生变？苹果放弃对于OpenAI的投资

【天极网手机频道】苹果曾讨论参与OpenAI的一轮融资，预计融资额约为65亿美元。然而，苹果最近因尚不清楚的原因退出了谈判，融资预计将于本周结束。

一个月前，《华尔街日报》曾报道称，苹果正考虑投资OpenAI。作为融资计划的一部分，该融资计划可能使这家人工智能公司的估值超过1000亿美元。

虽然苹果已经退出，但其他大型科技公司仍在参与其中。微软已经向OpenAI投资了130亿美元，预计将在最新一轮融资中投入约 10 亿美元。据报道，英伟达也在商谈参与事宜。融资谈判尚未完成，参与者和投资金额可能会发生变化。

考虑到苹果最近在人工智能领域的举动，苹果退出的消息可能会让一些人感到意外。苹果此前宣布，ChatGPT将于今年年底前登陆iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia上的 Siri。

在获得用户许可的情况下，Siri将能够直接显示ChatGPT答案来回答问题和其他提示。ChatGPT还将成为苹果全系统写作工具功能的一个选项，允许用户生成文本和图像。苹果表示将采用最新的GPT-4o模型提供支持。

上个月，Apple Intelligence功能开始在iOS 18.1测试版中向开发人员推出进行测试，但 ChatGPT的集成尚不可用，Apple Intelligence功能需要iPhone 15 Pro及以上机型或配备 M1 或更新芯片的Mac或iPad。设备的语言必须设置为美国英语，明年将推出对其他语言的支持。

然而，最近有报道称OpenAI 内部动荡不安，因为它追求的是营利性结构，这可能是苹果决定不进行投资的原因之一。

尽管如此，苹果计划在其平台上整合 ChatGPT 的功能仍有望在今年年底前完成。该公司表示，iPhone、iPad 和 Mac 用户无需创建账户即可免费使用 ChatGPT，而 ChatGPT Plus 用户则可以使用苹果设备上的付费功能。

OpenAI还在进行公司结构调整，从一家非营利性公司转变为一家营利性公司。这一转变受到了本轮融资中许多投资者的鼓励，但对这家初创公司来说，这将是一个复杂的过程。如果两年内不能完成转变，本轮融资中的投资者将有权要求退还资金。