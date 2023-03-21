最高16GB+512GB超大存储组合，OPPO Find X6 Pro全系流畅

【天极网手机频道】用户对于手机内存的需求正在逐步增大，一方面是源于越来越复杂多样的APP，不断占据内存空间，另一方面则是照片、视频等大内存内容逐渐成为了文化信息传播的主要形式，让手机内存变得“不太够用”。大内存手机在功能上满足用户的使用需求，在情感上能够为用户带来足够的安全感，512GB大内存手机未来也将会逐渐成为行业主流的新趋势。

OPPO Find X6 系列不仅采用了第二代骁龙 8 移动平台(OPPO Find X6 Pro)、天玑 9200 芯片(OPPO Find X6)、 满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)、UFS4.0 的旗舰 “性能铁三角”，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让旗舰性能得以持久稳定地释放。随着全新16GB+512GB大内存版本的正式加入，更快的充电、更强的性能、更亮眼的设计、更均衡的配置让OPPO Find X6系列更深得人心。

另外，得益于OPPO首创的应用预加载技术，ColorOS 13系统的“全场景闪电启动”实现应用秒开，并维持后台保活，使得OPPO Find X6 Pro在全场景闪电启动功能加持下应用启动速度提升，“内存超级加速”则是解决重负载情况下内存资源分配与回收难题，高负载场景卡顿减少，同时运行多个日常应用和大型游戏也能保持流畅。尤其是超算平台，通过算力模型和并行计算，对硬件计算资源进行精准调度，从而实现高性能与低功耗的平衡，为用户带来更持久耐用的流畅体验。



OPPO Find X6 Pro

更多关于新机OPPO Find X6 系列信息不妨前往OPPO官方商城以及线下门店进一步了解，售价方面，Find X6标准版12+256G售价4499元；16+512G售价4999元；Find X6 Pro的12+256G售价5999元；16+256G售价6499元；16+512G售价6999元。Find X6系列将在3月21日下午16点开启全平台预订，包括OPPO商城、京东、天猫、抖音以及各大授权电商OPPO体验店、授权零售商，3月24日上午10点正式开售。