首发天玑9300旗舰芯，vivo X100带来满分旗舰体验

【天极网手机频道】全球首款全大核架构手机芯片联发科天玑9300正式发布，在诸多方面实现了跨越性的升级，同时也预示着手机行业即将迈入一个崭新的篇章。11月13日，vivo推出年度满分旗舰vivo X100系列，首发搭载与联发科联合研发的天玑 9300处理器，同时对产品外观设计、性能配置进行升级，让大家对这款旗舰产品的期待值直接拉满。接下来不妨随着天极网一起来探索这款年度满分旗舰。

外观

vivo X100的外观设计与以往设计都不一样，首先引入眼帘吸引注意力的是以月环造型环抱镜头模组的“月环云阶”设计，这个月环圈采用了航空级镜面不锈钢，环抱着一体式切割的2.5D宝石质感镜片，不仅可以降低磨损镜片，还可耐磨耐高温耐腐蚀，更好的保护到整个后置模组。

内嵌的四颗蔡司镜头以四角对称分布，月环边上印刻着“VARIO-TESSAR 1.57-2.57/15-70 ASPH”，从这里就可以看到vivo X100的镜头参数;太阳纹工艺搭配镜面不锈钢金属，让整个后置模组的设计更显精致;整个模组的正下方雕刻下了经典“Xtreme Imagination”、“vivo|ZEISS Co-engineered”、“vivo”字样。

配色上vivo X100带来了“日落星辰”4款配色，分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。天极网手上的是星际蓝配色，银蓝色调再搭配其采用的星轨微纳光刻工艺，塑造出来或深或浅的立体星轨线条如同太空中闪烁的银河，演绎着宇宙的无限魅力。

正面是一块超视网膜8T护眼微曲屏，屏幕峰值亮度至高可达到3000nit，SDR画质增强引擎与XDR视频引擎2.0组成的“入戏”双引擎可在各种复杂环境下，例如户外阳光、室内强光或是屏幕低量的情况下依旧展现高饱和细节与色彩，最大程度还原HDR视频制作时的播放效果。更有全新显示时序调控引擎以及全新夜猫护眼，让屏幕、芯片、算法深度联动，使得vivo X100这块屏幕超流畅、超护眼。

整体来看，vivo赋予vivo X100更具寓意的外观设计，浪漫又别致的月环造型环抱着影像模组，更简洁的方式体现专业影像实力。

影像

作为影像旗舰的全新之作，vivo X100无疑具备着vivo目前最先进的影像实力。后置配备5000万像素超感光VCS仿生光谱主摄+6400万像素蔡司超级长焦镜头+5000万像素超视野超广角镜头+激光对焦摄像头 dToF，此外，vivo X100还内置了全新自研V2芯片，让拍摄的图片细节更清晰、色彩更自然、质感更优秀。

VCS仿生光谱大底主摄的优势在于1/1.49英寸的大底不仅大底进光量足，还能进一步还原人眼的色彩信息接收度，无论是色彩、清晰度还是动态范围都能有相当出色的表现。从样张来看，vivo X100凭借着蔡司镜头，成像的饱和度、白平衡、影调均达到自然柔和的画面效果，同时色彩不仅以影调与色彩对比的高反差带来更强烈的视觉冲击和更浓郁的画面表达，强烈的明暗对比以及丰富的色彩元素，让整体呈现自然画面效果的同时也不乏层次感。微距模式基本就是自动开启，镜头距离被摄物体到一定距离的时候会自动开启微距模式，在微距模式下拍摄不仅对焦准确，而且色彩非常的艳丽。

全焦段的人像镜头可从复杂环境到人像细节的呈现，人物半身和环境相结合，到人物聚焦，再到人物面部特征细节都有很好的表现。其中50mm(2.2X)经典人像焦段可以结合人像和环境，让画面更有层次感但又不复杂;85mm(3.7X)焦段就更聚焦人物肖像，如果想拍一些艺术照这类的效果样张可以选择这个焦段;100mm(4.3X)的焦段更适合拍特写，人物的面部特征细节和情绪都能看得见，加上vivo X100的自然美颜效果，100mm的焦段人像特写更有质感。

这颗长焦镜头除了拍摄人像之外，其在风光拍摄过程中也具有独特的优势，相对于主摄更长的焦段使其可以拍摄风光时尽可能避开杂物的干扰，而且可以在自然光环境下拍摄建筑物时很好的呈现自然光照所带来的光影效果，至高支持100X数码变焦。当然，得益于全新OIS防抖系统，vivo X100轻松实现超远距离稳定拍摄，并且在强悍的长焦硬件性能基础上辅以蔡司光学技术来抑制太阳逆光下的眩光、鬼影等各种散摄影响，就连黄昏这样的场景也可以控制的非常出色，色彩还原度也非常高。



vivo X100 1X拍摄样张



vivo X100 10X拍摄样张



vivo X100 100X拍摄样张



vivo X100 2X拍摄样张



vivo X100 10X拍摄样张

夜景方面，基于V2芯片的强大算力，vivo X100的夜景拍摄画面基本没有噪点与炫光，即便是在复杂光源环境下依旧能控制的相当出色，高光压的住，建筑物的细节表现也十分清晰，整体色彩还原也如肉眼所见，明暗的对比以及色彩的还原度也较为适中，接近人眼所见景象，整体画面的清晰度与纯净度更高，还能够优化光比，让画面整体色彩更为和谐，1/1.49英寸的大底传感器也对夜景拍摄起到了至关重要的作用。

另外，vivo X100在星空拍摄预览界面中增加通过AI和地理位置识别典型的星体和星座的功能，用AR的方式实时预览呈现星座的形状和连线，辅助用户选择要拍摄的位置，同时提供星体的介绍信息，达到手持移动天文馆的效果。用户可以在相机――星空――AR(图标)找到。



星空模式拍摄样张

总的来说，vivoX100凭借着高素质的蔡司影像系统与全新的自研V2芯片，整体拍摄效果获得了不小的提升，再次突破vivo手机影像的边界，成为当下最具实力影像旗舰之一，为用户带来了前所未有的专业移动影像体验。

性能

vivo X100首发搭载联发科新一代旗舰芯天玑9300处理器，天玑9300采用台积电新一代 4nm 工艺，具体来看这枚芯片有着4个Cortex-X4超大核以及4个Cortex-A720 大核，其中X4超大核的最高主频可达3.25GHz，安兔兔跑分成绩超218万分，GeekBench 6的单核成绩达到1691分，多核6380分，多核如此大幅度的性能提升，使得天玑9300拥有超强的多线程处理能力，CPU多核性能也达到了第一水准。

在性能表现方面，vivo自研的V2芯片在天玑9300协同下，双芯游戏插帧将游戏帧数提升至90/120帧，提供双倍的运动估计和运动补偿。

在《王者荣耀》的高负载多人团战场景实际测试中，高帧画质与功耗微妙平衡，在插帧模式下表现过程中几乎没有感受到卡顿和掉帧，整体非常流畅丝滑。配合新一代自研芯片V2，性能释放很彻底，游戏表现可圈可点。由此可见，旗舰双芯不仅稳住了游戏全程的帧率，提供极致稳帧的游戏体验，也能够控制好长时间游戏场景下的功耗，保证用户的游戏续航需求。

加之有4D游戏振感、双芯游戏插帧、立体声双扬声器等配置的加持，整个游戏过程的视觉、听觉以及触觉都能获得不错的反馈，塑造了全方位极致稳定游戏体验。

总的来说，天玑9300在游戏等应用场景下能让设备获得性能上的优势，更重要的是全大核设计并未导致功耗倒退，调度合理的大核心同样能胜任低功耗任务。

充电与续航

vivo X100配备了一块等效5000mAh的大电池+120W双芯闪充的充电续航组合，在实际测试中，正常的120W充电模式下10分钟充至37%的电量，32分钟即可完成充电;不过vivo X100还支持超快模式进行充电，10分钟可充至44%的电量，20分钟即可充至81%，完成充电仅需29分钟，用户可以自行去设置默认超快模式充电。



vivo X100 120W充电实测(数据仅供参考)



vivo X100 120W超快模式充电(数据仅供参考)

基于出色的功耗控制以及“蓝海续航系统”，通过对电池+软件+硬件的优化，vivo X100的续航水平也是相当不错。模拟大家一天的使用频率，包括早上1小时通勤时间期间边听音乐(或刷视频)边刷网页，中午看1小时视频以及1小时游戏，下午开始使用微信或其他办公软件处理工作事情一直到下班，期间还用了相机这类耗电的应用，从早上八点半出门一直到晚上七点半到家，一共11个小时里共消耗电量73%，剩余的23%电量甚至到睡觉时间都没耗完，如果晚上不想充电的话早上起来使用超快模式充电也可以在10分钟内补充50%的电量，丝毫不用担心。



vivo X100续航测试(数据仅供参考)

搭配vivo的超级省电功能，vivo X100解决高刷背景下功耗过大的问题，续航能力提升克服用户低电量焦虑症。

全新OriginOS 4系统

系统上，vivo X100搭载了全新OriginOS 4系统，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。

在设计层面，OriginOS 4更注重自然舒适的优雅感，基于原子设计体系打磨了系统内的每一处细节， 重新设计了系统内超过 2000个图标，每个符号背后的线条和间距确保整体舒适性的同时让形态更自然。还有全新系统字体vivo Sans，新增动态排版引擎，实现各场景下的效率与舒适兼顾，同时推出全新情境壁纸和多样化的锁屏以及熄屏自定义功能。

至于用户的用机时遇到的痛点场景，尤其是办公效率和健康方面，OriginOS 4打造出全链路会议助手以及家人健康管家功能，多端协作办公支持 Windows、Mac 和网页版，轻松实现手机、平板电脑与电脑间自动连接、跨屏搜索、笔记多端协作等功能，不仅实现用户高效办公，还可以随时查看家人健康数据。此外，OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。

安全也很到位，OriginOS 4支持基于安全芯片的硬件可信根、vIMA内核完整性验证、内存安全检测，保护用户的数据隐私安全和个人隐私。

最后

如果说vivo X90系列带来了“更好的体验”，那么vivo X100就带来了“满分体验”。vivo X100首发采用联发科全新一代旗舰芯片天玑 9300，更有自研芯片V2加持，双芯联合实现性能CPU、GPU、ISP等全面升级;定制超大光圈的超感光VCS仿生主摄与蔡司超级长焦以及全新蔡司全焦段人像大师带来非同凡响的全能影像体验;超强续航的蓝海电池、全新OriginOS系统等等，作为vivo高端旗舰系列，vivo X100在这些软硬件的强势赋能之下切切实实为用户带来了100分的满分体验。