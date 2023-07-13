官方否认增加“微信显示已读”功能，网友：要不先减少微信占用的空间

【天极网手机频道】这两天微信因为一则话题“如果微信显示已读的话”而冲上热搜，引起广大用户讨论，有不少网友认为大部分社交应用都有此功能，微信也应该增加，让发消息的一方知道对方已经看过且知道了这条消息;但大部分的用户并不同意微信增加此功能，认为这个功能最容易引发大家对已读不回的失落感，毕竟有的时候看到信息不回可能是因为当时不便回复，如果显示已读又不回复，更容易对双方造成心理伤害。不过微信官方很快就做出“放心，没有如果，现在不会有，以后也不会有”的回应，并表示如果增加“已读”功能的话会增加信息接受者的心理负担和社交压力。

目前位置这件事发酵了两天算是告了一段落，但是有用户表示微信现在越来越“吃内存”，安装包从一开始的KB计算，到现在的几百兆，导致有近7成网友认为微信需要减少占用手机内存空间，对此有网友借微信官方“放心，没有如果”的回复来调侃这件事。

很多人认为聊天文件是微信占用巨大存储空间的罪魁祸首，事实上在微信使用过程中，聊天文件也都会保存在用户的手机本地文件之中。如果经常清理微信存储空间的还好，但如果是一个月或者几个月都不清理的用户，你现在去看你的微信已用空间绝对到了震惊你的程度。

虽然可以通过微信内置的清除缓存功能清掉几个G的“垃圾”，但这种只是删掉了手机本地里的一些临时文件，比如头像、表情包、缓存(看过的)视频文件、广告文件等等，再加上平时使用的时候会用到一些小程序、服务之类产生的垃圾文件和图片，也会让微信体积越来越大;除此之外，聊天消息确实也占据了不少内存，同样是包括了一些文件、视频、图片还有各种表情包等内容，只不过这些占用的存储空间会比临时文件要多得多，即便是经常清理存储空间，也会随着微信的使用又很快占据大部分空间。

微信作为一个国民级的社交应用软件，除了平时用来社交之外，基本上有关于工作的内容也都在微信中处理，确实占用了手机本就不多的存储空间。微信如今要做的就是将安装包大小“打下来”，并且不要再加入一些让人摸不着头脑的功能，多听听用户的意见和建议，增加一些有用的功能。