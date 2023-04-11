iPhone 15 Pro机模现身，固态按键取代传统按键！

【天极网手机频道】最近，网上出现一款iPhone 15 Pro的真机机模，全方位展示了该机的设计与改进。根据已知信息，iPhone 15 Pro将采用USB-C接口和固态按键。

此前也曾有iPhone 15 Pro的真机CAD设计图传出，目前看看来iPhone 15 Pro系列都取消了实体的分体式音量加减键和侧面静音开关，取而代之的则是一个整体细长按键来调整音量。值得一提的是，自从iPhone诞生以来，实体静音键就一直存在。据悉，这次两个按键都将采用固态设计，类似于iPhone 7上首次出现的不可按压Home按键。这两个按键也无法真正移动，而是通过内置的两个Taptic Engine马达模拟按压感觉。

更早之前，就有研究公司声称，苹果供应商已经含糊地暗示，今年iPhone 15系列尤其是iPhone 15 Pro系列机型将有极大可能采用固态的触控按键，这就意味着苹果可能会推出完全没有实体按键的iPhone机型。

这家公司在给股东的一封信中提到，他们将继续“与一个战略客户接触”，并预计“今年将在智能手机中推出一个新的HPMS组件”。而HPMS指的该公司的高性能混合信号芯片，其中包括iPhone手机中Taptic Engine的触觉驱动器。尤其是在分析师的财报电话会议中，这家公司的首席执行官将新组件上市的时间框架缩小到“今年下半年”，时间上基本符合苹果一贯的发布时间，大约在9月和10月之间，这也十分耐人寻味。

有人猜测，苹果供应商所提到的新组件很有可能就是iPhone 15 Pro机型中将会使用的触觉按键额外Taptic Engine的一部分。其实先前就已经有传言声称，今年的iPhone 15系列将会成为近年来变化最大的一款iPhone机型，自然在外观方面也将迎来改变。除了有消息称iPhone 15系列会回归圆润造型之外，去掉物理按键似乎也是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

触控式的按键其实也出现在去年苹果刚刚发布的AirPods Pro2上，用户在按下的一瞬间苹果通过优秀的反馈以及声音模拟出真实的按键效果，那种感觉如果要用一个词来形容就是妙不可言。如果iPhone 15 Pro系列机型采用这种方式，就有可能会衍生出类似AirPods Pro2上滑动调整音量的操作方式。

此外，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

不过有爆料显示，苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

无论如何，iPhone 15系列今年全面改用USB-C接口几乎是行业共识，同时固态按键的加入也在一定程度上抬升了iPhone 15 Pro系列的售价，毕竟已经传出消息称iPhone 15 Pro Max的最终售价可能高达20000元人民币，这要比目前在售的iPhone 14 Pro Max涨价超50% ，因此硬件层面的提升幅度绝对不会小。不过最后的参数还要等到9月份苹果新品发布会才能公布，就让我们拭目以待。