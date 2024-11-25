努比亚Z70 Ultra：真全面屏孤独的践行者

【天极网手机频道】在今年所有发布的手机阵列之中，努比亚Z70 Ultra的外观设计绝对是今年最令人最耳目一新的那一位，除了具备最有辨识度的外观设计，同时努比亚一直是行业内唯一一家真全面屏的践行者。天极网收到努比亚Z70 Ultra 已经一段时间了，它的相机表现有哪里进步呢？独立的实体机械快门键实际体验如何呢？一起来看看吧。

外观鉴赏：真全面屏

在手机的正面形态上，努比亚Z70 Ultra采用的既不是‘药丸屏幕“也不是“挖孔’设计，而是采用屏下摄像头的设计。努比亚 Z70 Ultra采用了第七代的屏下摄像头技术，在日常用户体验过程中，仅能从特定的角度才可以从中看到藏在“屏幕”后面的摄像头，由于屏幕与摄像头之间的物理隔阂，必然导致前置摄像头进光亮不足的问题依旧存在，但是努比亚通过前摄的 AI灵透算法7.0，生成式AI融合计算，在复杂光线场景的成片效果得到一定的提升。

说完屏幕的外观形态，接下来提一提这块屏幕的具体参数，这块屏幕是来自京东方的一块6.85英寸的柔性直屏，屏幕分辨率为2688×1216，支持144HZ智能刷新率。通过分辨率的参数不难看出，这块屏幕是一块1.5k的屏幕，作为一块支持屏下摄像头的屏幕的PPI高达到430，达到目前主流旗舰的屏幕显示效果。在屏幕护眼方面，这块屏幕支持2592Hz的超高频的 PWM调光，获SGS硬件级低蓝光认证，同时如果细看努比亚的边框，会发现其出色的边框控制，仅为1.25mm，使得全面屏的视觉体验“更上一层楼”。

来到手机背面，同样是与众不同的设计，既不是左上角的矩形摄像模组也不是居中的圆形摄像模组，而是一整块的圆角矩形占据后盖的约1/3上部分区域，努比亚称之为”宇宙之窗“设计，其中最吸睛的莫过于主摄的流光红圈Deco设计，十分彰显个性的设计达到出彩的视觉效果。

泰山影像3.0

这咋一看十分唬人的后置摄像模组，其具体的拍照能力怎么样呢？首先，我们先来看一下努比亚Z70 Ultra的摄像头参数。主摄拥有5000W像素，焦距与传统手机的主摄不一样，是35mm，这颗摄像头同样支持f/1.59-f/4.0 可变光圈，达到硬件级的光学虚化效果;在长焦方面，努比亚Z70 Ultra采用的是一颗6400W像素的镜头，这是一颗潜望长焦镜头，焦距为70mm，传感器大小为1/2英寸，此外，这颗摄像头还支持长焦微距功能;最后一颗摄像头为一颗超广角摄像头，等效焦距的13mm，f/2.0大光圈。

介绍完这些摄像头的硬件参数，接下来我们一起来看看它的实际拍摄的样张效果。首先是主摄，与传统的手机的23mm的主摄不一样，努比亚Z70 Ultra搭载的是一颗35mm的镜头，这样的焦段是最接近人眼视觉感知的焦段，所以在拍摄照片上具备天然的优势，尤其是在构图方面，目光所及即为相机所捕获的视角。

通过样张，我们可以看出这一次的努比亚Z70 Ultra在影像方面确实有着不错的表现。这颗35mm的主摄通光直径为业界主摄最大的5.21mm，做到了业界最大的进光量，超越了一英寸，由此带来的表现具体体现在光学的虚化效果和更优质的夜景表现能力。无论是室内还是室外，都带来了出色的色彩解析力，哪怕是将样张放大查看照片细节，成片的细节也经得住考验。

在长焦方面，努比亚Z70 Ultra同样有着出色的表现，在白天光线充足的条件下更是出彩，样张的画面十分纯净，色彩的均匀性、色彩饱和度表现优异，天空的蓝色过渡自然，肉眼观感十分出色。

哪怕到了夜晚，努比亚Z70 Ultra依旧也十分能打，主摄得益于主摄的通光直径的提升和大底主摄带来丰富的光学信息，努比亚Z70 Ultra这台手机相机表现做到了很精准的色彩还原效果，精确地将夜晚的氛围感保留，无论是色温还是对高光控制都十分助力用户随手就能在夜晚出片。

在夜晚拍摄人像过程中，努比亚还带了AI光斑功能，一共有四种分别是圆形、爱心、六边形和三角形，在照片模式中当手机识别到人物主体期间将会出现该功能的弹窗，将点光源的灯光通过AI算法，合成到照片之中，以下是六边形光斑和爱心光斑的样张展示。

此外，十分值得一提的就是这台手机新增的机械式的快门按键，这颗按键做到了类似相机的快门键功能，用户通过半按这颗按键伴随对焦的音效实现对焦功能，完全按下则是快门功能。

在手感方面，这颗按键的使用手感十分优异，相较于通过马达带来震动反馈iPhone16 Pro上的电容式按键和OPPO新增的抓拍快启按键，这颗机械组件的快门按键手感显得更令人讨喜。在按键功能方面，手机在熄屏或者其它界面，通过长按这颗按键可以实现快速进入相机界面的功能，方便用户进行抓拍，在拍照界面通过长按这颗快门按键则可以实现抓拍功能，抓拍后的照片在相册中找到对应的照片中的“连拍”按钮中找到全部抓拍的图片。同时，由于新增的独立的快门按键支持长按进入拍摄界面，因此侧面的解放滑动键进入相机的功能选择，让用户多了一个自定义的按键。

(疾驶的地铁)

系统――星云 AIOS

在系统层面，努比亚带来了全新的星云AIOS，号称是“全球首个全语音场景穿透式AI操作系统”。为什么努比亚敢这么定位自家的系统呢，在星云 AIOS中努比亚带来了前所未有的未来模式，通过语音助手可以让手机系统将进入一个纯粹的桌面，在此界面，涵盖日常的操作几乎可以通过语音执行，打开任意APP，只需要对语音助手说出需求即可，充满了对未来科技的探索。

在执行更多复杂的操作方面，简单的打开APP就暂且不提，通过未来模式的语音助手，星云 AIOS可以实现自动发送小红书，智能语音助手会协助用户自动配图和自动添加配文。此外，通过识别屏幕的地址，通过语音助手可以快速导航，将原本繁杂的切换APP搜索的步骤直接一步到位，在图库中，可以直接对人像图片进行还表情的操作，只需要对语音助手说“开心一点”或者“高冷一点”的句式即可实现相关的AI操作。

对于商务工作人士，努比亚的星云AIOS还支持监控股票、一句话购票等功能，股票的信息实时掌握不错过，用户不再需要实时监控股价的变化，交给AI即可。

(盯盘股票)

在关于星云 AIOS的其它功能方面，在系统层面通过星辰大模型带来了诸多的AI创作功能，比如AI录音机和AI壁纸创作等，以下是所有AI创作功能展示，所涵盖的内容十分丰富。在AI录音机中，星辰大模型通过分析录音内容，基于讨论的要素用户可以通过选择将内容进行解释或者扩张的功能，协助用户在会议等场景整理纪要。

(AI录音机)

关于未来模式功能的更新，代表了努比亚对于系统AI的一种探索，全程交给语音助手也许是在科幻电影中才能憧憬的功能，如今也逐渐映射进入现实之中，“未来模式”从其命名之中和实际体验之中，不难看出努比亚系统开发团队对于科技的探索精神，也许这就是未来手机AI的最终版的小缩影，所以小编还是十分期待后续的功能。

性能

在性能方面，努比亚Z70 Ultra搭载的是高通骁龙8至尊版处理器，安卓阵营的旗舰SOC之一，同时还有着LPDDR5X+UFS4.0的内存和闪存硬件配置规格，做到了用机过程中运行更快、应用启动更快、游戏加载更快三方面优质体验。

在理论测试下，GeekBench6的CPU单核跑分为3082，多核跑分为9493，在GPU的跑分测试中获得了16164的成绩，相较于上一代骁龙8Gen3，综合性能综合提高了约22%。

在游戏适配性方面，努比亚Z70 Ultra支持AI 超竞画质，对游戏原画质进行 AI 超分，游戏画面更清晰细节更丰富，目前为止已支持 220+款主流游戏。以下是原神在开启超分后的画质对比，可以看出有着超分技术的加持，游戏的画面贴图质量整体提高一个层次，从视觉和观感上，给用户带来更加高清的游戏画质体验。

(AI超分开启前后画质对比：左超分，右原生)

说完理论的测试和游戏功能，接下来我们来看看努比亚 Z70Ultra的实际游戏表现。在室温条件，开启觉醒模式后，开启AI超分画质后，20分钟原神跑图测试整体帧率59.1帧，不仅做到了征服原生画质的原神，更是征服了超分画质下的原神。值得注意的是，虽有游戏的画面质量得到较大提升，但与此同时，由于AI超分功能带来的功耗也显著提升，所以相较于原生画质游玩，手机整体的发热量会明显上升。

此外，在USB的标准类型上，努比亚Z70 Ultra支持USB3.2Gen1，提供了高规格的带宽，理论传输速度最高可达10Gbps，通过支持高速率传输的数据线与个人PC传输照片视频素材速度更快。

充电与续航

在续航方面，努比亚Z70 Ultra搭载一块6150mAh的第二代南海电池，采用硅碳负极材料，超高能量密度比，整体续航能力非常优秀。在天极网的测试模型中(一小时听音乐、一小时在线视频、一小时小红书、一小时王者荣耀和半小时原神)，续航表现如下：

可以说努比亚Z70 Ultra的续航表现十分优异了，妥妥用一天绝对没问题。在充电方面，努比亚Z70 Ultra同样表现优秀，最高支持120W充电，充电回血数据如下，半小时回血65%，6150mAh的大电池充满共耗时51分钟。

值得一提的是，努比亚Z70 Ultra的充电分离功能，与别的厂商相比，在Nebula AIOS上可以设置高动态范围的设置，支持20%-100%的电量开启调节范围，开启此功能后连接充电器充电过程中，通过绕开电池直接给主板供电的方法，从而降低在边玩手机边充电的发热问题。

总结

努比亚Z70 Ultra这款全新的产品可谓是独具特色，无论手机在物理形态差异化的表现还是系统层面对“未来模式”功能对AI的探索，还是全新的机械式快门按键的引入，努比亚Z70 Ultra都有着自己的独到的见解与坚持，不平庸不从众。