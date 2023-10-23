ÖØÐÂ¶¨ÒåÏÂÒ»´úÒÆ¶¯¼ÆËã ³ýÁËµÚÈý´úæçÁú8¸ßÍ¨»¹ÓÐ¡°One More Thing¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿10ÔÂ25ÈÕ£¬2023ÄêæçÁú·å»á¼´½«¾ÙÐÐ¡£ÔÚ´ËÖ®Ç°£¬¸ßÍ¨¸ßµ÷¹ÙÐûÁËÏÂÒ»´úÖÇÄÜPC¼ÆËãÆ½Ì¨£¬²¢ÇÒÎªÖ®²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄÃüÃûÌåÏµ¡ª¡ªæçÁúXÏµÁÐ¡£ÕâÒ²ÊÇÍòÖÚÖõÄ¿µÄµÚÈý´úæçÁú8Æ½Ì¨Ö®Íâ£¬¸ßÍ¨´ø¸øÒÆ¶¯¶ËÓÃ»§µÄÒ»¸ö¡°One More Thing¡±¡£2024ÄêµÄPCÊÐ³¡ÊÆ±Ø»áÒòæçÁúXµÄµ½À´²úÉúÕð¶¯¡£
¸ßÍ¨³ÖÐøÍÆ¶¯ÒÆ¶¯¼ÆËãÆ½Ì¨·¢Õ¹½ø²½
ÔÚÖÇÄÜÊÖ»úÆ½Ì¨ÁìÓò¸ßÍ¨ÒÑ¾ÊÇÒµÄÚÁìÍ·Ñò¡£¶ø×÷ÎªÎ¨Ò»½ø¾üPCÁìÓòµÄÒÆ¶¯Æ½Ì¨Ìá¹©ÉÌ£¬2016Äê£¬¸ßÍ¨½«æçÁú835ÒÆ¶¯Æ½Ì¨Ê×´Î±»ÔËÓÃµ½ÒÆ¶¯PCÖÐ£¬À¿ª²¼¾ÖPCÆ½Ì¨µÄ´óÄ»¡£¡°Always Connected PC¡±µÄ¸ÅÄîÖð½¥³ÉÐÍ£¬³ÉÎª¸ßÍ¨´òÔìPCÆ½Ì¨µÄºËÐÄÀíÄî¡£
2018Äê£¬¸ßÍ¨»ùÓÚæçÁú845ÍÆ³öÁËÕë¶ÔWindows PCµÄæçÁú850;Í¬Äêµ×£¬¸ßÍ¨·¢²¼ÁËÊ×¿îÓÃÓÚPCµÄ7nmÖÆ³Ì¼ÆËãÆ½Ì¨¡ª¡ªæçÁú8cx£¬ÒÔ7WµÄÈÈÉè¼Æ¹¦ºÄÊµÏÖÁËPC¼¶±ðµÄÐÔÄÜ£¬¸ßÍ¨¼ÆËãÆ½Ì¨½øÈëÈ«ÐÂ½×¶Î¡£¼¸¸öÔÂºó£¬¸ßÍ¨ÓÖÍÆ³öÁËÒµ½çÊ×¿îÉÌÓÃ5G PCÆ½Ì¨¡ª¡ªæçÁú8cx 5G£¬5GÒ²ÈÃæçÁú8cxÈç»¢ÌíÒí¡£
¸ßÍ¨ÔÚÖÇÄÜÊÖ»úºÍÁ¬½Ó¼¼ÊõÉÏµÄ´´ÐÂÊ¹ÊÖ»ú³ÉÎªÁË¡°×°ÔÚ¿Ú´üÀïµÄPC¡±£¬Ëæ×ÅæçÁúÆ½Ì¨µÄ·¢Õ¹£¬¸ßÍ¨½«ÔÚÖÇÄÜÊÖ»úÆ½Ì¨ÉÏµÄ¼¼Êõ»ýÀÛ´øµ½ÁËPCÉÏ¡£¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬æçÁú¶Ô±Èx86 PCÓÐ×ÅÌØ±ðµÄÓÅÊÆ¡£µÍ¹¦ºÄÊ¹µÃÉè±¸¾ß±¸¸üÓÅµÄÉ¢ÈÈ¹ÜÀí£¬ÎÞ·çÉÈÈÃ»úÉí¿ÉÒÔ×öµÃ¸ü±¡£¬Ò²¸ü·½±ãÓÃ»§Ð¯´ø;5GµÄ¿ìËÙÁ¬½ÓÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔÈ«ÌìºòÊÕ·¢ÏûÏ¢ºÍ°ì¹«£¬Ê±¿ÌÔÚÏß¡£
æçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨ÔÚÃ¿ÍßÌØÐÔÄÜ·½ÃæÒ²±£³Ö×ÅÁìÏÈµØÎ»¡£µÍ¹¦ºÄµÄÓÅÊÆÔÚÓÚÓÃ»§½öÐèÒ»´Î³äµç¾Í¿ÉÒÔÊµÏÖ³¤´ï¶àÌìµÄµç³ØÐøº½¡£ÔÚÒ»Ð©²»±ã³äµçµÄÍâ³ö°ì¹«³¡¾°ÏÂ£¬³¬³¤µÄÐøº½³ÉÎªæçÁú±¾Íê³É¹¤×÷ÈÎÎñµÄ»ù´¡¡£
¾¹ýÁËµÚ¶þ´úæçÁú8cxµÄ³ÐÉÏÆôÏÂ£¬ÔÚ2021ÄêæçÁú¼¼Êõ·å»áÉÏ£¬¸ßÍ¨ÍÆ³öµÚÈý´úæçÁú8cx¼ÆËãÆ½Ì¨£¬ÕâÊÇÈ«ÇòÊ×¸ö5nm Windows PCÆ½Ì¨£¬½øÒ»²½ÎªÇá±¡±¾¡¢ÎÞ·çÉÈ±Ê¼Ç±¾Ìá¹©¶¥¼¶ÐÔÄÜÖ§³Ö¡£
2022Äê£¬¸ßÍ¨ÔÚæçÁú·å»áÉÏ½éÉÜÁËÈ«ÐÂµÄOryon CPUºËÐÄ¡£¸ÃCPUºËÐÄ²¢·Ç»ùÓÚARM¹«°æCortex CPUÄ§¸Ä£¬¶øÊÇÔÚ¼æÈÝARMÖ¸Áî¼¯µÄÇ°ÌáÏÂÍêÈ«ÖØ¹¹¡£Oryon CPU½øÒ»²½ÌáÉýÁËÐ¾Æ¬ÐÔÄÜºÍÄÜÐ§±È£¬ÕýÈç¸ßÍ¨ÔÚÈ¥ÄêµÄ·å»áÉÏÌáµ½£¬Oryon CPU½«ÔÚ¸ßÍ¨¡°Í³Ò»µÄ¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¡±ÖÐ·¢»Ó¹Ø¼ü×÷ÓÃ£¬½«»áÓÃÔÚÒÆ¶¯¡¢XR¡¢¼ÆËãµÈ¶à¸öÁìÓòÖÐ¡£
¶ø¾ÍÔÚÎ´À´Ò»ÖÜ£¬ÎÒÃÇ¾Í½«¼ûµ½Õâ¿î´îÔØÈ«ÐÂµÄOryon CPUºËÐÄµÄæçÁúXÒÆ¶¯¼ÆËãÆ½Ì¨£¬¾¹ýÒ»ÄêµÄÊ±¼ä£¬ÍêÈ«ÌåµÄæçÁúXÏµÁÐ½«´ïµ½Ê²Ã´¸ß¶È£¬´ð°¸½«ÔÚ½ñÄêµÄæçÁú·å»á½Ò¿ª¡£
ÒÆ¶¯¼ÆËãÏÂÒ»¸öÂ·¿Ú£ºAI
µÚÈý´úæçÁú8cxÆ½Ì¨ÔÚAIÐÔÄÜÉÏ¾ÍÒÑ¾ÓÐÁË³¤×ãµÄ½ø²½£¬ËüÄÜ¹»Ö§³Ö³¬¹ýÃ¿Ãë29ÍòÒÚ´ÎÔËËã(29+ TOPS)µÄAI¼ÓËÙ¡£¶ø2023ÄêµÄæçÁú·å»áÖ÷ÌâÎª¡°ÈÃAI´¥ÊÖ¿É¼°¡±£¬ÆäÒâÍ¼ÒÑ¾°ÚÔÚ×ÀÃæÉÏÁË¡ª¡ªAIÐÔÄÜ±Ø½«ÊÇÈ«ÐÂæçÁúXÆ½Ì¨µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£
ÒÆ¶¯¼ÆËãÁìÓòÕýÔÚ×ßÏòÏÂÒ»¸öÊ®×ÖÂ·¿Ú¡£¸ü¸ßËãÁ¦¡¢¸üÇ¿´óµÄAI¡¢¸ü¸ßµÄÄÜÐ§±ÈÊÇÒÆ¶¯¶ËPC¶ÔÆ½Ì¨µÄ³ÖÐøÐèÇó¡£¾ÍÄ¿Ç°µÄÇé¿öÀ´¿´£¬Éú³ÉÊ½AIÒÑ¾Õ¹ÏÖ³öÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÇ±Á¦¡£ÔÚÐÐÒµ²ãÃæ£¬Éú³ÉÊ½AIÌáÉýÁË´´ÐÂµÄÐ§ÂÊºÍÖÊÁ¿£¬²¢ÇÒ¼ÓËÙÁË¸÷ÐÐÒµµÄÊý×Ö»¯ºÍÖÇÄÜ»¯×ªÐÍ½ø³Ì;¶øÔÚÏû·Ñ¶Ë£¬ÒÔÖÇÄÜÊÖ»úÕâÒ»Ïû·ÑÕßÊ¹ÓÃ×î¹ã·ºµÄÒÆ¶¯ÖÕ¶ËÎªÀý£¬Éú³ÉÊ½AIÒÑ¾Õ¹ÏÖ³öÇ¿´óµÄÁ¦Á¿£¬ÕýÖð½¥½Ó¹ÜÖÇÄÜÉú»îµÄºËÐÄ¡£
¸ßÍ¨ÔÚ¡¶»ìºÏAIÊÇAIµÄÎ´À´¡·°×Æ¤ÊéÖÐÌáµ½£¬¸ßÍ¨ÒÑ¾ÔÚÒÆ¶¯¶ËÔËÐÐ³¬¹ý10ÒÚ²ÎÊýµÄAIÔËËã£¬ÔÚÖÕ¶Ë²àAIÍÆÀí·½Ãæ£¬Í¨¹ýAIÓ²¼þ¼ÓËÙºÍ¸ßÍ¨AIÈí¼þÕ»ÕâÑùµÄ¼ò»¯¿ª·¢µÄÈí¼þ½â¾ö·½°¸£¬¸ßÍ¨½«ÔÚÎ´À´¼¸¸öÔÂ¾ß±¸ÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐ³¬¹ý100ÒÚ²ÎÊýµÄÄ£ÐÍ£¬Õâ½«½øÒ»²½ÌáÉýAIÔÚÖÕ¶Ë²àÔËËãÄÜÁ¦µÄÉÏÏÞ£¬Ò²ÒâÎ¶×Å¿ÉÒÔÓÃÓÚ¸ü¼Ó¸´ÔÓµÄAIÔËËã£¬°ïÖúÓÃ»§½â¾ö¸ü¶àÊµ¼ÊÎÊÌâ¡£
ÖÕ¶Ë²àAI´¦ÀíµÄÓÅÏÈ¼¶ÒÑ¾Ïàµ±¸ß¡£¸ßÍ¨ÈÏÎª£¬ÕýÈçÊ®ÄêÇ°GPU¼ÓËÙ¸Ä±äÍ¼ÏñºÍÊÓÆµ¼ÆËãÄÇÑù£¬×¨ÓÃAI½«ÍÆ¶¯PC¶ËµÄÊµÊ±ÓÅ»¯ºÍÄÜÐ§·¢Õ¹½øÈëµ½ÏÂ¸ö½×¶Î¡£ÔÚPCÆ½Ì¨ÉÏ£¬Èí¼þÓÅ»¯¡¢Ó²¼þµÄ¶¨ÖÆ»¯¡¢¸ü¸ßÐ§µÄÁ¬½ÓºÍÉúÌ¬ÏµÍ³µÄÖ§³Ö¶¼±Ø²»¿ÉÉÙ£¬¶øæçÁúÆ½Ì¨¾ß±¸ÉÏÓÎµ×²ãÓÅÊÆ¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬æçÁúXÏµÁÐµÄAIÐÔÄÜ½«µÃµ½¼ÓÇ¿¡£È«ÐÂµÄHexagon´¦ÀíÆ÷¶ÔÓÚINT8µÄÖ§³Ö¼¸ºõÊÇ°åÉÏ¶¤¶¤£¬¶øWindows¿ª·¢Ì×¼þµÈ¶ÀÁ¢Èí¼þÓ¦¸ÃÒ²»áÓÀ´µü´ú£¬ÈÃ¿ª·¢ÕßÔÚÃæ¶ÔÉú²úÁ¦¹¤¾ß¡¢ÓÎÏ·»ò´´ÒâÓ¦ÓÃµÈ¸÷ÖÖ¿ª·¢³¡¾°Ê±¶¼ÄÜ¸ü¼Ó±ã½ÝµØÊ¹ÓÃ×¨ÓÃAIÒýÇæ¡£
æçÁúXËù¾ß±¸µÄ¶Ë²àAIÄÜÁ¦Ò²½«ÎªÓÃ»§ÔÚ´¦ÀíÈÕ³£Ó¦ÓÃÊ±Ìá¹©°ïÖú¡£ÔÚAIµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÔÚ²»Á¬½ÓÍøÂçµÄÇ°ÌáÏÂÊ¹ÓÃæçÁúXÉè±¸×ÔÓÉÉú³ÉÐèÒªµÄÎÄ×Ö¡¢Í¼Æ¬ËØ²Ä£¬²¢ÇÒÍ¨¹ý±¾µØ»¯µÄAIÓ¦ÓÃ´¦ÀíÎÄ×Ö¡¢±í¸ñµÈÈÎÎñ£¬¼ò»¯¹¤×÷Á÷³Ì;ÉõÖÁ¿ÉÒÔÓëAIÖúÊÖ½øÐÐ¸ü¼ÓÉî¶ÈµÄ½»»¥£¬ÕæÕýÈÃPC³ÉÎª¹¤×÷Éú»îÖÐµÄÖÇ»ÛÖÕ¶Ë¡£
ÎªÊ²Ã´ÒªÃüÃûÎªæçÁúX
¸ßÍ¨¹«Ë¾¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¼æÊ×Ï¯ÓªÏú¹ÙÄªçæ¶«½éÉÜ£¬¡°¾¹ý´óÁ¿·ÖÎö¡¢Ïû·ÑÕßµ÷ÑÐ¡¢Éè¼Æ¹¹Ë¼£¬²¢ÌýÈ¡PCÉúÌ¬ÏµÍ³·´À¡¡±£¬¸ßÍ¨×îÖÕÈ·¶¨Îª¸ÃÏµÁÐ²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÃüÃûÌåÏµºÍÈ«ÐÂÊÓ¾õÉè¼Æ£¬½«Ö®ÃüÃûÎªæçÁúX¼ÆËãÆ½Ì¨¡£
¸ßÍ¨ÈÏÎª£¬¡°X¡±ÄÜ¹»³ä·ÖÕÃÏÔPCÆ½Ì¨ÓëÆäËüæçÁú²úÆ·Æ·ÀàµÄÇø±ð£¬È«ÐÂÊÓ¾õÉè¼ÆÄÜ¹»ÌåÏÖÐÂÆ½Ì¨ÐÂÆ½Ì¨µÄ¼ÆËãÄÜÁ¦¡¢Õ¹ÏÖÌáÉýµÄÓÃ»§ÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬ÕýÈç¸ßÍ¨ÒÔ¡°æçÁú8¡¢æçÁú7¡¢æçÁú6¡±ÖØÐÂÊáÀíÒÆ¶¯Æ½Ì¨Ò»Ñù£¬ÒÔæçÁúXÎªPC¼ÆËãÆ½Ì¨ÃüÃûÓÐÖúÓÚ¹¹½¨ÇåÎú¡¢¼ò½àµÄ²ã¼¶¼Ü¹¹£¬Ò²»á·½±ãÓÃ»§Çø·Ö´ÓÖ÷Á÷µ½Æì½¢µÄ²»Í¬Æ½Ì¨ÐÔÄÜ¡£
ºÚÂíÖ®×Ë È«ÐÂæçÁúXÖµµÃÆÚ´ý
ÔÚ´ËÇ°¹«²¼µÄ2023æçÁú·å»áÒé³ÌÖÐ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬æçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨µÄ½éÉÜ±»·ÅÔÚÁË×îÏÈ¿ª³¡£¬ÉõÖÁÅÅÔÚæçÁúÒÆ¶¯¼¼ÊõµÄÇ°Ãæ£¬×ã¿É¼ûæçÁúXÔÚ¸ßÍ¨Õâ±ßµÄÖØÒªµØÎ»£¬½áºÏÕâ¼¸ÌìµÄÔ¤ÈÈÀ´¿´£¬¿ÉÎ½µõ×ãÁËÎ¸¿Ú¡£
´ÓÒµÒÔÀ´£¬Çá°ì¹«Ò»Ö±ÊÇÎÒµÄ¸ÕÐè¡£ÒÔÎÄ×Ö¹¤×÷ÎªÖ÷µÄÎÒÐèÒªÃæ¶ÔÒÆ¶¯°ì¹«³¡¾°ÏÂµÄ¶àÎÄµµ¡¢ÍøÒ³ä¯ÀÀÒÔ¼°Çá¶ÈµÄÍ¼Æ¬±à¼ÈÎÎñ£¬ÒôÊÓÆµ»áÒéÒ²ÊÇ¸ÕÐè¡£¾¡¹Ü¸üÇá±¡Óë¸ü³¤Ðøº½Ê¼ÖÕÊÇ´«Í³Çá±¡±¾µÄ×·Çó£¬µ«ÊÇÒÔÍùµÄ¾Ñé¸æËßÎÒ£¬æçÁú±¾ÔÚÓ¦¶ÔÕâÐ©¹¤×÷µÄ¹ý³ÌÖÐ¾ß±¸¸ü¾ßÓÅÊÆ¡£
ÈÃÎÒÃÇ´óµ¨Ô¤²â£¬´îÔØæçÁúXÆ½Ì¨µÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·µÄÉè±¸¹¦ºÄ½«½øÒ»²½½µµÍ£¬ÈÈ¹ÜÀí¸ü¼Ó³öÉ«£¬Í¬Ê±Ò²»á´øÀ´Ðøº½²ãÃæµÄÇ¿ÊÆÌáÉý£¬½øÒ»²½Ìá¸ßæçÁú±¾ÓÃ»§ÔÚÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£´ËÍâ£¬ÔÚÒÑ¾¹«²¼µÄÔ¤ÈÈ¶ÌÆ¬ÖÐ£¬ÎÒÃÇÒ²ÄÜ¿´µ½´îÔØæçÁúXÆ½Ì¨PCµÄÄÜÁ¦¡ª¡ªÕâÐ©Éè±¸²»½ö¸üÎªÇá±¡±ãÐ¯£¬ÉõÖÁ¿ÉÒÔÓ¦¶ÔÐÔÄÜÃÜ¼¯ÐÍµÄÒôÀÖ±à¼³¡¾°¡£æçÁúXÆ½Ì¨µÄÐÔÄÜÊ®·ÖÖµµÃÆÚ´ý¡£
Âú´òÂúËã£¬æçÁú8cxÆ½Ì¨ÕýÊ½ÍÆ³öµ½ÏÖÔÚÒ²5ÄêÊ±¼ä£¬ÏëÒª´ÓÐÔÄÜ·½ÃæÓ²¸ÕÓÐ×Å¼¸Ê®ÄêÐÔÄÜÓÅÊÆ»ýÀÛµÄx86Æ½Ì¨ÓÐÐ©Ç¿ÈËËùÄÑ¡£µ«ÊÇæçÁúXËùÒªÖ±ÃæµÄ¶ÔÊÖ¡ª¡ªÆ»¹ûMÏµÁÐÐ¾Æ¬¸ø³öÁËÒ»¸ö½âÌâµÄË¼Â·¡£
ARM¼Ü¹¹Æ½Ì¨ÐèÒªÃæÁÙµÄÌôÕ½¾ÍÔÚÓÚÈí¼þÉúÌ¬£¬Ã»ÓÐ×ã¹»µÄÈí¼þÊÊÅä£¬»òÕßÃ»ÓÐ°ì·¨ÒÔ×ã¹»µÄÐÔÄÜÈ¥±àÒë¡¢½âÂëx86Èí¼þ£¬¾ÍÒÀÈ»ÊÇËÀ¾Ö¡£æçÁúÔÚÈí¼þÉúÌ¬·½ÃæÔòÓÐ×Ô¼ºµÄÑ¡Ôñ¡£¸ßÍ¨ºÍÎ¢ÈíµÄºÏ×÷ÓÉÀ´ÒÑ¾Ã£¬ÔçÔÚ2016ÄêµÄWinHECÓ²¼þ´ó»áÉÏ¸ßÍ¨¾ÍÐû²¼£¬ÆìÏÂÐ¾Æ¬½«¿ÉÍêÃÀÔËÐÐX86¼Ü¹¹µÄWindows10²Ù×÷ÏµÍ³£¬²¢ÇÒ»¹ÄÜ¹»ÔËÐÐUWPºÍx86Legacy³ÌÐò;2022Äê£¬¸ßÍ¨ºÍAdobeÔÚæçÁú·å»áÉÏÐû²¼Ë«·½½«À©´óºÏ×÷£¬Ìá¸ßÔÚ´îÔØæçÁúÒÆ¶¯ÖÕ¶ËÉè±¸ÉÏµÄÌåÑé¡£³ýÁËæçÁúÉè±¸ÉÏµÄAdobe PhotoshopºÍAdobe Lightroom for WindowsÓ¦ÓÃ£¬´îÔØæçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨µÄWindows PC½«ÔÉúÖ§³ÖAdobe FrescoºÍAdobe Acrobat¡£ÔÚÉúÌ¬»ï°é·½Ãæ£¬¸ßÍ¨Ò²ÒÑ¾Óë°üÀ¨ºê³ž¡¢»ªË¶¡¢»ÝÆÕ¡¢ÁªÏë¡¢Î¢ÈíSurface¡¢ÈýÐÇÔÚÄÚµÄPC OEM³§ÉÌºÏ×÷£¬Windows on ARMÉúÌ¬µÄ¼¯ÈºÐ§Ó¦ÕýÔÚÖðÄêÏÔÏÖ¡£
æçÁúXËù¾ß±¸µÄÐÂÌØÐÔÊÆ±Ø½«³ÉÎªÃæ¶Ô´«Í³x86Æ½Ì¨µÄÓÅÊÆ¡£¶Ë²àAIÓ¦ÓÃ½«¸Ä±äÓÃ»§µÄÊÊÓÃÏ°¹ß£¬ÀýÈçAI³¬·Ö¡¢ÒôÊÓÆµ»áÒéÓÅ»¯¡¢Ö÷¶¯ÍøÂçÇÐ»»¡¢ÓïÒôÎÄ×Ö×ª»¯Ê¶±ð¡¢ÒþË½°²È«±£»¤·½ÃæµÄÓ¦ÓÃÆäÊµÒÑ¾³ÉÊì£¬¶øæçÁúXÒ»¶¨»á×¥×¡µÍ¹¦ºÄ¡¢³¤Ðøº½ÕâÁ½Ïî¹ÌÓÐÓÅÊÆ£¬¸ü·ûºÏÊ±´ú·¢Õ¹µÄÇ¿´óÁ¬½ÓÐÔÄÜÒ²½«ÎªÓÃ»§ËæÊ±ËæµØ±£³ÖÔÚÏßÌá¹©Ö§³Ö¡£¶ø¶Ë²àAIµÄ¼ÓÈë½«³ÉÎªæçÁúXÃæ¶Ôx86Æ½Ì¨µÄÒ»´ó¡°ÈöÊÖïµ¡±¡£¶ÔÓÚINT8µÄÖ§³ÖÓ¦¸Ã²»»áÂä¿Õ£¬ËãÁ¦ÄÜ´ïµ½ºÎÖÖ²ã´Î£¿Ö»ÄÜËµÓÐ³ä×ãµÄÏëÏó¿Õ¼ä¡£
¶ø¸ü¼Ó¿ìËÙÎÈ¶¨µÄÁ¬½ÓÊÇ¸ßÍ¨µÄÀÏ±¾ÐÐ£¬Ò²ÊÇæçÁúXÓ¦µ±¾ß±¸µÄÌì¸³¡£ÒÔµÚÈý´úæçÁú8cxÎªÀý£¬ËüÖ§³Ö¸ßÍ¨X65 5Gµ÷ÖÆ½âµ÷Æ÷¼°ÉäÆµÏµÍ³£¬ÆäÖÕ¶ËÄÜ¹»ÊµÏÖ×î¸ß´ï10GbpsµÄÁ¬½ÓËÙ¶È¡£¸ßÍ¨FastConnect 6900ÒÆ¶¯Á¬½ÓÏµÍ³Ò²ÎªWi-Fi 6/6EÁ¬½ÓÌá¹©Ö§³Ö¡£ÄÇÃ´æçÁúXµÄÁ¬½ÓÐÔÄÜ±ØÈ»Ö»Ç¿²»Èõ¡£Ö§³ÖWiFi 7µÄFastConnect 7800ÒÑ¾ÔÚ²»ÉÙÉè±¸ÉÏµÃµ½Ó¦ÓÃ£¬·åÖµËÙ¶È¿É´ï5.8Gbps£¬»òÐíËüÒ²ÄÜ³ÉÎªæçÁúXµÄ×ó°òÓÒ±Û¡£
×ÜÖ®£¬È«ÐÂÃüÃûµÄæçÁúXÒÑ¾Îª´ó¼Ò´øÀ´ÁËÌ«¶àåÚÏë¡£Î´À´£¬ÓÃ»§ÄÜ¹»ÔÚæçÁúXµÄ¸³ÄÜÏÂÏíÊÜµ½ÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§¡¢AI¡¢Á¬½ÓÈ«·½Î»µÄÌåÑéÉý¼¶£¬æçÁúXÕýÒÔºÚÂíÖ®×Ë±¼ÏòÒÆ¶¯¼ÆËãµÄÌ¨Ç°£¬²¢ÇÒÂäµØ³ÉÎªÏû·ÑÕßÊÖÖÐµÄÊµÓÃ¹¤¾ß¡£¶ÔÁË£¬æçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨ÊÇÒ»¸öÁ¼ºÃµÄ¿ª·ÅÆ½Ì¨£¬Õâ¾ÍÒâÎ¶×Å¸ßÍ¨ÄÜ¹»ÓëÈí¼þ¿ª·¢ÉÌ¡¢OEM³§ÉÌµÈºÏ×÷»ï°éÒ»µÀÌ½Ë÷Ó¦ÓÃ³¡¾°£¬ÍÆ³öÂú×ã¶àÔª»¯µÄÓÃ»§ÐèÇóµÄ²úÆ·¡£
2023ÄêæçÁú·å»á¼´½«ÔÚ±±¾©Ê±¼ä10ÔÂ25ÈÕÖÁ27ÈÕ¾ÙÐÐ£¬ËùÓÐÃÕÍÅ¶¼»áÔÚÄÇÊ±½Ò¿ª¡£
ÓÐÁËæçÁúXµÄ¼ÓÈë£¬2024ÄêµÄPCÊÐ³¡Ò»¶¨ºÜ¾«²Ê¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â