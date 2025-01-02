IT影响中国2024：三星Galaxy Z Fold6荣获年度编辑金选推荐奖

【天极网手机频道】「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内优质资源，与业界精英，评选表彰那些表现突出、引领潮流的科技产品、企业及先锋人物，旨在挖掘科技创新优势，展示行业在数智化变革中所取得的成就，见证科技进步力量。日前，2024年第二十三届IT影响中国奖项正式公布，三星Galaxy Z Fold6凭借着时尚轻巧的设计、沉浸高效的大屏、坚固耐用的机身、独特好玩的交互、出色稳定的性能、强大智慧的影像以及丰富有趣的AI功能，荣获IT影响中国2024年度编辑金选推荐奖。

三星 Galaxy Z Fold6采用了经过优化的超闭合精工铰链，折叠时铰链结构中的驱动轴能让屏幕以水滴形状的弧度收拢，在实现无缝折叠的同时，还能缓解折痕问题。金属中框采用了直角设计，整体看起来更加硬朗，搭配上哑光玻璃机身，质感非常出色。而且相比与前代，这次的机身厚度来到了12.1mm，重量则只有239g，与部分旗舰直板机相当，握持和携带都更加轻便。

耐用性上，三星Galaxy Z Fold6的中框采用改进后的装甲铝材质，外屏及背板覆盖了坚韧特性的康宁大猩猩Victus 2玻璃，内屏部分则覆盖了UTG超薄玻璃，耐刮耐磨性能都非常出色。并且这次机身还支持IP48级别的防尘防水，4级防尘可以阻挡直径大于1.0mm及以上的固体颗粒物进入，对比之前提升了对灰尘的防护能力。

作为一款折叠屏手机，三星Galaxy Z Fold6除了6.3英寸的外屏外，展开后则会拥有一块 7.6 英寸的宽幅大屏搭配上升级的窄边框设计，无论是日常使用、影音游戏还是内容创作，都为用户提供了广阔的视野。在进行内容创作时，无论是进行文案撰写、绘制精细的画作，还是剪辑视频，都能在这块大屏上获得更加愉悦的体验，而且得益于更大的屏幕，可以同时展示更多的内容和工具，还可以利用分屏一边查资料，一边写文本，减少了频繁切换页面和窗口的操作，从而大大提高了创作效率。

并且相比于传统直板手机，折叠屏在交互体验方面有着更加独特的体验，比如依靠支持任意角度的旋停铰链，平时不仅可以支起来看个电影，还能作为固定机位拍照或者录视频。除此之外，使用S Pen还可以在大屏幕上进行书写和绘图，具有极高的灵敏度和精准度，为文档编辑和内容创作再添帮手。

影像方面，三星Galaxy Z Fold6配备了5000万像素主摄+1200万像素超广角镜头+1000万像素三倍长焦镜头，主摄和长焦镜头均支持OIS 光学防抖，提供了全焦段的拍照能力，并支持全新的AI超视觉引擎，无论是远近、明暗还是人像或风光，都能带来出色的成像效果，满足用户多场景的拍摄需求。

它还提供了拍照建议功能，开启后取景器会出现最佳照片对焦点来协助玩家调整构图，通过AI技术手机能智能识别拍摄场景和对象，并调整相机设置优化拍照效果，让每个人都能轻松拍出好照片。

核心配置上，三星 Galaxy Z Fold6 搭载了第三代骁龙 8 移动平台(for Galaxy)，具备强大的计算能力和图形处理能力，能够轻松应对各种复杂的创作软件和任务。同时，全系标配的 12GB 运存和 UFS 4.0 闪存，提供了快速的数据读写速度，确保了文件的快速加载和保存，让用户无需等待，自由挥洒创意。

最后则是丰富的AI功能，这也是三星Galaxy Z Fold6上非常大的升级点。如涂鸦生图功能可将用户绘制的草图，通过AI生成多种风格的艺术画作，有效帮助设计师、创作者开拓更多灵感与思路;照片助手可以让用户尽情对照片进行编辑，长按目标对象即可将其移动、擦除或放大，调整到合适位置并自动填充缺失背景;智绘人像功能可以让我们的照片瞬间变为多种风格的图像;智能多截图功能则可以轻松截取图片、视频中的精彩部分，为PPT演讲文稿、平面设计等积累更多可用素材;实时通话翻译功能可以更加自然、准确打破跨语言沟通的障碍，并支持多种语言的双向语音和文字翻译;转录助手能够将录音文件转化成笔记，并能高效生成摘要。

写在最后

作为在折叠屏领域的领军者，三星通过不断的技术创新来为广大消费者提供了体验更为出色的折叠屏产品，持续引领折叠屏手机的发展。三星Galaxy Z Fold6不仅有着强悍的硬件配置、丰富的交互体验、出色的拍摄能力等优点，Galaxy AI赋予它的丰富AI功能更是让它在更多的场景下提供不同于以往的使用体验，成为市场中一款具有强大竞争力的创新产品。