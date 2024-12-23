联发科发布天玑8400移动芯片：旗舰同款全大核架构，性能更强功耗更低

【天极网手机频道】12月23日下午，联发科发布了全新的天玑8400 5G全大核智能体AI芯片，搭载了诸多天玑旗舰芯片的先进技术，在性能、能效、影像、生成式AI等诸多方面都有着非常可观的升级，率先以创新的全大核架构设计赋能高阶智能手机市场。

MediaTek无线通信事业部总经理李彦辑博士表示：“天玑 8400拥有与天玑旗舰芯片一脉相承的全大核架构设计，具有令人印象深刻的性能和能效表现，重新诠释了高阶智能手机的突破性体验。此外，天玑8400出色的生成式AI和智能体化AI能力，将助力终端设备将AI前沿科技惠及更广泛的大众。”

在核心配置上，天玑8400采用了旗舰芯片同款的全大核架构设计，拥有8个主频至高可达 3.25GHz的Arm Cortex-A725 大核，并且二级缓存翻倍，三级缓存提升50%。

根据官方公布的数据，CPU多核性能相较上一代芯片提升41%，并且依靠着精准的能效调控技术，天玑8400 CPU的多核功耗相较上一代降低44%。

在游戏对战、聆听音乐、录制视频以及社交聊天等场景功耗也都有着明显的下降，助力终端电池续航时间更持久。

GPU方面为Arm Mali-G720 GPU，峰值性能对比前代提升24%，功耗降低42%。此外，天玑 8400 还支持先进的插帧技术和MediaTek 星速引擎，可为玩家带来更流畅丝滑的游戏画面，以及稳帧低功耗的畅玩体验，玩的更爽、功耗更低而且发热更少。

在当下非常重要的AI方面，天玑8400集成MediaTek旗舰级AI处理器NPU 880，全大核 CPU 结合强劲的NPU 协同运算，提供高速生成式AI任务处理能力。支持全球主流的大语言模型(LLM)、小语言模型(SLM)和多模态大模型(LMMs)，可为用户提供AI翻译、改写、上下文智能回复、通话摘要、多媒体内容生成等终端侧生成式AI创新体验。

天玑8400 还搭载了在天玑9400旗舰芯片同款的MediaTek天玑AI智能体化引擎(Dimensity Agentic AI Engine)，赋能开发者打造让人耳目一新的智能体化AI应用，将传统的AI应用程序重构为更先进的智能体化AI应用。新的智能体化 AI 应用可预测用户需求并提供个性化的智能服务，MediaTek天玑AI智能体化引擎将助力更广泛的移动设备加速向AI智能体化迈进。

影像方面，天玑8400搭载 MediaTek Imagiq 1080 ISP影像处理器，内置QPD变焦硬件引擎，可捕获更多光线，让对焦更快速、更精准，并支持更高分辨率的图像拍摄。此外，天玑 8400 还支持天玑全焦段HDR技术，视频创作者可轻松利用不同焦段拍摄出景别各异的精彩作品。

其它方面，天玑8400搭载5G-A调制解调器，支持三载波聚合(3CC-CA)，网络下行传输速率可达 5.17Gbps;支持网络质量监测系统，可实时监控游戏网络的连接质量，智选 5G 或 Wi-Fi 网络，实现更高网速更低功耗;另外它还支持144Hz WQHD+显示和折叠双屏设备。

写在最后

作为天玑8000系列中首款采用全大核架构设计的芯片，天玑8400在各方面对比前代都有着很明显的提升，CPU/GPU不仅有着出色的性能，在各个使用场景下功耗更低，为消费者带来更好的使用体验和续航表现;AI方面更是大步迈进，支持诸多大模型，为用户实现丰富的AI功能体验;影像层面也带来很多旗舰级的功能和特性，让设备对焦更快，拍摄更加清晰。

依靠着非常多旗舰芯片的特性，天玑8400的登场将会让更多消费者在主流级别的手机产品上享受到旗舰级的使用体验，成为市场中新的“一代神U”。