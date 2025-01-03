索尼宣布参加CES2025：新一代A7V？新一代 Xperia？

【天极网手机频道】近日，索尼正式宣布将参加即将举行的CES 2025展会。根据多方猜测和业内传闻，索尼预计会在2025年的第一季度发布A7V，通过索尼在国内完成新机注册代号WW773396的行为，这款神秘新机可能是A7M5吗？在此次展会上也许会发布备受期待的全画幅微单相机A7M5。作为A7系列的新一代机型，距离2021年发布的A7M4已经过去三年，A7M5或将带来性能的全面升级，包括更高像素的影像传感器(爆料消息称A7M5为24400W像素)、更快的自动对焦系统以及全新的视频拍摄功能，为摄影师和视频创作者提供更为强大的创作工具。

在去年中旬，索尼推出新一代搭载8Gen3机型的Xperia1 VI，以进一步巩固其在高端手机市场的地位。搭载骁龙8E的新款Xperia有可能将在本次的CES2025中发布，新机预计将搭载更强大的处理器、更先进的影像技术以及创新的交互功能，为用户带来旗舰级的使用体验。

在去年的CES 2024展会上，索尼引起了广泛关注，发布了两款备受期待的重量级产品，分别是PlayStation VR2和其与本田合作开发的电动车品牌AFEELA。PlayStation VR2作为次世代虚拟现实设备，不仅在硬件性能上实现了显著提升，还通过改进佩戴舒适度和增强游戏体验，为用户带来了更加沉浸式的虚拟世界体验。同时，AFEELA电动车以其独特的设计语言、先进的智能驾驶技术以及强大的互联生态系统，标志着索尼正式进军电动车市场，展现了其在移动出行领域的雄心壮志。

CES 2025 将于北京时间 1 月 7 日 9:00 举行直播，作为全球最具影响力的科技盛会之一，吸引了无数科技爱好者和企业关注。今年的 CES 亮点之一是索尼与本田的合资企业 Sony Honda Mobility，这家专注于智能电动车研发的公司将在索尼展台首次亮相。索尼往年在 CES 中不仅展示其技术实力，还推出了包括游戏、娱乐和影像设备等领域的多款重磅产品。今年索尼是否会延续传统发布更多创新技术和设备？其 PlayStation 相关的内容是否会再次成为焦点？让我们一起期待这一场科技与创意的盛宴，看看索尼将如何为未来的数字生活带来更多可能性!