iOS 17遭遇滑铁卢：大家为什么不愿意更新了

【天极网手机频道】通常来说，新iOS系统会在苹果每年的WWDC(全球开发者大会)上发布，并在当年的“特别活动”――也就是苹果秋季新品发布会上随iPhone新机型正式投入使用。

作为区别于安卓设备的最本质的一点，一直以来，iOS系统都被果粉作为苹果生态的护城河。在安卓系统容易卡顿、运行不畅的年月，iOS系统是iPhone对比安卓设备最具优势的一点。

甚至在某种程度上，iOS系统是部分用户在与安卓用户争论时优越感的来源。

但是最近几年的iOS系统的口碑似乎并没有想象中的好了，甚至每年的新系统都会带来一系列的bug，非常影响用户的使用体验。

就拿最近3年的iOS系统来说，全球范围内的用户报告了花样繁多的bug，包括并不限于应用不适配、无法控制配件功能、无法显示SIM卡、小组件问题、闪退、触控不灵敏等等问题。不少想要抢先体验新系统的用户中招，苦不堪言。

当然还有几乎每年必备的老机型更新之后导致的续航时间大幅下滑以及老生常谈的发热问题。最近几年，iOS系统“咖喱味”十足。

历史的经验告诉我们，iOS系统是好东西，但是是在没有bug的情况下――不过很明显，在正式版推出的初期，没有bug几乎成为一种奢望。

从某种角度上来说，如果没人用自然也就不会有人发现如此之多的bug。无论是科技从业者还是果粉，亦或是开启了自动更新的用户，终归是有一部分人在第一批品尝了螃蟹。

但是从数据上看，iOS 17的使用率在当前的这个阶段仍低于正常水平，这可能是由于苹果在短时间内推出了多个更新补丁造成的。

为了尽快解决相关bug，苹果通常会发布初期的一段时间内快速更新多个版本。就拿今年的iOS 17系统来说，在正式发布后的三周时间内就发布了iOS 17.0.1、0.2以及0.3三个小版本优化。

其中，在iOS 17发布几天后发布的iOS 17.0.1是为了修复一些安全漏洞;iOS 17.0.2是为了解决软件问题导致用户从旧款iPhone机型向iPhone 15系列机型传输数据时引发的崩溃问题。

而最近的一次更新就在3天前(10月4日)，为了解决iPhone 15系列以及一些旧机型在使用某些应用程序时所产生的过热问题，iOS 17.0.3紧急上线。除了使用app，这个更新还针对手机在充电时产生高温的情况进行了优化，并进一步修复安全问题。

如此种种，用户真的很难放心将手机交给新系统。

还有更为关键的一点是，苹果向来不给用户留后路。在更新iOS 17版本之后，用户将无法通过官方通道进行降级。也就是说，已经更新iOS 17的用户无法退回至iOS 16及更早的版本。

根据Mixpanel的数据，只有约23%的符合条件的iPhone机型正在运行iOS 17的四个版本。其中，6.84%下载了iOS 17.0.3，运行iOS 17.0.2的占12.13%，运行iOS 17.0.1的仅有1.76%，有2%的用户还在坚持使用iOS 17。

但这些数字均低于运行最新两个iOS 16版本(iOS 16.6.1 和iOS 16.7)的iPhone 用户，他们占据了多达45%。

更糟糕的是，iOS 17已预装在已售出的数百万部iPhone 15系列手机上，它们虽然在一定程度上提升了iOS 17的采用率，但是同时也带来了或者或那的bug。用户很可能要在未来2-6个月的时间内与各种bug进行一定的“自适应”。

除了bug，为什么大家都不太想要更新到新系统了？

苹果每年会为iOS系统带来一个大的版本更新，但是最近几年的系统更新很难有iOS 6到iOS 7的那种翻天覆地的感觉，即便是加入了一些新功能，例如电话个性化设、iMessage相关、在朋友和家人到达特定目的地时使用CheckIn功能等等，实际上对国内用户的影响并不大;

而一些像横屏充电待机显示这样的功能，则对设备有着硬件方面的要求――你需要iPhone 14 Pro系列iPhone 15 Pro系列才能使用，只有这两个系列才拥有支持全天候显示的ProMotion屏幕。#FormatAID_3#

更新幅度越来越小、bug繁多影响体验、对新硬件的要求，即便是可以“自适应”，但是iPhone用户们也并非不聪明。他们开始更多地坚持使用老系统，来让自己的iPhone尽可能地延长使用寿命。

非常明显的趋势是，iPhone的用户们对于iOS新版本的采用速度越来越慢。早在2018年，在正式更新发布约两个半月后，就有70%符合条件的iPhone机型更新到了iOS 12;与之相比，去年的iOS 16正式更新18天后采用率为29%，70%符合更新要求的iPhone用户花了四个月的时间才安装iOS 16。

不知道这次要花多久我们才能获得一个稳定的iOS 17版本呢？

至少在明年的iOS 18到来时，我不会选择首批更新了。