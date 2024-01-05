P70镜头参数曝光 华为Mate和P系列定位区别更加鲜明

【天极网手机频道】虽然从华为的第一代Mate系列手机和第一台P系列手机开始，Mate商务旗舰和P影像旗舰的定位区别就很明确。它们本是等级相同的平行旗舰，按理说注重拍照的用户选择P系列，注重综合体验的用户选择Mate系列，这样的选择方式应该不会错。但是从Mate40系列开始，这种情况有了很大改变。

华为Mate40系列分为了Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40保时捷设计这四大机型，其中Mate40 Pro+和Mate40保时捷设计版着重强化了拍照能力的表现，从那一年开始，选Mate还是选P的规则发生了变化。在增加了更好的潜望式长焦，换用了更好的主摄像头之后，华为Mate40 Pro+的影像能力表现横扫全场，不仅碾压了P40系列，而且成为那一年中拍照最好的手机。

除了影像能力的提升之外，华为Mate40 Pro+也继承了Mate系列商务旗舰的属性。在设计上带来了经典的星环，同心圆的造型要远好于P40系列的常规造型。在外设配置上，Mate40系列拥有P40系列缺失的双扬声器。而且在性能上Mate的处理器选择本就领先P系列一代，而且Mate40 Pro+使用的还是华为目前为止最强的手机SOC-麒麟9000。就这样，华为Mate40那一代的产品力全方位好于P40系列，P系列在Mate40系列面前成为了下位替代。

同样的情况也出现在了P50和Mate50系列上，Mate50 Pro无论是在核心配置还是影像能力方面的表现上都要好于P50 Pro，是目前华为性能最好的机型。而且Mate50的保时捷设计版还带来了标志性的长焦微距功能。连续两代Mate系列完全吊打P系列的产品力表现，模糊了这它们的产品定位区别，会让新入坑的华为用户觉得Mate才是真正的旗舰系列，P系列的产品定位要低于Mate。

这种情况在P60时代有了改观，也许是华为觉得友商在这两年里进步神速，所以给P60系列的影像部分来了个大招,带来了一颗拥有OIS防抖、支持微距功能、RYYB色彩的潜望式长焦镜头。并且华为很良心的把长焦微距功能做成了P60系列长焦镜头的标配，即使是定位最低的P60标准版也支持RYYB长焦微距功能，只是在参数上略有阉割。全新的P60 Art系列将手机长焦镜头的夜间画质以及功能性表现发挥到了极致，是目前华为系手机中的最好长焦镜头。

得益于P60系列的超模表现，最新的华为Mate 60系列的影像能力虽然依然强大，但是在P60 Pro与P60 Art面前还是存在一些差距。即使是华为最新定位超级旗舰的Mate 60非凡大师，在摄像头的配置参数以及最终的影像质量上也比P60 Art要逊色一些。两个系列的定位从这一代开始，又变为了平行旗舰，同时功能上的区别也变得更加明显。P60系列带来了自家最好的影像表现，Mate 60系列更加注重品牌的形象塑造，Mate手机的使用体验不再能全方位碾压P系列。

随着2024年的到来，华为P70的相关消息也越来越多，可以明确的是这次的P70会将手机影像能力的表现推上一个全新的高度。近日，外媒GSMArena称，华为P70手机的超广角镜头会使用1G6P结构(一层玻璃镜片 + 六层塑料镜片)，主镜头会配备1英寸传感器。结合之前的消息，P70还会带来一颗100mm焦距等效4倍放大的新潜望式长焦镜头。

这次华为P70三颗主流焦段的摄像头均会得到升级，并且提升幅度很大。以往华为经常会在新机型中使用以往机型的传感器，结合新的算法带来拍照表现的升级。而这一次华为选择了全面提升硬件部分的表现，配合新一代XMAGE影像，相信会让华为回归移动端拍摄能力的头把交椅。也正是从P70系列开始，华为Mate和P系列的产品定位区别将会变得更加鲜明。