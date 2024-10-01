心路历程：iPhone 13 Pro钉子户有必要换iPhone 16 Pro吗

【天极网手机频道】2021年秋iPhone 13系列正式发布，iPhone 13 Pro更是被称为继iPhone 12之后最值得升级的一代iPhone。时光荏苒，当年的“十三香”也逐渐老去，而今年，iPhone 16系列带着一代不如一代的口碑来到台前，作为一个iPhone 13 Pro用户，它的后调还能留香多久，我今年还能“钉得住”吗？

时隔三年，作为苹果公司最新发布的旗舰手机，iPhone 16 Pro与前代产品iPhone 13 Pro相比在多个方面确实有显著的升级和改进，本文也会从包括屏幕尺寸、处理器、影像、电池、充电等多个方面进行阐述，不过具体值不值得、有没有必要升级，我们最后再下结论。

屏幕、尺寸以及外观设计

iPhone 16 Pro的屏幕尺寸从iPhone 13 Pro的6.1英寸增加至6.3英寸，屏幕边框缩窄至1.2mm，机身重量减轻至199g，相当于是在保持原有机身的基础上拥有了更大的显示区域。对比之下感知非常明显――iPhone 13 Pro的屏幕黑边在2024年来看还是太宽了。同时，iPhone 16 Pro采用了新一代超瓷晶面板，具备更高的耐摔性和清晰度。

由于iPhone 13 Pro的屏幕没有全天候显示功能，也没有灵动岛，因此在部分系统推送、提醒的呈现形式上略有违和，也可以说不是这项功能的“完全体”。峰值亮度也不如iPhone 16 Pro高――这个主要影响在强光下的屏幕显示效果。

今年也是iPhone应用钛金属中框的第二年，裸机手感确实要比不锈钢边框更温润柔和，同时由于重量减轻了，长时间使用也更轻松。

当然，iPhone 13 Pro也没有享受到动态按钮，同时也没有iPhone 16 Pro上的拍照按钮。不过在体验过这两个新设计之后，我感到这似乎对我并没有什么特殊的提升。我大概率还是会选择把动态按钮设置成静音键。而全新的拍照按钮实在是匪夷所思的设计。“如无必要，勿增实体”，拍照按键的位置设计得很奇怪，很难以一个正常的下意识习惯按到它。并且与之相关的操作也具备一定的门槛。你说它可以快速启动相机吧好像也没有多快速，抓拍也很容易抖，更重要的一点在于――这枚按键是直接集成在机身中框上的，这也就意味着一旦出问题，它的维修成本将非常高。

自iPhone 15系列换用USB-C接口之后，苹果的USB-C生态基本完成。包括今年发布会上的AirPods Max，唯一的升级就是换用USB-C接口。iPhone 16 Pro上的C口是USB 3规格，也就是支持最高10Gbps的传输速率，作为还在用着2.0速率Lighting接口的iPhone 13 Pro用户还是很羡慕的。

性能升级

iPhone 16 Pro搭载了基于台积电N3E工艺制造的A18 Pro芯片，相较于A15芯片性能提升还是很明显的，官网数据显示对比A15 CPU性能可以快40%，而GPU提升多达50%。这也就意味着特别是在处理复杂计算任务和高强度游戏时，性能表现更为出色，iPhone 16 Pro到底还是堆了一定的散热，相较于经典老番“降亮度”的到来也会更晚一些――但是晚点儿有限。

还有一点不得不提的提升在于iPhone 16 Pro配备了8GB的内存，相比iPhone 13 Pro的6GB内存，提供了更为流畅的多任务处理能力，也就是当我们开启多个App时，后台驻留率会更高一些。

不过考虑到我也并不使用iPhone 13 Pro来打游戏，其实日常使用过程中对我的影响也不算很大，更新到iOS 18之后，整机流畅度也没有明显的区别。

影像与相册

影像模组方面，iPhone 16 Pro搭载了全新的48MP超广角镜头，相比iPhone 13 Pro的1200万像素有明显的提升。但是实际成像样张来看，超广角的提升似乎并没有想象中的那么大。好消息是这枚超广角终于支持了微距摄影，但是硬要说的话，超广微距是比不过安卓阵营普遍采用的长焦微距的。

主摄也升级至48MP(IMX 903)融合式摄像头，由此也带来了一系列拍摄规格方面的提升，主要体现在视频拍摄方面。比如可以通过传感器中间的部分实现2倍光变，拍摄4K120fps杜比视界视频之类的。

长焦镜头也从3倍光变升级至5倍，在长焦端拥有更好的表现――这个表现单纯指焦段的长度。因为换用5倍长焦带来的负面作用就是它的最近对焦距离达到了1米左右，这让iPhone 16 Pro的长焦在室内的使用十分受限，画质甚至可以说没有提升。同时当光线不足的时候同样无法调用长焦，只能通过主摄裁切，这也是iPhone长焦的通病了，即便是iPhone 13 Pro等效77mm的3倍长焦也是如此。

此外，iPhone 16 Pro还支持Apple Intelligence功能，为用户提供了更为智能的拍摄辅助――当然现在国内是用不了的，具体国内用户什么时候能够用上还得“等通知”。

iPhone 16 Pro在影像/相册方面最吸引我的其实是全新的修图功能。iPhone 13 Pro的原生修图功能也是我使用最多的，使用率远超其他第三方修图软件。而iPhone 16 Pro上的相册修图带来了“新一代摄影风格”，带来了更多选择。现在的界面提供了一个控制板的操作界面，加入了色调、色彩和色盘三个新的参数，可玩性高很多。

苹果官网最近还有个小彩蛋。之前在影像介绍中曾经有一条描述是“反射镜头涂层”，而这条现在已经被删掉了。至于鬼影的问题，似乎是有一丝丝的提升，但是并没有什么用。苹果，不愧是你。

电池与续航能力

iPhone 16 Pro的电池容量提升至3582mAh，相比iPhone 13 Pro的3095mAh电池提升“多达”15.7%，但是续航提升同样有限。但是考虑到我的iPhone 13 Pro电池健康只剩84%，一天充个2次基本是保底，有时候估计得充3次，新机在续航方面还是很有优势的。而根据实测，iPhone 16 Pro的充电功率实际上并没有提升，依然就是27W左右的水平，“我的iPhone 13 Pro也未尝不快”。

结论

如果你不是iPhone 13 Pro及之后设备的用户，iPhone 16 Pro不失为换机的选择。尤其是屏幕尺寸、性能、摄像头等方面的提升还是有可圈可点之处的。但是不难看出，尽管经过了三年升级换代，对比iPhone 13 Pro，iPhone 16 Pro还不能完全给我一个非换不可的理由。像什么砍掉3倍换成5倍长焦的升级，看似升级了，实则不如不升，反而进一步限制了这枚镜头的适用范围。其他层面，虽然有令我心动的地方，但是这些方面并不足以驱使我更换掉手中的iPhone 13 Pro。

最后再插播一条消息，摩根士丹利9月26日公布的一份报告指出，iPhone 16的交货时间较前几代产品明显缩短，这表明其受欢迎程度可能不及预期。目前发售近3周，iPhone 16 Pro和Pro Max的交货时间仍然比前代产品短，在美国，iPhone 16 Pro的交货时间为15-22天，而国内则只需要10个工作日。

报告还指出，早期iPhone 16买家似乎是为了淘汰旧机型，或被新机型电池寿命和摄影系统的改进所吸引，目前为止，他们并不是因为Apple Intelligence才购买的。国外都是如此，估计到Apple Intelligence在国内开放使用，情况恐怕同样不容乐观。