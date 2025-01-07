为迎接中国春节到来，苹果上新多款蛇年限定配件

【天极网手机频道】在早些时候，知名科技品牌Apple启动了一系列针对多类设备的降价特惠活动，涵盖了包括手机、平板电脑、Mac等在内的多个产品类别。其中，最新发布的iPhone 16系列更是以其破例的降价速度引起广泛关注，成为苹果历史上官方降价速度最快的iPhone机型。随着中国农历蛇年的临近，苹果再一次展示了对中国市场的高度重视。

近日，苹果在国内市场特别推出了多款以中国蛇年为主题的春节限定配件。苹果此次蛇年主题配件的推出，也被视为其不断加深本土化市场策略的又一表现。通过打造节日氛围，苹果希望进一步贴近中国消费者的文化情感需求，同时借助春节这一重要消费节点，巩固其在高端科技市场的领先地位。天极网对此进行了全面整理，以下是具体的消息汇总，一起来了解更多细节吧!

AirPods 4代蛇年特别版

AirPods于2024年9月秋季新品发布，这是苹果首次推出具备主动降噪功能、自适应音频和通透模式的半入耳式耳机，这款耳机搭载强大的H2芯片，可通过语音突显功能，让通话更清晰，可以通过识别用户的头部追踪实现全新的交互方式。在其它方面，AirPods 4代在防尘、抗水、抗汗性能达到 IP54 级别。支持 USB-C 和支持Qi协议的无线充电设备充电，搭配充电盒使用时，聆听时间最长可达 30 小时。

这款全新的蛇年特别版，在外包装和和充电仓都印着一只十分可爱的“蛇”印，其中外包装的为红色的“小蛇”，在耳机方面，通过苹果官网的渲染图并没有发现明显的变化。

OtterBox Lumen 系列保护壳蛇年款

这款蛇年的保护壳目前仅支持iPhone16 系列机型，这是苹果携手知名插画师 Jane Liu专为新春而设计的 Lumen 系列 MagSafe 保护壳。通过精心设计图案，生动展现出蛇的神秘气质，并用优雅的兰花、灿烂的烟火及鲜艳的灯笼元素加以点缀，营造出浓浓的节日氛围。在功能方面，这款保护壳支持magesafe磁吸充电并且兼容相机控制功能，官网售价目前为398RMB。

Satechi 磁力卡包支架 (兼容 MagSafe) - 蛇年款

这款Satechi 磁力卡包支架集时尚风格、实用性和可持续性于一身，是一款强大的附加配件，在日常生活可以充当iPhone设备的支架横屏激活Standby模式或竖屏模式下轻松浏览网页、在线看视频或加入 FaceTime 通话”。时尚的合成皮革卡包兼容 MagSafe 技术，可轻松牢固地吸附在 iPhone 上，方便你随身携带卡片、身份证件甚至现金。在之前，苹果针对这款磁力卡包支架推出了紫色、绿色、黑色、浅褐色，这次新增了红色，并且在这款全新配色的磁力卡包上还有中国风格的生肖蛇印在卡包背后，同时，这款有着全新设计的磁力卡包同样是298RMB起售，目前在苹果官网已经售罄。

Tech21 EvoArt 保护壳-蛇年款(AirPods 4/AirPods 2 Pro)

苹果一共推出了两款耳机的蛇年特别版保护壳，分别是于去年上市的AirPods4代半入耳式耳机和2022年上市的AirPods 2 Pro降噪耳机。这款特别版的耳机仓保护壳以醒目的金属金色外观设计来庆祝蛇年到来，给你忙碌的日常生活增添一抹优雅气息。EvoArt 经过精心打造，有着卓越的防护能力，并且能够抗紫外线和耐刮擦，再加上 MICRODOT 微点技术和自我修复特性的表层材料，确保长久保持通透感。紧密贴合的设计令耳机盒盖开合顺畅，精准的开孔方便你使用按钮和充电端口以及装系挂绳。在售价方面，两款不同型号的耳机仓保护壳售价均为248RMB。

Tech21 EvoArt 保护壳蛇年款(AirPods Max)

苹果同样对AirPods Max推出了耳机保护壳，这款特别版保护壳更以醒目的金属金色设计欢庆农历蛇年，预留了孔位方便你使用设备按钮和旋钮，确保各项功能正常使用，同时保留一贯的时尚风格。别具优雅气息和纪念意义。它不仅抗紫外线和耐刮擦，还带给你独特的节日气氛。

与往常一样，苹果通过推出AirPods 4代蛇年特别版及多款蛇年主题配件，从而达到刺激中国市场的效果。蛇年特别版不仅在设计上融入了浓厚的中国传统文化元素，如红色的“小蛇”图案和充满节日氛围的装饰，还在功能和体验上维持了苹果一贯的高标准。以上产品配件均仅在苹果官网可购入，有需求的小伙伴可以在苹果官网查看。