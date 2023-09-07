外在有所妥协，内在生生不息，华为Mate 60 Pro主观使用体验分享

【天极网手机频道】我上手这台华为Mate 60 Pro已经过去了几天的时间，心情也从从最初的兴奋，抑制不住的自豪，逐渐变回理性和平淡。在多轮制裁以及芯片封锁的情况下，Mate 60 Pro的发布的确是值得骄傲的，这是一款意义非凡的产品。

不过我在仔细使用了这台手机几天之后，还是发现了一些问题，有些问题并不出在华为身上，但是还有些问题是需要各位消费者权衡的，至少Mate 60 Pro并不是一台在它的价位下，可以推荐所有消费者无脑入手的手机。

首先从握持手感上来说，华为Mate 60 Pro可能会劝退一部分人，手机的宽度来到了79毫米，比我们熟知的大板砖iPhone14 Pro Max还要宽一些，在日常的公交地铁通勤时我基本上没法单手使用这台手机，也难怪这次手机自带的保护壳变成了半包的设计，这台手机戴上全包壳的宽度真的让人难以想象，因此并不太适合手小的人。

好在华为通过机身边缘的过度尽可能降低了这台手机的顶手感觉，并且厚度不到9毫米，重量也要比iPhone14 Pro Max更轻一些，因此双手使用的体验还是能让人接受的。

宽度增大的同时，Mate 60 Pro的屏幕也进一步扩大，这次抛弃了大曲面的设计，转而在屏幕的四边采用了3D打磨的工艺，华为把它叫做等深四曲面设计，可以让使用时的边缘或者底部滑动都更加顺滑，弯曲的基本是屏幕边框的区域，对显示部分没有任何影响，各位喜欢直屏的朋友们这下肯定高兴了吧。

不过指纹依然是短焦识别的方案，位置非常低，在这么宽大的机身上使用真的有点不方便，好在华为一直耕耘的人脸结构光足够好用。

这块屏幕的显示效果也没有让人失望，手动亮度可以上到600尼特，激发亮度也可以来到1000尼特以上，在户外阳光下足够看清屏幕，并且色准和观感方面也是比较准确的类型，倾斜屏幕没有明显偏色的情况出现，高频调光以及动态刷新率也都支持，是一块素质十分优秀的国产屏幕。

全新的屏幕与后盖构成了这次华为Mate 60 Pro的设计语言，背面在传承中心对称设计的同时，标志性的星环也正式回归，而且与下面拼接处的弧线遥相呼应，是一个同心圆，看起来非常的协调。背面两种材质的拼接在保证了金属机身框架，提升强度的同时过度十分自然，在颜值上加分不少，让人一看就知道这是Mate家族的机型，兼顾了实用性与辨识度。

说到处理器，具体的性能分析在网络上已经满天飞了，我主要讲一下这段时间的日常使用感受。在应用流畅度上华为Mate 60 Pro是真的一点毛病都没有，鸿蒙还是得和麒麟搭配才最合适，在全新系统和Soc的加持之下，Mate 60 Pro的交互与过度动画可以用丝般顺滑来形容，并且次鸿蒙4新引入的打断动画也真正做到了媲美苹果的程度，让整体的操作更加灵动，同时这次华为对高刷的调度也相当积极，这些要素加在一起让Mate 60 Pro呈现出了极高的流畅度，要知道目前的麒麟还因为客观原因没有达到它的最佳状态，但在日常使用的流畅度上，Mate 60 Pro稳居目前国产阵营的第一梯队。

当然，在面对大型游戏时，目前有很多优化的空间，未来可期。比较值得说的是，华为对这颗自研处理器的散热做的比较到位，并且主要的均热板以及散热铜箔都覆盖在了屏幕一侧，将热量传导向皮肤接触更少的部分，非常机智，屏幕背面覆盖的大面积散热相信也是这次华为抛弃大曲面的一个原因。

看到这里，相信大家对这台手机也已经有了比较直观的印象，这台手机的外在部分是有一定妥协的，正面没有了辨识度拉满的大曲面，三颗中置摄像头的设计比较大胆，背面优化了星环的设计，在做工和质感上很出色，但是在外观上缺少了以往Mate后盖革新的那种视觉冲击力，在周边配置上也相对平淡了一些。内部令人激动的自研处理器以及各种国产原件，配合优化十分到位的鸿蒙系统，撑起了这次华为Mate 60 Pro的高端定位与流畅的使用体验，辅以卫星通讯终端，玄武架构以及华为沉淀已久的品牌影响力为产品背书，消费者与市场再一次表达了对Mate 60 Pro的认可。

你如果问我这台手机好用吗？我觉得好用，这台手机在日用体验，续航，充电，功能性上没有任何问题，而且得益于昆仑玻璃与金属机身的运用，抗摔与耐用性相信会成为它最大的优点。

但影像、屏幕、扬声器等等方面都都没有像以前那样做到极致，这些方面的遗憾也是让我很快清醒过来的一部分原因。当然，我们之所以会用这么严格的标准去要求它，正是因为我们对这款产品抱有非常大的期待，希望它能够更好。虽然很清楚在客观上这台手机的不足，但是在主观上，生生不息是我们给Mate 60 Pro的评价，轻舟已过万重山，虽然有遗憾，但未来有着无限的可能。后面我们也会进行更加详细的测试，带领大家深度了解这款Mate旗舰。