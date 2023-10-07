iPhone 15 Pro被曝或因发热过大导致烧屏，退货时间已过只能进行售后

【天极网手机频道】首批iPhone 15系列用户已经开始体验新机了，但是新机带来的并不是如愿的好体验，反而是一堆糟心的事，之前就有用户表示第一批的iPhone 15系列品控有问题，可以用“翻车”来形容，包括机身掉漆、屏幕刮痕、镜头进灰、相机花屏、机身过热等现象，不过相比于今天曝光的问题来说这些都是“小问题”。

根据国外一名博主的最新消息，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在国内外都出现了不少的烧屏问题，甚至有些刚开机都会出现烧屏情况。不过目前还不能确定是系统算法导致图像残影还是真的屏幕烧屏，因为除了iPhone 15系列用户，还有部分iPad用户也反馈称屏幕出现了类似烧屏的现象，所以大概率不是因为屏幕硬件问题。博主称如果真的是烧屏有可能与上个版本的发热量和太大有关，但还需等系统更新后在观察。

目前，苹果承认了手机确实存在过热问题，表示将通过更新来解决，近日也确实推出了最新的iOS 17.0.3 版本给大家更新，至于更新后还会不会发烫还得体验一段时间才能知道。更不幸的是，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的烧屏问题尚未解决，但第一批iPhone 15系列的退货时间已过，有问题只能找售后进行处理了。如果真是屏幕自身问题，那苹果官方大概率会对同批次的机型进行免费维修。

另外给大家找了一下换屏的大概费用，iPhone 15 Pro换屏需要2698元人民币，iPhone 15 Pro Max则需要3198元人民币，如果购买了AppleCare+服务的话只需要188元。