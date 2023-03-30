Æ»¹ûWWDC´ó»á¶¨µµ6ÔÂ6ÈÕ£¬iOS 17°åÉÏ¶¤¶¤£¬MRÍ·ÏÔ»òÒ²½«ÁÁÏà£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿3ÔÂ30ÈÕÏûÏ¢£¬Æ»¹ûÐû²¼2023ÄêµÄWWDC¿ª·¢Õß´ó»á¶¨µµ¡£¸ù¾Ý¹Ù·½ÏûÏ¢£¬Æ»¹û WWDC 2023 ½«»áÔÚ±±¾©Ê±¼ä6ÔÂ6ÈÕµ½6ÔÂ10ÈÕÆÚ¼ä¾Ù°ì£¬½ìÊ±iOS 17¡¢Watch OS 10¡¢iPad OS 17Èý´óÐÂÏµÍ³¶¼½«ÈçÆÚ¶øÖÁ£¬»¹ÓÐMacÉÏµÄMac OS 14Ó¦¸ÃÒ²Ã»ÅÜ¡£
´ËÍâ£¬»¹ÓÐÒ»Ð©Ó²¼þÐÂÆ·Ò²»áÁÁÏà£¬´Ó·¢²¼»áµÄ·ÆÄù¶ûÍ¸¾µ°µÊ¾À´¿´£¬Õâ´ÎÆ»¹ûÓ¦¸Ã»á·¢²¼MRÉè±¸£¬ÖÁÉÙÒ²ÊÇÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄ°æ±¾¡£
´ó¼Ò¶ÔMRÍ·ÏÔ¿ÉÎ½Ê®·ÖÆÚ´ý£¬¶ø¹ØÓÚ¸ÃÐÂÆ·µÄ±¬ÁÏÒ²Ò»Ö±²»¶Ï¡£°´ÕÕÖ®Ç°µÄ±¬ÁÏ£¬Æ»¹û»áÔÚ2022ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÍÆ³ö»ìºÏÏÖÊµ(MR)Í·´÷Éè±¸£¬µ«ÏÖÔÚÒÑ¾ÊÇ2023Äê3ÔÂÄ©£¬ÆØ¹âÒÑ¾ÃµÄÍ·´÷Ê½Éè±¸ÒÀÈ»Ã»ÓÐÂ¶Ãæ¡£
²»¹ý£¬¾ÍÔÚÇ°¼¸ÌìÓÐÃ½Ìå±¨µÀ³Æ£¬Æ»¹û¹«Ë¾ÉÏÖÜÔÚÊ·µÙ·ò¡¤ÇÇ²¼Ë¹¾çÔºÏò¹«Ë¾µÄ100Î»¸ß¹ÜÕ¹Ê¾ÁËÆäMR»ìºÏÏÖÊµÍ·ÏÔ¡£µ«ÐèÒª×¢ÒâµÄÊÇ£¬´Ë´ÎÑÝÊ¾Ö»ÊÇ¶ÔÏîÄ¿½øÕ¹µÄÑÝÊ¾£¬¶ø²»ÊÇÍêÕûÉè±¸¡£ÁíÍâ£¬¹ØÓÚÆ»¹ûÍ·´÷Éè±¸µÄ¸ü¶àÏ¸½ÚÒ²±»ÆØ¹â£¬ÀýÈç3000ÃÀÔªµÄ½Ï¸ßÆðÊÛ¼Û¡¢È±·¦Ã÷È·µÄÓÅÊÆÓ¦ÓÃ¡¢Ã¿¸ô¼¸¸öÐ¡Ê±ÐèÒª¸ü»»Ò»´Îµç³ØµÈ¡£
À´×ÔÁíÍâÒ»Ôò±¬ÁÏÏÔÊ¾£¬Æ»¹ûÊ×¿î AR / VRÍ·´÷Éè±¸µÄÊÛ¼ÛÔÚ3000ÃÀÔª×óÓÒ£¬2023ÄêÔ¤¹À³ö»õÁ¿ÔÚ 100 ÍòÌ¨×óÓÒ¡£ÓÐÒ»ËµÒ»£¬Õâ¸ö¼Û¸ñ×ãÒÔÈÃ´ó¶àÊýÓÃ»§Íû¶øÈ´²½£¬µ«ÓÐËµ·¨³Æ£¬ÒòÎª²ÉÓÃÁË¸ß³É±¾µÄ×é¼þÅäÖÃ£¬¼´±ãÊÇÈç´Ë¸ßµÄÊÛ¼Û£¬µ«ÔÚ·¢²¼³õÆÚ¼¸ºõÃ»ÓÐÀûÈó¡£
½áºÏÄ¿Ç°µÄ±¬ÁÏ£¬Æ»¹û½ÓÏÂÀ´½«ÍÆ³ö»ìºÏÏÖÊµ(MR)Í·´÷Ê½Éè±¸Õâ¼þÊÂÒÑ¾°åÉÏ¶¤¶¤£¬Æ»¹û»¹ÆÚÍûÔÚ10ÄêºóÈ¡´úiPhone²úÆ·¡£
³ýÁËÆ»¹ûÊ×¿î AR / VRÍ·´÷Éè±¸£¬iOS17Ò²ÊÇ2023 WWDC¿ª·¢Õß´ó»áµÄÖØÍ·Ï·¡£Ëæ×Å·¢²¼»áÊ±¼äÔ½À´Ô½½ü£¬iOS 17µÄ¸÷ÖÖÖØµã¸Ä½ø±¬ÁÏÒ²³ÖÐøÆØ¹â¡£ÊÂÊµÉÏ£¬½ñÄê2ÔÂÔøÓÐ±¬ÁÏ³Æ£¬iOS 17½«ÊÇiOS 16µÄÐ¡·ù¸üÐÂ°æ±¾£¬¶ø×îÐÂÏûÏ¢±íÊ¾£¬Æ»¹û¸Ä±äÁË¶ÔiOS 17µÄ¶¨Î»£¬´ÓÔÀ´µÄÓÅ»¯µ÷Õû±ä³ÉÁËÔö¼Ó¶à¸öÍ¦ºÃµÄ¹¦ÄÜ£¬Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ iOS 17 ¿ÉÄÜ±ÈÖ®Ç°Ô¤ÏëµÄ¸üÖµµÃÆÚ´ý¡£
³ýÁËiOS 17 µÄÐÂ¹¦ÄÜ£¬ÊÇ·ñÖ§³ÖiPhone X¡¢iPhone 8Ò²ÊÇ²»ÉÙÓÃ»§Ëù¹ØÐÄµÄ¡£¸ù¾ÝÍø´«µÄ iOS 17 Éè±¸Ö§³ÖÍ¼Æ¬À´¿´£¬Æ»¹ûËÆºõ»á·ÅÆú iPhone X ºÍiPhone 8 ÏµÁÐ£¬µ«Ò²ÓÐÉùÒôÈÏÎª£¬Æ»¹û»á¼ÌÐøÎª iPhone X ºÍ iPhone 8/8 Plus Ìá¹© iOS 17 ÏµÍ³µÄÖ§³Ö£¬±Ï¾¹ iPhone 6s ÏµÁÐ¾Í»ñµÃÁË iOS 9 ~ iOS 15 ¹²7´úÏµÍ³Ö§³Ö£¬¶øÇÒÄ¿Ç°ÈÔÓÐ´óÁ¿ÓÃ»§ÔÚÊ¹ÓÃiPhone 8¡¢ iPhone X ¡£
×ÜÖ®£¬½ñÄêÁùÔÂµÄ WWDC23 ÖµµÃÆÚ´ý£¬ÖÁÓÚÆ»¹ûÊ×¿î AR / VRÍ·´÷Éè±¸»á²»»áÔÚ»áÉÏ·¢²¼£¬Ä¿Ç°»¹Ã»ÓÐÈ·ÇÐµÄÏûÏ¢;¶øÓÐ¹Ø iOS 17 µÄ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬½«»áÓÐÄÄÐ©¸Ä½øÓëÐÂ¹¦ÄÜÒÔ¼°½«»áÖ§³ÖÄÄÐ© iPhone »úÐÍ£¬ÏàÐÅËæ×ÅWWDC 2023 Ô½À´Ô½½ü»áÂ½Ðø½ÒÏþ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â