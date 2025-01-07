OPPO全球化战略深化，成功跻身中国出海品牌100强指数TOP10

【天极网手机频道】12月27日，第二届中国品牌形象海外传播论坛暨2024中国企业ESG蓝皮书发布会在北京隆重举行，来自各领域的专家学者与企业代表，共同探讨建设中国的世界一流品牌，讲好中国品牌与中国企业ESG故事，推动中国企业品牌形象海外传播。

在最新的中国出海品牌100强指数榜单中，OPPO凭借卓越的全球化视野与创新成就，成功跻身TOP10，再次证明了其强大的国际竞争力和品牌影响力。这一成就不仅是对OPPO多年来坚持“出海要深潜”、“最好的全球化就是本地化”战略的肯定，也标志着其全球化进入了一个全新的阶段。

天极网了解到，OPPO的全球化之路始于2009年，从泰国起步，逐步拓展至东南亚、印度、欧洲及拉美等多个国家和地区。截至2024年，OPPO的业务已覆盖全球70多个国家和地区，拥有超过30万家零售店和3300多家线下售后服务门店，海外出货量占比达到约60%。这一成绩的取得，离不开OPPO始终坚持的本地化运营策略。

品牌出海要想长久立足，就必须深入了解当地用户的需求和习惯，提供符合当地市场特点的产品和服务。因此，OPPO在全球范围内建立了完善的生产、销售和服务体系，通过本地化团队深入市场前端，精准洞察用户需求，从而反馈给品牌、营销和设计人员，针对本地化用户特点做出快速反应。例如，在泰国市场，OPPO针对年轻人热爱自拍的特点，强化了手机的“自拍”和“美颜”功能;在印尼市场，为应对当地雨水较多的天气，增加了手机的防水能力，并针对高温环境下大学生玩游戏的场景做了电池优化。

这种深入骨髓的本地化运营策略，让OPPO在海外市场赢得了广泛的认可和赞誉。以Find X8系列为例，这款集成了影像、AI等最新科技的旗舰手机，自发布以来就备受瞩目。在国内市场，Find X8系列的销量在短短两个月内就突破了100万台;在海外市场，尤其是在新加坡、泰国、印尼、意大利、西班牙、马来西亚等核心市场，其首销成绩相较于上一代产品更是实现了1-2倍的增长。同时，Find X8系列还荣获了多项海内外奖项，如“最喜欢的拍照手机”、“史诗级电池、史诗级长焦”、“最佳拍照手机”等，进一步提升了OPPO在全球市场的知名度和美誉度。

在全球化新阶段的表现，OPPO不仅体现在市场份额的提升上，更在于其在高价值市场的成功占位。据Canalys数据显示，2024年第二季度，OPPO在印度、泰国、越南、新西兰、比利时、葡萄牙等14个国家的500美元以上高价位段市场排名前三。Find X系列作为OPPO的高端产品线，其受欢迎度持续提升，2024年上半年同比上一代出货增长高达98%。这些数据充分证明了OPPO在全球高价值市场的竞争力和影响力。

OPPO将洞察并满足本地市场消费者的真实需求作为创新的源头，不断优化产品功能，持续提高“产品力”;同时，利用精准营销持续提高“品牌力”，进而打造出让消费者认可的“爆款产品”。这种以用户为中心的创新理念，让OPPO在全球市场上赢得了越来越多的忠实用户。OPPO未来将继续坚持“出海要深潜”、“最好的全球化就是本地化”的战略方向，不断深化本地化运营，提升产品竞争力。同时，OPPO还将加大AI技术在手机上的应用与研发，推出更具智能化和差异化的产品，以满足全球用户对高品质生活的追求。