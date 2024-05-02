OPPO K12持续热销，引领百瓦闪充超长续航双普及

【天极网手机频道】最近OPPO K12开启线上线下全面销售，首销购机用户在OPPO官方商城、京东、天猫、拼多多官方旗舰店以及线下零售门店购买OPPO K12可免费享赠有线耳机、四年电池保、3期免息等多种福利。OPPO K12拥有青云与星夜两款配色，8GB+256GB 版本首销到手价1799元， 12GB+256GB 版本首销到手价1999元， 12GB+512GB 版本首销到手价2499元。

OPPO K 系列的使命为 5 亿大众用户打造一部好手机，此次，OPPO K12较上代全面升阶，搭载长寿版100W超级闪充和5500mAh大容量电池的黄金充电续航组合，全面普及百瓦闪充和超长续航。OPPO K12可以实现充电5分钟，通话10小时，27分钟内从1%充至100%。根据DOU续航测试，OPPO K12续航时间高达1.88天，游戏时间长达8.76小时，支持高达17.28天的超长待机时间，是 OPPO 迄今续航最好的智能手机。同时，OPPO K12还采用了独家的「智慧充电引擎 4.0」，可以实现久充保护，-20℃ 极寒环境快速充电，经实测历经1600次充放电循环后电池容量仍大于等于80%，实现了手机电池4年健康使用。

值得一提的是，OPPO K12还会在首销期免费赠送 4 年电池保，如果第四年年底电池健康度低于80%，可以免费换新电池，相当于8年不用担心电池问题。

外观设计上，OPPO K12带来「青云」与「星夜」两款配色，摄像头模组采用露水Deco，一字型排布，一体同色。OPPO K12采用2.8D弧面后盖设计和微切的直角边框，整机仅重186g，手感舒适。

在轻薄机身基础上，OPPO K12在机身结构设计上也进行了全面升级，OPPO K12采用独家自研的「超抗摔金刚石架构」，针对手机屏幕、背盖、四角、四边，OPPO K12都做了加固，实现十面耐摔。除了耐摔，OPPO K12还通过了60kg极限弯折测试，强度相比于行业常规的40kg测重提升 50%。凭借严苛的极限测试标准，OPPO K12以满分成绩荣获「瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证」。

除此之外，OPPO K12搭载高通第三代骁龙7移动处理平台，最高 12GB+512GB大内存组合，并支持内存扩展和 SD存储卡扩展，配合 OPPO自研黑科技内存基因重组技术和焕新存储技术，带来稳定流畅的体验，OPPO K12也因此获得TÜV南德48个月流畅度A级认证。

其它方面，OPPO K12搭载旗舰级主摄索尼IMX882传感器，支持OIS光学防抖，5000万像素，配合 OPPO旗舰级影像算法，打造同档体验最好的人像拍摄。OPPO K12配备120Hz高刷护眼直屏，全天候呵护用眼健康。出色的护眼能力也让OPPO K12 获得德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。OPPO K12还拥有AI消除等诸多旗舰级AI 功能加持，全新小布AI助手也可为工作生活带来智慧贴心的帮助。OPPO K12拥有旗舰级的 X 轴线性马达、多功能 NFC、立体双扬声器、红外遥控、全息音频等，为用户带来全面不缩水的用机体验。

目前，超耐用续航神机OPPO K12正在火热首销中，现在入手还能免费享赠有线耳机、四年电池保等多项福利服务，最近考虑换机的用户不妨关注一下。