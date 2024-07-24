鸿蒙最强王者：一次全场景生态的大检阅

【天极网手机频道】七月不止迎来了黄色预警，就连“热门”综艺也接续上线，其中《十天之后回到现实》的开播更是为酷暑高温添了一把火，作为一档沉浸式生存闯关真人秀，对于我而言颇像“内行人看门道，外行人开热闹”，节目播出前的预告就暴露了我的“职业病”。作为一个泛科技领域的编辑，对于影剧或综艺中出现的科技产品十分敏感，不得不说《十天之后回到现实》与华为的深度绑定可谓珠联璧合。这档综艺无疑成为华为全场景产品智慧生态体验的展示舞台，并且成为对华为“1+8+N”全场景智慧生态战略的一次“检阅”。

节目场景中，除华为手机设备以外，交通工具也随之成为了拥有鸿蒙血统的问界M5、M9。熟悉汽车领域的朋友们都知道，问界系列车型属于鸿蒙智行，而正是由于搭载了鸿蒙座舱，问界M5、M9才能够将车内空间整体“智慧”起来，无论是自动驾驶还是与华为手机的无缝连接，都让节目的推进变得更加流畅。

值得一提的是，吴奇隆在节目播出前还发博表示，在录制节目的过程中，自己被华为鸿蒙的全场景产品种草了，晒出自己的鸿蒙全家桶之余，还不忘参与挑战华为官方#谁是鸿蒙最强王者#话题，此外节目播出当日，更是在微博晒发问界M5遥控泊车，同期间作为节目的闯关者之一，沈月也相继加入了此次最强王者的挑战赛局，众多网友粉丝跟风挑战，#谁是鸿蒙最强王者#话题挑战热度登顶热搜，广受关注。

实际上，能够实现如此丰富的硬件生态，离不开底层的软件架构――而华为正是具备这一能力的厂商。鸿蒙生态不仅能够覆盖到包括手机、平板、PC、可穿戴设备以及汽车在内的全场景设备，同时还具备难能可贵的互联互通能力。

在技术上，鸿蒙具有跨终端无缝协同体验，以及一次开发多端部署等优势。鸿蒙系统将硬件设备的能力进行整合，为开发者提供丰富的分布式能力接口。通过分布式技术，鸿蒙不仅可以让用户在手机、平板、电脑、智慧屏、车机等多设备之间自由切换，还能实现多设备之间的资源共享，让用户在使用过程中更加便捷。以超级终端功能为例，用户只需简单地拖拽或碰一碰操作，就能实现手机与其他设备的无缝连接。同时，也正是在分布式系统的加持下，鸿蒙帮助华为设备实现了出色的跨设备协同，手机、平板、电视、手表等设备无缝连接，用户可以在任意设备上接续工作、娱乐，享受便捷的跨设备体验。

十年铸剑终辉煌!鸿蒙生态优势由起初的艰难起步、韬光养晦才有了今天的厚积薄发。历经1778天，在今年6月举行的华为HDC 2024开发者大会上，HarmonyOS NEXT正式发布，这一系统完全抛去了安卓底层，实现了底层内核的完全自研，成为独立于安卓、iOS之外的第三大操作系统。HarmonyOS NEXT延续了华为“不同设备一个系统”的特性，“One as All,All as One”，将使用一个系统打通数字设备的边界，智慧体验和性能方面再次实现跨越。

《十天之后回到现实》实际上已经成为鸿蒙全场景智慧生态的一次精彩展示。无论是华为Mate 60 Pro、Pocket 2还是问界M5、M9车型等华为全场景产品，鸿蒙生态的全场景覆盖能力得到了淋漓尽致地体现。尤其当吴奇隆等明星公开表达对华为产品的喜爱，更是激发了大众对鸿蒙生态的兴趣，掀起了一股“谁是鸿蒙最强王者”的网络热潮。

华为鸿蒙系统从初生牛犊不怕虎，到如今的成熟稳健，其发展历程堪称一部技术创新的编年史。HarmonyOS NEXT的发布不仅是华为在科技领域的一次华丽转身，也预示着未来智慧生活的更多可能性。随着鸿蒙系统不断完善，未来的华为生态将进一步完善、扩大边界，最终深刻地融入并改变我们的日常生活，一个由鸿蒙引领的全场景智慧生态时代正在到来。