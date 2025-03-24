首发丹霞原彩镜头！全新OPPO Find X8系列官宣：定档4月10日

【天极网手机频道】3月24日，@OPPO 官微正式官宣，将于 4 月 10 日举办 “全新 OPPO Find X8 系列暨移动智能生态新品发布会”。届时，OPPO 将推出 Find X8 Ultra、Find X8s、Find X8s⁺三款旗舰机型，同时带来多款移动智能生态新品，再次展现其在智能手机及周边领域的创新实力。

天极网了解到，OPPO 首席产品官刘作虎还透露，Find X8 Ultra 将全球首发丹霞原彩镜头。这一创新镜头能够智能分区计算环境光，精准还原主体肤色与环境氛围，真正实现 “夜游出片每一刻，夜色肤色都出色”，为用户带来前所未有的摄影体验。从对比图中可以清晰看到，相较于友商旗舰，Find X8 Ultra 在夜景拍摄中展现出更加出色的色彩还原和细节处理能力。

左：友商旗舰；右：Find X8 Ultra

值得一提的是，除了在影像领域的重大突破，OPPO 还将同步推出全家族智能生态新品，涵盖智能手表、平板电脑和耳机等多个品类。其中，超美小金表 OPPO Watch X2 Mini 以其精致外观吸引目光;OPPO Pad 4 Pro 则首发高通骁龙 8 至尊版芯片，为用户带来更强大的性能;OPPO Enco Free4 耳机具备超强人声降噪功能，为用户打造沉浸式音频体验。刘作虎强调，OPPO 始终以用户为中心，通过 ColorOS 系统实现服务跨设备 “无缝流转”，致力于创造 “一部即全部” 的自在生活。

目前全新的 Find X8 系列已经开放预约，喜欢的朋友可多多关注。至于新机还将带来哪些亮点，4 月 10 日 19:00，让我们共同见证全新 Find X8 系列的影像突破，以及智能生态新品的重磅发布。