真我Neo7：7000mAh平板级大电池与天玑9300+旗舰芯

【天极网手机频道】如果提到真我GT Neo系列，相信熟悉数码圈的小伙伴都知道一定不会陌生，在今年年初真我GT Neo5首发的240W的充电技术可谓是是技惊四座。真我从一开始以“质价比”为核心的战略沿用至今，旨为用户提供“越级性能”和“领先的体验“的科技好产品。从真我Neo7开始预热，相信一定有很多数码爱好者都在默默关注，Neo7的发布意味着真我Neo系列的独立，作为真我Neo系列的首款产品，它的表现怎么样呢？真我是诚意给足了吗？一起来看看吧!

外观：星舰版

在手机正面，真我Neo7搭载的是一块6.78英6000nit护眼电竞直屏，分辨率为2780*1264，屏幕PPI高达450，支持8T LTPO和1Hz-120Hz动态刷新率。这块屏幕全局最高亮度高达1600nit，手动最高亮度1000nit，令人惊喜的是，在护眼方面，这块屏支持全亮度的类DC调光(设置中切换为“全亮度单脉冲调光”)。

(手动最高亮度、手动较低亮度)

天极网到手的是以银白色为主色调的星舰版配色，在Neo7的背面，初看第一眼一整块银白色的背板，但又不是简单的纯色面板，真我Neo7通过简约的棱角、线条、勾勒点缀背板，将背板划分五块区域，最为吸睛的就是“realme”区域的做出了类似碳纤维纹理的视觉效果，方寸之间突出十足的科技感。

在摄像头的Deco设计上，真我Neo7一改往常平庸的矩形摄像模组，首次采用几何切角设计，通过金属精密加工工艺，打造独特的 Deco，成为塑造星舰空间感的点睛之笔。这样的切角设计同样还兼具了人体工学，无论是横握还是竖握，切角的位置将为玩家提供合理的支撑，带来更多操作空间与握持稳定性。

在边框的细节上，真我Neo7在边框上设有倒角设计，使得整机正面与屏幕和背面与后盖的过渡上都不感割手，为玩家带来更加舒适的裸机握持手感。值得注意的是，由于真我在Neo7塞下了一块超大的电池，裸机不带膜的状态达到了213g，厚度也达到了8.5mm。

性能：旗舰芯天玑9300+

在性能方面，真我Neo7的SOC采用的是天玑9300+方案，这是今年上半年旗舰手机搭载的处理器，天玑9300+在天玑9300基础上进行了优化和升级，提供了更强的性能表现和更高的能效比。在真我与 MTK 联发科技深度联合调校下，充分发挥全大核+最高 3.4GHz 主频+4nm 工艺高能效比优势，GenkBench6的CPU单核测试和多核测试中分别取得了2194和7262的好成绩， 在GPU的测试也取得了14792的好成绩。

这次真我算是首次调教天玑的旗舰处理器，它的表现如何呢？说完理论测试，我们来看看游戏实测。在游戏优化方面，真我Neo7目前支持火热的崩坏星穹铁道和绝区零热门手游芯片级超帧技术，对比传统的独显超帧延迟功耗更低，能有效减少画面割裂问题。

在室温条件下的原神测试，开启最高画质60FPS条件下，20分钟随机跑图测试过程中，帧率表现如图所示，体验过程中并无明显掉帧的感受，仅在战斗过程中轻微的帧率波动，平均帧率维持在59.5帧，十分出色的游戏表现，哪怕与目前很多搭载旗舰处理器天玑9400的手机相比也不遑多让。

同样令人惊喜的还有真我Neo7 散热系统也得到全面升级，配备行业最大的 7700mm²单体 VC 散热覆盖面积，保证性能极致释放。在实际室温测试中，开启最高分辨率60FPS三十分钟崩坏星穹铁道测试下，手机背面机身最高温度仅为39摄氏度左右，正面最高37摄氏度左右，十分优异的散热表现，体感温度丝毫不烫手。此外，天极网还测试了在开启ADB模式下，通过Scene中检测到游戏过程中手机的平均功耗维持在4.51W左右。

泰坦电池：平板级7000mAh大电池

在续航方面，是真我Neo7最令人惊喜的地方，甚至可以直接预定今年中端手机续航的榜榜首的位置。得益于高达800Wh/L能量密度，，真我Neo7在8.5mm的机身下配备了高达7000mAh的泰坦电池，甚至比一些在2024发布的平板的电池还要大。

在天极网的续航测试中，真我Neo7有着十分出色的续航表现，具体测试结果如图所示。有着7000mAh的大电池加持下，在日常只是微信、QQ和抖音这类轻负载的轻度使用过程中，甚至可以做到两天一充，哪怕是高强度玩玩游戏再加上日常用机也可以做到一天一充，天玑9300+在真我的调校下，充分发挥了高能耗比的优势，再结合优质的大电池体质，有着高续航和高性能需求的用户可以直接首选真我Neo7，性能和续航兼备的真我Neo7绝对是你的不二之选。

在充电回血方面，真我Neo7最高支持80W有线充电，在天极网的测试的数据中，半小时回血44%，充满共计耗时73分钟。值得注意的是，真我Neo7在仅剩1%的电量时，电池表现得出奇的耐用，真我针对用户在紧急情况下的场景下对电池做了特殊的优化，实现了最后1%的电量有着异常的续航表现。当然，与此同时也带来了一些与众不同的充电表现，在完全耗完手机电量后的充电测试初期，充电数据出现充1%的电量花费时间较长的问题，具体充电数据如图所示。

影像

在摄像方面，首先来看看硬件配置规格，主摄为索尼IMX882 5000W像素主摄，传感器尺寸为1.1/95英寸，光圈f/1.88，支持OIS，焦距为26mm。真我Neo7这颗主摄在室内和室外光线充足的条件下，照片色彩解析力十分不错，通过样张不难分析，在IMX882的加持下，拍出的照片色彩层次分明，哪怕在复杂的色彩环境空间下，依旧能够还原主体的细节纹理，边缘细节没有明显模糊，锐度控制较好，同时做到了暗部有细节。

在室外哪怕通过主摄裁切的52mm焦距下，哪怕放大照片看细节，玻璃幕墙的反光和纹理表现细腻，清晰可见窗框分隔线以及反射的景物，楼宇顶部“宝华大厦”字样在缩放时依然清晰，没有出现模糊或涂抹痕迹，十分优秀的解析力较高。在明暗对比场景中的表现也十分不错：高光区域的玻璃没有过曝，阴影区域的细节也得到了较好的保留。

这颗IMX882主摄在夜景条件下成像效果也十分出色，通过样张分析，真我Neo7的主摄不仅做到了将灯光的色彩精准还原，展现了相机对高动态范围色彩的解析力，此外，远处的招牌文字仍然清晰，明暗区域过渡平滑，曝光控制的也十分不错，霓虹灯周围没有明显的光晕或过曝现象。

系统：realme UI 6.0

真我Neo7搭载了最新的realme UI 6.0系统，全新的系统级渲染与绘制架构，让系统动效更丝滑优雅。最直观的感受就是 APP 图标、桌面所见的卡片、文件夹、组件都可以响应迅速，并行运行，点击响应更加精准连贯。

在系统交互层面，在realme UI 6.0中支持流体云功能，将实时的动态统一收纳在流体云，用户通过点击流体云即可实时查看实时APP的运行状态，结合出色的流体云动画，体验下来十分丝滑流畅，是目前安卓第一梯队的水准。

在今年十分火热的AI功能方面，真我的realme UI 6.0支持多项实用的AI功能，包括AI传送门2.0、AI通话摘要和AI消除2.0。当用户复制地址或者淘口令等文字内容，系统会自动识别内容，以弹窗的形式提醒用户直接转跳到对应APP，将原本退出应用――打开对应软件――粘贴内容――点击“搜索”的步骤直接合并在一步完成;

在AI通话摘要方面，系统通过自动识别关键信息，形成摘要信息，将整理好的内容保存在“便签”APP，用户可以实时查看;

此外，相信对于很多喜欢拍照打卡的用户，最容易遇到的就是路人破坏构图的场景，导致拍出的照片容易成废片，在realme UI 6.0支持最新的AI去路人2.0，单击即可从照片中移除陌生人和物体，消除面积相比 1.0 提升至 30%。

此外，令人很多安卓和iPhone双持的用户喜闻乐见的文件互传功能在realme UI 6.0中同样得到实现，真我Neo7支持与iPhone设备通过“O+互联”实现文件互传，并且支持实况照片与iPhone互传，在天极网的实测中，”O+互联“文件传速的平均速度维持在60MB/S左右，最高可达70MB/S左右，相较于第三方的互传软件“较快的传速”是其最大的优势。

总结

天极网上手体验完真我Neo7后可以给出这样的结论，真我首款Neo系列新品――真我Neo7，绝对是一款诚意十足的产品，无论是外观设计还是性能配置，都融入了真我对中端旗舰的思考。首先，摄像头模组的切角设计确实改善了横竖握持时的机身手感，在耐用性方面，真我Neo7还支持IP68和IP69级别的防水，在屏幕护眼方面，真我Neo7这块屏幕还支持全亮度的类DC调光，而其在关键的性能和续航方面，天玑9300+的SOC配置和7000mAh的泰坦电池肯定能在其价位段带来充足的竞争力。以上内容就是天极网关于真我Neo7的评测。