　　当现实不再是“现实” 你还会沉沦科技绿洲的游戏中吗？

【天极网手机频道】在《黑客帝国》中，墨菲斯告诉了尼欧整个数字虚拟世界的真相，并且把两颗药丸摆在了其眼前。一颗蓝色、一颗红色，如果吃了蓝色药丸，那么他就会继续沉沦在虚拟世界中，但吃了红色药丸，就能走出虚假的一切，但那个真实的世界并不是人人都有勇气去面对。

2024注定是一个不平凡的年份，openAI Sora模型横空出世。你只需要输入一些文字描述，就可以获得让不明吃瓜群众分不清真假的视频、图片。

如果说这些视频、图片内容，还不足以让人感叹科技的强大。那么苹果vision Pro的发售则真正让现实的边界消失。在同一空间内，戴着vision Pro的人和没戴vision Pro的人，注定会产生“距离感”。

大家来到绿洲是因为可以做各种事，但是他们沉沦于此是为了不一样的人生，这句话出自《头号玩家》。当你戴上vision Pro的那一刻开始，你就是为了感受与他人不一样的世界，世界以你为中心运转，大多数人会沉沦其中，忘掉现实世界。

大家都知道戴上vision Pro后，设备显示屏上会出现巨丑无比的眼睛图像。严格意义上来说，这个所谓的眼睛图像是vision Pro丑陋的“模仿”。

如果这时有一个路人，看到你这副模样，会积极的向你打招呼甚至聊天吗？

这其实就和我们平常戴耳机一样，我就很喜欢在一些公共场合戴上降噪耳机。很多时候并不是为了听歌，而是为了让我看上去“难以接近”，从而去避免一些不必要的社交。

近日我还看到了一则十分有趣的报道。斯坦福大学虚拟人类交互实验室发表了一篇研究论文称：头显设备会对人的认知产生负面影响。

详细来看，在斯坦福大学虚拟人类交互实验室中，有着11位体验者戴着头显设备在生活中与人沟通交流。最后的结论也如上所述，戴着头显设备的人明显感觉自己有一种脱离现实的虚脱感。

尽管自己依旧在积极与他人沟通，但人与人之间的“羁绊”变弱了。

这里就不得不提到，戴上头戴设备后，用户看到的世界了。我们看到的是现实，也不是现实，严格意义上来说这个现实，只是头显设备通过摄像头捕捉后再呈现在屏幕中的“现实”。

并且这个现实，还是一个被阉割的现实!我们通过头显设备看到的显示，无论是清晰度还是可视角度都不如“人眼”。

这里再举一个大家比较好理解的例子，我们肉眼的可视角度大致上是横向200°，但目前没有头显设备可以做到这个可视角度。

也就是说如果有人和你并列站在一起，那他真就是“消失在你的世界中”。

此外，受限于各家头显设备的各个配置，不同头显设备的现实也会呈现出不一样的“不实感”。斯坦福大学虚拟人类交互实验室对于这种现象有一个解释，叫做“社交缺席”。并且建议用户应该避免长时间沉浸在头显设备中，以免对自己的心理健康造成损害。

长时间使用头戴设备，会让真实的现实变得不那么“真实”。

就论苹果的vision Pro来说，算是目前市面上你可以买到的最高级、最清晰的头显设备了。但它依旧比不过我们的人眼，能显示的颜色也不到人眼的一半。

我昨天还观看了影视飓风 Tim体验vision Pro的视频，视频中有这么一段内容让我感觉到了一丝共鸣。 Tim戴着vision Pro在海边散步说到：我看到的现实世界确实有一点点糊，但你不会怀疑它是不是你熟悉的那个世界，如果硬要说，有点像我们在做梦时候的感觉。

当我们在同一个现实世界中，但视觉中的现实却截然不同，那么我们肯定会失去一些平常的“共同认知”。

当然就论我而言，我还是会义无反顾的去拥抱这个所谓的“绿洲”。因为在这个现实中，我们可以沉沦、可以体验到不一样的人生。

世间怪奇胜书籍，恨已不明眼前疑........或许就是这种感觉吧。

最后，也希望你我都好好健康活着!因为只有活的更久，我们才可以看到科技惠及到全世界的哪一天。