从“脆皮”到“硬核”，内外都耐用的荣耀X70上手简评

【天极网手机频道】如今的智能手机设计越来越精致，功能越来越多，但总在“耐用性”上差点意思，日常手滑摔落碎屏、意外泼溅进水失灵、续航太短到处找充电宝，成了不少用户的日常烦恼。而荣耀X70以“硬核之王”为定位，打出“最强抗摔、最强防水、最强续航”的“耐用铁三角”组合，让手机从电子“消费品”转变为电子“耐用品”。

首先在外观设计上，荣耀X70打造出中式硬核美学，提供了朱砂红、竹韵青、月影白、幻夜黑国风四色。其中月影白配色设计独具韵味，采用柔和光泽的白色调搭配特殊的纹理工艺，光线流转间更具质感，让月影白配色的手机在不同角度下都能展现出独特的光影效果，朦胧而富有诗意，大方优雅的同时还十分耐看。

正面是一块1.5K的6.79英寸120Hz高刷OLED耀绿洲护眼直屏，超窄边框带来视觉沉浸感;屏幕峰值亮度达6000nit，覆盖 100% P3广色域，支持 AI 超动态和 AI 臻彩显示技术，日光下追剧画面依旧清晰锐利;且支持3840Hz高频PWM调光，搭配AI助眠显示、类自然光护眼、AI 离焦防近视、极暗模式及硬件级低蓝光，视觉体验提升的同时还能护眼。

尽管搭载了8300mAh超大电池，但是荣耀X70重量仅199g，薄至7.76mm，并且从材质和架构上进行了全面升级，从边框、背板到屏幕全面覆盖吸能材料，通过整机高强度缓冲结构，实现全角度跌落防护，打破“耐用=厚重”的固有认知;在太极缓震架构的基础上采用的防弹衣架构还获得SGS金标整机综合可靠性认证，通过预判冲击方向不确定性的全域防御策略，将被动防护升级为主动安全，完美解决手机跌落内部受损的痛点。就算从高处跌落，不管是正面背面、四角边框都完好无损，日常通勤、户外运动时意外掉落无需担心摔坏。

生活场景中不缺乏的就是“手滑”，一不留神掉进水里的情况也不少见，所以手机具备超强的防水功能才能为我们带来更多的安心与便利。荣耀X70成为主流厂商中首个达到 IP69K 工业级防水标准的机型，是行业首次实现航海级密封防护，同时具备行业同款 IP66、IP68 满级防水认证，防水性能达到专业户外三防机标准，打造行业最高规格防水，冷水热水、雨水泼溅、高压喷射，统统都能防。就算真的“手滑”掉进水里了，我们还可以调用YOYO助手输入排水指令自动进行排尘排水。

当然，考虑到户外用机场景，荣耀X70自研AI模型通过屏幕容值的变化识别淋雨场景以及AI手套模式。AI算法识别手指和雨水在屏幕上的位置，做到淋雨下屏幕不乱跳，而且可以正常响应点击操作;如果戴着手套，可以开启全能触控开关，开启后AI识别灵敏度提高，就算是带着厚手套也能识别操作，完全不需要把手套摘下。

提到持久耐用，必然少不了手机的续航表现。一款续航出色的机型不会因电量不足频繁打断用户的使用体验，为此，荣耀X70内置了一块8300mAh的第三代青海湖电池，硅含量突破 10%，配合行业领先80W无线超级快充和80W有线超级快充，30分钟能够充电至40%，完成充电需84分钟，对于一块超8000mAh的大电池来说这个充电速度已经非常不错了。



充电实测(数据仅供参考)

模拟当下年轻人使用手机的场景和频率，从实际测试来看荣耀X70能够保证一整天的充足电量体验，再配合功耗优化算法和超级省电模式，无需担忧出现低电量的情况;再加上80W超级快充满足用户电量快速回血的需求，解决用户短时充电的痛点。



续航实测(数据仅供参考)

整体来看，无论是日常通勤、工作学习还是休闲娱乐，荣耀X70都能提供持久的电量支持，在电量焦虑的时代真正的安心。

荣耀X70在硬件上搭载5000万超清主摄与OIS光学防抖，5000万像素主摄确保了照片的每一个细节都能被精准捕捉，从建筑的纹理细节到天空的层次，蓝天白云或是黄昏时的绚烂色彩都得到了准确还原，通过高感光度和降噪技术的结合有效减少了噪点，提升了画面的纯净度和亮度，让夜景照片更加清晰明亮。在功能上，荣耀X70还有强大的AI影像功能，除了备受欢迎的4K高清实况照片拼图，还支持 AI 消除、人脸修复、AI去反光、AI抠图位移和AI风格化等AI图片编辑功能，满足用户各种拍照以及后期处理的场景需求。

性能配置与系统层面上，荣耀X70搭载骁龙6Gen4平台，能效优化显著，日常使用更省电，配合荣耀冰封散热系统，游戏体验更持久;内置的MagicOS 9.0从底层到应用层全面重构了系统，无论是动画打断，系统后台驻留、点击响应都非常顺滑流畅。考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，荣耀X70运存拓展技术最大可支持12GB运存拓展，至高12GB+512GB的超大内存组合以及让手机的性能得到了进一步的提升。

总结

体验下来，荣耀X70带来行业迄今为止最强抗摔、最强防水以及最强续航，成功打造行业“耐用铁三角”，更有超大内存以及智能便捷流畅的MagicOS 9.0系统等硬核科技为大家带来了真正耐用且实用的诚意之作。耐用之外，荣耀X70在好看、好用方面也下足功夫，在同档位机型中脱颖而出，如果近期想要换购新机且有控制预算的用户，荣耀X70就非常值得入手。