电竞机皇降临！ROG游戏手机8系列现身CES 2024：旗舰芯片，高刷屏，大电池

【天极网手机频道】1月9日，ROG玩家国度举行CES 2024 ROG新品发布会，正式公布了ROG游戏手机8系列，包含ROG游戏手机8、ROG游戏手机8 Pro和ROG游戏手机8 Pro特别版三个版本。

目前国行版本的价格还未公布，作为参考，ROG游戏手机8美版16+256GB售价1099美元(当前约7869元人民币)，ROG游戏手机8 Pro美版16+512GB售价1199美元(当前约8585元人民币)，24+1TB售价1499美元(当前约10733元人民币)。

外观方面，ROG游戏手机8系列采用了全新的外观设计，背面去掉了诸多元素，摄影模组形状大改，由此前横排长条改为了阶梯式的五边形。后摄一共三颗摄像头，左侧上下分别排列着主摄和闪光灯，右侧为两颗副摄，整体看起来更加简洁前卫。其中标准版和Pro版的区别在于机身背部，Pro版本机身背部嵌入了一块OLED显示屏，可以显示时间、通知、剩余电量等等;而标准版只能显示ROG Logo，没有其它功能。

除此之外，ROG游戏手机8系列支持IP 68防尘防水;配备6.78英寸三星 E6柔性屏，支持2500尼特峰值亮度、165Hz屏幕刷新率。

配置方面，ROG游戏手机8系列搭载的是当前安卓阵营性能顶级的高通第三代骁龙8移动平台，基于台积电N4P工艺制程打造，采用1+5+2架构设计，共8颗核心，频率最高3.3GHz，性能和效能都将得到提升，Adreno GPU也得到大幅升级，性能提升25%，能效提升25%。高通第三代骁龙8移动平台强大的性能，出色的能效相信会给ROG游戏手机8系列带来出色的游戏体验和长久的续航时间。

ROG游戏手机8系列采用矩阵式液冷散热架构8.0，在GeekBench测试中，ROG游戏手机 8 Pro获得了7422的成绩，而在安兔兔测试中，更是获得了2359969的高分，直接刷新了安兔兔的手机跑分纪录。

作为主打游戏体验的系列，ROG游戏手机8系列配备2个实体肩键，支持用户自定义映射键位，相当于是拥有“物理外挂”。在机身上ROG游戏手机8系列还拥有3.5毫米耳机接口，方便用户外接零延迟的有线耳机进行游戏，十分贴心。

ROG游戏手机8系列的电池容量达到了5500mAh，并且支持65W有线快充，为长时间的游戏游玩保驾护航。

内存和储存方面，ROG游戏手机8系列最高提供24GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0的组合，足够满足大多数用户的需求。

影像方面，ROG游戏手机8系列采用了IMX890作为主摄，拥有5000万像素。而且还有一颗3200万像素的长焦镜头和一颗1300万像素的超广角镜头，并且影像系统中配备6轴防手震Hybrid云台3.0。作为一台游戏手机，ROG游戏手机8系列并没有忽视手机的影像能力，给用户提供了主长广三颗焦段齐全的摄像头。

总的来看，ROG游戏手机8系列在兼顾游戏体验的同时，还让整个系列向着大而全面的全能旗舰方向迈进，无论是主长广三颗焦段覆盖全面的摄像头，还是目前旗舰机标配的IP 68防尘防水等级都有配备。而且相比于传统旗舰手机，ROG游戏手机8系列还提供了更长的电池续航时间，以及3.5毫米耳机接口。相信在这款手机上市之后，不仅会吸引一大批游戏玩家，甚至很多普通用户也会对ROG游戏手机8系列感兴趣。