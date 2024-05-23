用了一个月华为Pura 70 Pro 我决定推荐下这个“大杯”

【天极网手机频道】上个月的时候，华为再次用一封信带来了全新的Pura 70系列旗舰，总共包含Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+以及Pura Ultra四款产品。我这里拿到了其中的“大杯”产品Pura 70 Pro，之前为大家做过简单的上手，之后我便用了一段时间，今天就和大家聊聊为什么这四款中我最推荐选的就是这个“大杯”版本。

今年，华为P系列升级到了Pura系列，虽然名字变了，但是产品整体的调性还是没有什么太大变化的，依然是注重影像和美学。我们先简单聊聊外观这块，这次Pura 70系列都采用了风向标的设计，具体来说的话就是影像模组采用了一个圆角三角形，神似“米奇”，具有非常高的辨识度，至于好不好看呢，大家自己去评判就好了。

当然，镜头部分凸出还是蛮明显的，这也是目前手机，尤其是旗舰机的一个通病了，为了更强影像，模组越来越大，越来越厚。一方面是，这块真的很容易积灰，对于强迫症用户来说，看着确实有点难忍，另一方面就是玩游戏时手完全避不开这块区域，每次玩完都得好好的擦擦镜头才能去拍照。

机身背板采用了双曲面的设计，再加上圆角中框的设计，整体比较圆润，重量大约是220g，在目前的一众旗舰产品中确实算不上重的，虽然影像模组不小，但并没有像某些产品那样“头重脚轻”，上下重量分配是比较平均，握持起来还是很舒服的，也不会很压手，手感这块我还是非常满意的。而且它要比Mate 60系列窄很多，即便是手小的女生也不必很担心拿不住，当然不放心的话建议去店里亲自试一试。

至于配色，我这款叫做罗兰紫，相比于P60 Pro上的羽纱紫饱和度要高很多，羽纱紫让我想到的是优雅而浪漫，而罗兰紫则是深沉而神秘。磨砂机身的触感很细腻，裸机用的话也不太沾染指纹，只不过对于一个男生来说，这个配色确实有点...嗯，懂的都懂。

我觉得它是Pro版本中最有特点，但相对来说最难驾驭的颜色，而且我脑子里一直回荡着许嵩老师的那句经典歌词...

正面是一块1.5K的等深的四曲面屏幕，曲度非常的小，和中框之间的过度很顺滑，整体的观感和操作手感都是蛮不错的。目前基本大部分旗舰基本都是微曲面了，我觉得算是在手感和观感上寻找的一个平衡点吧。你说你是坚定的直屏党...那可能只能看看Pura 70了。

然后我们来聊聊影像，参数这块简单说说，5000万像素主摄，1/1.3英寸的大底;4800万像素微距长焦，最近对焦距离为5cm，比前代P60 Pro的10cm有不小的进步，最高支持35倍超级微距，可玩性还是很高的;超广角是1300万像素，说实话我个人很少用超广角...

我们直接看样张吧，首先是主摄，我这里用的XMAGE风格为原色，所以成像色彩都很接近我眼睛所看到的，没有做过多的优化去讨好眼球，整体的解析力也不错，放大后依然有着不错的细节。

主摄样张

XMAGE风格除了原色外，还有鲜艳和明快，前者会提升饱和度，让色彩更加浓郁;后者则拉高了明度，让成像更为通透，另外还有个黑白，更有格调，不过我觉得拍这种风景不太适合就没用。

从上到下依次为原色、鲜艳、明快

人像这块，2×是用主摄进行的裁切，对于肤色的还原做的很好，面部细节和纹理都有着不错的保留，虚化效果不错，不过第二张在抠图上出了点小瑕疵，把花茎的一小部分虚化掉了。

主摄2×人像样张

然后是长焦，无论是普通模式还是人像模式下，解析力和色彩还原都做的很不错。而且即便来到10×，照片的可用性还是蛮高的。

3.5×长焦样张

3.5×长焦人像样张

10×长焦样张

接着是长焦微距，这是我个人一直非常喜欢的一个功能，能够发现很多我们肉眼无法看到的东西，而且比之前P60 Pro对焦距离更近，能够更贴近目标去拍摄，而且有防抖的加持，成片率还是蛮高的。

长焦微距样张

最后说说夜景吧，就把主摄和长焦放一块了，成像质量还是很可以的，解析力高光的压制和暗部的还原都挺到位的，基本和我人眼看到的差不多，噪点也并不明显

主摄夜景样张

长焦夜景样张

作为“大杯”机型，Pura 70 Pro在影像这块的表现是能够让我满意的，无论是白天和夜晚场景的成像质量，而且多镜头也覆盖了拍摄常用的焦段，还有长焦微距以及闪拍等功能，对于多数用户来说完全是够用的了。

系统这块搭载的HarmonyOS 4.2，流畅性就不用多说了，这一直都是鸿蒙系统的一大特性，我这段时间用下来给我的感觉就是非常的顺滑，而且功能挺丰富的，简单说几个我喜欢用的。首先是文件中转站，虽然是一个比较老的功能了，但真的好用，因为我平时拍照比较多，而且总喜欢发给朋友分享，但是在选图时因为拍的比较多，而且有的比较相似所以挑起来比较费劲，而有了这个功能，我就可以现在相册里把想发的照片放到文件中转站里，然后在微信里直接甩给朋友就可以了。

第二个是图库的自然语义搜索，简单的说就是我们可以通过输入自然语言来搜索想要的图片，比如我想找上个月拍的花，直接一搜，立马就出结果了，很好用。

最后就是AI消除，废话不多说直接看实际效果，它能够把我们所选择的东西消除掉并且补全缺失的部分，是不是很神奇，挽救我们的废片。

当然，我想说的是，这个功能虽然好，但并不是万能的，有时候补全的部分还是会有着比较明显的痕迹，所以还是建议大家在前期拍摄时多拍几张照片更为保险一些。

至于性能，理论跑分就不说了，我测试了平时最常玩的两个游戏《王者荣耀》和《崩坏：星穹铁道》，均开启了性能模式。

《王者荣耀》为超高分辨率、极高帧率以及高清质量，一局游戏下来平均帧率为119.2，波动很小，可以轻松应对。

《崩坏：星穹铁道》预设超高画质+60帧，30分钟太卜司跑图，前10多分钟尽可能维持60帧，波动相对比较明显，后面则有点绷不住了，开始尽可能维持50帧，最终平均帧率53.1。

为了充分挖掘它的游戏潜能，我还给它加了个散热BUFF，有了散热背夹的加持，它的帧率表现更上一层楼，虽然波动依然比较明显，但最终平均帧率来到了58.8。

看结果是不是觉得游戏表现挺好的，这里就是需要但是了，一方面其渲染分辨率是744P，与很多产品都不一样，另一方面就是画面有着明显的插帧痕迹(《崩坏：星穹铁道》插帧无法手动关闭)，所以在实际游戏流畅度并没有帧率表现那么好，会出现画面拖影的问题，而且触控延迟有点高。所以，如果你仅仅是玩《王者荣耀》的话，Pura 70 Pro上的麒麟9010完全能够满足你了，而要是玩星铁这样的高负载游戏的话，玩是没问题的，但体验确实会差点，而且玩的时候发热是真的大，建议搭配散热风扇“食用”。

我们简单给大家横向来分析下，这次的四款产品，价格从5499元到10999元，参数对比我先放这里了，大家可以看看。

Pura 70是四款产品中唯一直屏产品，6.6英寸的屏幕更小一些，用的是第二代昆仑玻璃，主摄是Pro和Pro+版本同款的5000万像素超聚光摄像头(OV50H)，1/1.3英寸底，F1.4-F4.0可变光圈，不过长焦镜头是1200万像素，而且不支持长焦微距，还有一颗1300万像素的超广角镜头。前置和其它版本一样都是1300万像素，但是是固定对焦，另外三款都是自动对焦。其它的，它搭载的是麒麟9000S1处理器，算是麒麟9000S的超大核降频版本，性能上不如其它三款搭载的麒麟9010，并且它虽然支持灵犀通信，但并不支持卫星通信，有线充电为66W，无线充电50W，均低于其它三款。说实话，标准版稍显“简陋”，不仅没有长焦微距和卫星通信，处理器性能也低了一些，如果不是非常坚定的直屏党，且对影像要求较低的话以及预算确实就卡在这里的话，真不建议入手这个版本。

而顶配的Ultra版本确实最强，不仅用的是玄武钢化昆仑玻璃，配备了5000万像素的1英寸大底主摄，支持F1.6-F4.0可变光圈，并且有着5000万像素的微距长焦镜头和4000万像素的超广角，影像这块确实是独一档的存在。同时它不仅支持北斗卫星图片消息，还支持天通卫星通讯，但是天通卫星仅支持电信，所以对于移动联通用户来说稍显鸡肋。不过强归强，9999元起的售价着实让很多消费者不太好承受，适合预算不设上限的消费者。

Pura 70 Ultra

所以中间的Pro和Pro+版本才是更为主流的选择，两者的差别并不算大。Pro对比Pro+相比少了个天通卫星通讯(电信专属)，少了4GB的运存，少了玄武钢化昆仑玻璃，但这些对于多数普通用户来说，在日常使用上都不会有太明显的差别，但是实话实说Pro+背板采用的纳米织光工艺确实颜值更高，手感上也更好。当然，Pro版本是6499元起(12GB+256GB)，Pro+版本是7999元起(16GB+512GB)，在体验差距很小的情况下，入手门槛要还是要低一些的。

Pura 70 Pro+

所以综合我的使用体验和简单的横向对比，我个人认为Pro版本是四款产品中各方面最为均衡的那个，有着可变光圈的大底主摄，还有支持微距的长焦，影像这块对于多数用户都是够的，卫星通信这边支持北斗卫星图片消息，6499元起的价格相对更好接受一些。

最近正值618嘛，如果你正在考虑入手华为Pura 70系列的话，我这里建议优先考虑Pro版本，Pro+版本贵的一千多块并没有带来很明显的体验升级，预算不设限建议直接Ultra，标准版的不太推荐。