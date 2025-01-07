苹果iOS 18.2.1正式版发布，但新机销量大幅下滑引热议

【天极网手机频道】近日，苹果公司正式发布了iOS 18.2.1系统更新，与此同时，苹果新机的销量数据引发了市场的广泛关注。据市场调研机构最新发布的2024年第四季度中国手机市场新机激活量报告显示，苹果虽然位列前三，但新机激活量仅为1241.17万台，市场份额为17.11%，同比大幅下滑17.3%。



数据来源见水印

在2024年第四季度，国内手机市场竞争异常激烈，国产品牌纷纷推出了新款旗舰机型，并且成功在手机市场中占据一席之地。但在这场激烈的竞争中，苹果却没能延续以往的辉煌，去年推出的iPhone 16系列销量出现了明显的下滑;而华为和小米表现出色，华为新机激活量达到了1308.78万台，市场份额为18.04%，成功领跑市场;小米新机激活量达到了1243.22万台，市场份额为17.14%，两大品牌分别占据了市场的前两位。

相比之下，苹果在中国市场中的表现则显得不尽如人意。尽管苹果在全球范围内依然保持着较高的品牌影响力和市场份额，但在中国市场中苹果却面临着来自国产手机品牌的巨大压力。一方面，国产手机品牌在技术研发和产品创新方面不断取得突破，使得其产品在性能、设计和性价比等方面都具备了与苹果竞争的实力;另一方面，苹果在中国市场中的营销策略和渠道布局也需要不断调整和优化。

所以前几天苹果为了应对iPhone 16系列销量下滑的困境，宣布进行限时优惠活动，优惠活动覆盖了iPhone 16系列、MacBook Air等多款产品，其中iPhone 16系列在内的多款产品最高可享受800元的降价优惠，MacBook Air则降价800元。虽然官网这一降价力度引发了不少消费者的关注，但优惠后的价格还是相比于其他的电商平台来说稍微高了些，而且仍有不少用户对iPhone保持观望态度，最大原因还是在于这个价格到底“值不值”。

近些年苹果推出的iPhone系列先不说价格有没有变化，老生常谈的信号和续航在iPhone16还没见有多大长进，相反倒是将实用的静音拨片改了，还推出了大家吐槽的“不怎么灵动的灵动岛”，甚至在Pro系列上多设计了一个“相机按键”，说得好听是方便了爱好摄影的用户，但实则没有考虑过手小用户压根用不上;苹果说了那么久的AI功能还用不了，反观而国内的手机AI已经成熟化，甚至能按照平时用户的习惯自动点外卖了;电池续航更加不用愁，超大续航和超薄机身两者可兼得，让不少iPhone用户突然“幡然醒悟”转头去买国产品牌手机，苹果要是再不用点心未来可能更难了。

值得注意的是，苹果此次发布的iOS 18.2.1系统更新，虽然官方仅表示提供了重要的错误修复，但根据国外媒体对iOS 18.2.1测试版的深扒，这次更新可能重点解决了iPhone机型的耗电、发热问题。这些问题一直是iPhone用户关注的焦点，特别是在高强度使用场景下，手机过热和耗电过快会严重影响用户体验。但是至于更不更新的选择权在用户自己手上了，总的来说iOS的系统还是不要那么快尝鲜，一来安装包太大，二来也不知道还有什么新漏洞，所以不要那么着急。