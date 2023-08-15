苹果将为电池门事件赔付5亿美元，未来或将限制iPhone 15使用第三方充电线

【天极网手机频道】2017年被曝光的苹果“电池门”事件虽时隔久远但并未就此结束，当时有用户指出苹果人为降低或者限制部分iPhone机型(包括 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 和初代 iPhone SE)的性能来维持电池的寿命，苹果也承认让旧iPhone变慢以避免意外关机，延长使用寿命。用户在2018年提起集体诉讼后，在2020年苹果同意支付最多5亿美元(约合36亿人民币)来解决这起诉讼。

由于部分用户不服便提起了上诉，不过根据最新消息，美法院在驳回了两位iPhone用户的上诉请求后，意味着5亿美元“电池门”和解赔偿即将落地。据悉苹果于2020年10月6日已终止索赔申请，根据统计数据，每位符合条件的用户可以获赔65美元(约合471元人民币)。当时苹果公司对外公开道歉，并且将过保的iPhone 6以及后续机型更换电池的价格从608元降低至218元，更换周期为2018年1月底至同年12月。值得一提的是，由于成本的增加，苹果在今年3月全球范围上调电池维修价格，iPhone 14之前的所有 iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元，也就是说带Home键的iPhone机型更换电池需要528元;iPhone X系列到iPhone 13系列机型更换电池需要688元，如果购买了AppleCare+服务，且电池寿命低于80%则可以免费更换电池。

虽然“电池门”看似是告一段落了，但后续还有没有什么幺蛾子还不好说。除此之外，今年的iPhone 15系列会改用type-C接口充电线，虽然苹果“迫于压力”改用接口，但是苹果很可能仍然会要求用户使用其专用的type-C充电线。

近日，有关iPhone 15系列的最新泄露消息表明，苹果可能会采用一种特殊的芯片(3LD3芯片)来限制充电过程，并要求用户使用苹果的官方数据线。虽然具体功能尚未透露，但有传言称该芯片可能用于传输加密，以提高数据传输的安全性和保护用户隐私。

其实很久之前就有消息透露苹果可能会对iPhone 15系列的 USB-C 接口进行 MFi 认证，限制其他非 MFi 线材充电，不过这种做法可能会让苹果违反欧盟法律。欧盟规定移动电话和类似无线电设备，如果能够通过有线充电进行充电的话则应配备 USB Type-C Receptacle 转换器，如果它们还需要在高于5V或高于3A或高于15W的电压、电流或功率下进行充电，则应采用 USB Power Delivery 充电通信协议，最大功率应该表示无线电设备维持运行所需的功率和达到最大充电速度所需的功率之和。

有网友认为苹果可能通过此举来增加官方数据线的销售量，以弥补因取消专有接口而失去的专利费收入。再加上如今买iPhone不配充电头和充电器，买了iPhone 15系列机型就意味着之前的苹果充电器也没法使用了，只能再多花一笔钱购买。这种冤枉钱就遭到了巴西的“正面刚”，以“苹果向消费者提供的产品不够完整”的原因勒令停止销售iPhone 12系列以及之后的机型，并且对苹果处以1227.5万BRL(雷亚尔)，约合238万美元的罚款。

虽然iPhone 15系列的发布标志着苹果迈出了向USB-C接口过渡的重要一步，推动了更加统一的充电标准，但是在这个统一的标准下依旧是要老百姓来买单。