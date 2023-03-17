全新影像体验不留遗憾，OPPO Find X6系列将搭载超光影三主摄

OPPO今日公布年度影像旗舰Find X6系列将搭载超光影三主摄，在不同焦段上都具备了传统手机主摄级的感光与成像能力，带来不分主次，不留遗憾的全新影像体验。

OPPO Find X6 系列的广角摄像头带来全面升级的夜景拍摄效果，在获得更纯净清晰的画面细节同时保持极为出众的动态范围表现，让夜色的暗和光源的明呈现出独特的张力。

OPPO Find X6 系列将搭载突破性的潜望长焦摄像头，彻底刷新手机长焦的画质表现，无论是竹筏的纹理、服装的花纹，还是背景植被都得以清晰呈现。Find X6系列的长焦更带来出众的光影表现，不仅可以保留自然环境独特的暗部氛围，更可以明确地还原人物主体的面部的高光，仿佛看到阳光从右上方洒向了竹筏。

OPPO Find X6系列的潜望长焦摄像头还可以拍摄等效144mm的远摄画面，带来清晰锐利的细节和自然的光影过渡，让光线从被摄主体右侧的高光区域细腻地流转到左侧的暗部阴影，用光影勾勒出整体画面的立体感。

OPPO Find X6 系列新品详细信息，将于 3月21日14:00 的新品发布会上公布，届时可前往 OPPO 官网同步观看了解。