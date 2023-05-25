手机长焦轻松拍出氛围感大片！OPPO Reno10 Pro+成为年轻用户拍照好选择

【天极网手机频道】如果你是一个喜欢拍照的用户，那么你一定会对OPPO Reno10 Pro+感兴趣。这款手机不仅拥有强大的性能，还有着出色的拍照能力，让你随时随地记录美好的瞬间。



OPPO Reno10 Pro+

OPPO Reno10 Pro+最大亮点是它的后置三摄系统，其中主摄采用了5000万像素大底传感器，支持OIS光学防抖，等效焦距为24mm，可以拍出清晰细腻的照片;6400万像素超光影潜望长焦摄像头支持5倍光学变焦和60倍数码变焦，最高可支持120倍数码变焦，让你轻松捕捉远处的景物;800万像素的超广角摄像头可以拍出120度的广阔视野，适合风景和建筑等场景。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张

OPPO还利用计算光影的方式还原光线、人物主体和环境的正确光影关系，为人物呈现出更加真实的光影层次。Reno10系列完整继承了在Find X6系列上首发的超光影图像引擎，让每一张人像都更具质感，光影自然、五官立体、表情生动。噪点方面也进行了优化，使得整个画面都非常干净，即便是暗光也让人看得很舒服，光影层次也更加真实。



OPPO Reno10 Pro+拍摄样张

OPPO Reno10 Pro+的拍照能力不仅体现在硬件上，还有着强大的软件优化。比如，它支持HDR、夜景、人像、超级防抖、AI场景识别等多种模式，让你在不同的光线和环境下都能拍出满意的效果。而且，它还有着专业模式、RAW格式输出、视频剪辑等功能，让你可以更自由地创作和分享你的作品。

除了拍照，OPPO Reno10 Pro+还有着其他方面的优势。它搭载了第一代骁龙8+芯片，配备了16GB的运存和256GB/512GB的存储空间，运行速度非常流畅。它还有着6.7英寸的动态光影屏，支持120Hz刷新率，分辨率达到2772 * 1240，显示效果非常细腻。它还配备了长寿版100W超级闪充，可以在半小时内将4700mAh的电池充满，搭配SUPERVOOC S 电源管理芯片，实现超强续航，再也没有低电量焦虑。除此之外，OPPO Reno10 Pro+还支持5G网络、NFC、红外等功能，是一款全面型的影像手机。



OPPO Reno10 Pro+充电实测(数据仅供参考)

OPPO Reno10 Pro+是一款集性能、拍照、屏幕、续航于一身的旗舰手机，非常适合年轻用户的需求，出游在外拍人拍物又或是拍景都非常出色。Reno10全系即日起开启全面预订，6月1日线上线下全渠道同步开售，全系拥有灿烂金、暮光紫、月海黑和溢彩蓝共4款配色，Reno10售价2499元起；Reno10 Pro 售价3499元起；Reno10 Pro+售价3899元起，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。如果你想要体验这款手机带来的无限魅力，就赶快去官网预约吧！