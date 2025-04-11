联想moto razr 60 / 60 Ultra定档4月24日 搭载旗舰平台配色大胆

【天极网手机频道】日前，联想摩托罗拉在X上发布官宣视频，正式确认摩托罗拉razr 60以及razr 60 Ultra将于2025年4月24日在海外发布，而这款新品在海外的命名可能为“moto razr 2025或razr Plus 2025”。

我们可以从官宣视频中看出一些有关全新摩托罗拉razr 60系列的相关信息。

摩托罗拉的预热视频打出了“MAKE IT ICONIC”的标语，直白地翻译成中文也就是“打造标志之作”“铸就典范”。预告片展示了新机型拥有十分大胆前卫的配色，根据此前流出的消息，razr 60 Ultra配色包含深绿(Dark Green)、里约红(Rio Red)以及粉色(Hot Pink)三款标准配色，另外还有一款采用特殊木质纹理背板的版本，看上去应该会更加商务。目前还不清楚该系列会有多少款手机，因为摩托罗拉通常会推出两款机型，一款是razr标准款，另一款是大概率会是更加旗舰的Razr Ultra机型。但目前还不清楚它是否会是第三个新增型号(可能会是Plus？)，至少在国内来看，moto razr 60加上razr 60 Ultra的产品序列应该问题不大。

据泄露消息称，razr 60 Ultra最终将搭载骁龙8 Elite旗舰平台，而razr 60则有望搭载天玑 7400X。联发科在2月发布了新款移动处理器天玑7400和天玑7400X，基本规格和上代天玑7300、天玑7300X保持一致，官方表示AI性能比上一代天玑7300提升了15%，X版本则针对折叠屏适配优化。

值得一提的是，razr 60 Ultra的前代机型――razr 50 Ultra搭载的是第三代骁龙8s平台，对于2024年的razr 50 Ultra来说，这一平台似乎并没有十分“旗舰”。而在即将到来的razr 60 Ultra上，联想为其配备了今年的旗舰平台――骁龙8至尊版，让razr 60 Ultra作为一台折叠屏机型跻身一众直板旗舰机行列，这也是行业内第一款采用骁龙8至尊版的竖向小折叠屏机型。

razr 60 Ultra预计将采用6.96 英寸可折叠 LTPO AMOLED主显示屏和一块4英寸外屏，拥有165Hz的高刷新率;后置影像模组为5000万像素双主摄，前置则是5000万像素自拍镜头，保证了自拍影像方面的下限。razr 60 Ultra将提供8GB、12GB、16GB 三种内存与256GB、512GB、1TB三种存储空间组合。当然还有消息显示，这两款机型都将配备4500毫安时电池和高达18GB的内存。razr 60的存储空间最高可达1TB，而razr 60 Ultra则有望达到2TB――仅供参考。

联想一直在推动产品AI化进程，手机、平板、PC，联想已经为我们搭建出了一个AI+万物的产品生态。在手机层面，旗下moto近几年发布的机型也都在人工智能方面有着不错的表现。在视频的结尾，两台摩托罗拉razr 60机型拼合组成了“AI”字样，表明新设备在AI方面同样有着功能或者体验上的改进。

调研机构IDC公布的2024年Q4数据显示，得益于razr 50系列的热销，2024年Q4联想moto以44.5%的市场占有率成为全球竖向折叠屏市场第一，这也为razr 60系列打下了良好的基础，尤其是在搭载真・旗舰骁龙8至尊版之后，moto razr 60 Ultra的市场表现更加值得期待。