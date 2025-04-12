联发科举办天玑开发者大会2025：与生态伙伴携手迈向智能体AI时代

【天极网手机频道】4月11日，联发科举办了天玑开发者大会2025(MDDC 2025)，本届大会以“AI随芯，应用无界”为主题，聚焦AI技术和产业变革趋势，探讨智能体AI体验发展和技术新范式下的共同机遇。在会上，联发科不仅带来了AI性能大幅提升的天机9400+旗舰芯片，还正式启动了天玑智能体化体验领航计划”，联手全球产业伙伴共同探索智能体AI体验发展与普及之路;发布了横跨AI应用与游戏的一站式可视化智能开发工具―天玑开发工具集(Dimensity Development Studio)和全新升级的天玑AI开发套件2.0，以及持续拓展的天玑AI生态圈和多场景创新应用;会还展示了基于天玑星速引擎技术所构建的丰富游戏生态和先进体验。联发科正在通过端侧AI算力突破、全链路开发工具、多场景生态合作三方面布局，逐步形成从芯片到应用的完整AI生态。

智能体AI将成为趋势，携手合作伙伴和开发者一起推进

在这次的开发者大会上，MediaTek董事、总经理暨营运长陈冠州表示：“AI产业正全面加速成长，催生出全新形态的AI体验。下一波AI浪潮属于智能体AI。正如他所说，随着AI技术的不断发展和普及，智能体AI将成为未来AI领域的重要发展方向。而联发科也一直领创前沿AI技术与生态系统的发展，每年通过20亿台边缘设备，将智能体AI从技术概念转化为全民触手可及的体验，赋能万千应用，实现从智能向智慧的跨越式升级。

联发科将这种智能体化AI体验称之为“Agentic AI UX”，它具备五大特征，首先是主动及时，通过分析行为模式结合长期记忆，及时主动地触发提醒;二是知你懂你，通过跨场景的连接和智慧分析，预判可能忽略的重要事项;三是互动协作，相较于现阶段的单向逻辑执行模式，能够进行双向交流与合作;四是学习进化，能够通过持续的学习和经验的积累，实现自身的不断进化和完善;最后则是隐私信息守护，能够通过生物识别与情境感知技术，提供个性化的隐私保护。智能体AI体验是一种智能体化用户体验，会将设备演变成为每个人身边的“硅基伙伴“。

当然，想要加速智能体AI技术的创新和发展，仅靠自己“单打独斗”肯定是不行的，芯片、终端以及生态都至关重要，所以联发科联合了阿里云通义千问、传音、面壁智能、摩托罗拉、OPPO、荣耀、vivo、微软、小米共同启动“天玑智能体化体验领航计划”，携手全球合作伙伴和开发者，共同驱动智能体AI技术创新和发展。

打造智能体AI体验的基石，天玑9400+旗舰芯片正式登场

想要实现智能体AI体验，肯定少不了强大又智能的端侧AI芯片来提供底层算力，联发科打造了这颗天玑9400+旗舰5G智能体AI移动芯片。天玑9400+可提供卓越的生成式AI和智能体化AI能力，整体增强的性能可高效处理各类任务，以高智能、高性能、高能效、低功耗特性，带来突破性的旗舰新体验。

天玑9400+采用第二代全大核架构，8核CPU包含1个主频高达3.73GHz的Arm Cortex-X925超大核，以及3个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核，提供强大的硬件性能。

天玑9400+集成联发科第八代AI处理器NPU 890，端侧率先支持DeepSeek-R1推理模型四大关键技术，显著提升AI推理的效率和准确性。支持端侧运行 DeepSeek-R1-Distill (1.5B/7B/8B) 模型，支持主流的大语言模型、小语言模型，增强的多模态AI运行效率，具备出色的端侧跨应用程序推理能力。同时率先支持增强型推理解码技术(SpD+)，智能体AI任务的推理速度可提升20%，为用户带来更加流畅和高效的AI体验。

MediaTek天玑9400+搭载12核Arm GPU Immortalis-G925，支持天玑OMM追光引擎和天玑倍帧技术，不仅带给用户惊艳的视觉效果，还能提供持久流畅的移动游戏体验。天玑9400+还将视距内手机对手机的蓝牙连接扩展到10公里，连接距离是天玑9400的6.6倍，还新增支持北斗卫星轨道信息，即使没有蜂窝网络连接，首次定位时间(TTFF)也能加速33%。

提供一站式可视化智能开发工具，全面提升应用开发效率

为了给广大开发者带来横跨AI应用与游戏的一站式可视化智能开发工具，提供全链路、智能、高效的开发体验，联发科发布了天玑开发工具集(Dimensity Development Studio)，包含Neuron Studio和Dimensity Profiler，同时还推出了天玑AI开发套件2.0，帮助开发者提高开发效率。

目前AI应用开发面临着开发工具碎片化、调优靠手动以及单模分析效率低等痛点。而联发科就针对这些，发布了全流程开发工具Neuron Studio。

它支持AI应用开发全流程的精准分析，开发者可实时查看每个模型的执行细节，Neuron Studio打造了跨模型全链路分析功能，提供全局视角和执行流程，大幅节省模型分析时间。

Neuron Studio还支持神经网络自动化调优，将性能和内存占用自动优化至理想配置，开发者可全程监控大模型演化过程，让模型与端侧平台的适配由此省心、省力、省时间。

此外，Neuron Studio 提供开发一站式整合，让流程一气贯通，通过整合MLKits开发工具，解决多开发工具到导致的流程碎片化问题，帮助开发者实现模型开发一套工具，全部搞定。

联发科还推出天玑AI开发套件2.0，深度赋能开发者布局智能体AI用户体验领域。其中，Gen-AI Model Hub模型库适配的模型数量提升至3.3倍，为开发者提供更加多样化的全球主流模型选择;推出开源弹性架构，助力开发者自由选择模型并加速部署。

天玑AI开发套件2.0还率先支持DeepSeek四大关键技术，包含混合专家模型(MoE)、多Token预测(MTP)、多头潜在注意力(MLA)和FP8推理(FP8 Inferencing)，token产生速度可提升2倍，内存带宽占用量可节省50%。同时，通过天玑AI开发套件2.0，端侧LoRA训练速度提升可超过50倍。

联发科还持续洞察广大开发者需求，致力于为游戏开发者提供更高效的游戏性能优化解决方案。针对天玑平台的游戏性能分析、流畅度优化、能效提升及画质增强等关键领域，MediaTek持续投入研发资源，力求为开发者和玩家带来更卓越的体验。为了解决游戏开发中，性能调度很难调、性能问题很难找、性能瓶颈很难控以及渲染异常很难查四大痛点，它们还率先推出了系统全性能一站式分析工具― Dimensity Profiler。该工具可覆盖CPU、GPU、NPU、内存、FPS、温度、功耗以及网络等核心性能指标，并提供“实时、回放、逐帧、深度回放”四大分析模式，为开发者提供全方位的游戏调优支持，充分释放天玑平台的性能潜力，让移动游戏优化更加轻松。

天玑星速引擎也迎来了全面升级，借助天玑倍帧技术，无限暖暖游戏即将带来60帧满帧、低功耗畅爽体验。备受游戏开发者青睐的天玑星速引擎自适应调控技术，赋能Google Android动态性能框架在2025年Android 新版本生效，同步MediaTek也携手Honor of Kings创造18%的功耗收益;同时，MediaTek持续探索先进光线追踪技术和生态，天玑光追仿生细节再升级，与暗区突围合作，让仿生细节再突破，实现接近PC级骨骼模型效果，带来拟真光影的沉浸体验。此外，MediaTek还与王者荣耀、永劫无间手游等知名游戏合作，成功在端侧部署TTS、ASR、LLM等AI模型，为玩家带来更低延迟、更精准的沉浸式语音互动体验。

写在最后

AI将持续丰富和提升大众生活，而智能体AI将成为未来AI领域的重要发展方向，联发科正在通过包括端侧AI算力突破，推出像天玑9400+这种具有强大AI算力的芯片产品，为AI应用提供坚实的硬件基础;全链路开发工具，提供一整套围绕AI开发效率与落地路径展开的工具链，为开发者提供强有力的支持;以及多场景生态合作，与阿里云、传音、OPPO、vivo、小米等合作伙伴共同启动“天玑智能体化体验领航计划”，加速智能体AI技术的创新和发展，三大方面的布局，与全球产业伙伴合作，共同推动AI生态的发展，加速智能体AI体验的普及，让智能体AI从技术概念转化为全民触手可及的体验。