使用AI手机两个月之后，我想聊聊现阶段的体验

【天极网手机频道】从年初三星发布Galaxy S24 AI手机，到春节后OPPO、荣耀、魅族、苹果等手机厂商纷纷开始进军AI，再到两会上AI手机被广泛讨论，等等事件似乎都在宣告2024年会是AI手机大爆的一年。AI已经成为未来手机技术与用户体验革新的主要潮流方向，新一轮“AI竞赛”已经打响。

笔者也在第一时间入手了一台采用旗舰级处理平台，内置70亿大模型的AI手机，并且在后续的时间里陆续入手了更多品牌的旗舰级AI手机。我使用AI手机到目前为止已经超过了两个月的时间，因此我想用本篇文章来和你聊聊现阶段AI手机的体验。

先聊最基本的系统使用体验

我使用的这几台手机都搭载了最新的高通第三代骁龙8移动平台，因此性能方面拥有足够的保障。但在使用这一批内置大模型的AI手机时，我能明显的感受到手机的后台能力较它们的上一代有所降低，并且零星的小卡顿也会更多一些。显然，内置的大模型增加了手机系统的整体负担和资源占用。

在另一方面，由于内置的AI可以在本地后台不断分析我们在使用时产生的数据，因此以往那些“智能助理”之类的功能终于在AI手机上智能了起来。比如，在我早上当我来到公司附近时“智能助理”会提醒我上班打卡，在下午我准备离开工位时“智能助理”会提醒我下班打卡。当我来到地铁附近时“智能助理”会主动为我显示地铁的乘车码，当我来到自己的小区附近时，“智能助理”会主动提醒我去拿快递，并把位置呈现出来。

这些方面的改变的确在潜移默化中提升了我的使用体验，是我要给AI手机点赞的部分。

再聊AI手机所能提供的功能

在体验了几台AI手机之后，我认为它们所提供的AI功能中，有9成是基于大模型善于总结和摘要以及AIGC的生成式特性所研发的。比如我可以跟AI说一大段话，然后让AI提炼出其中的具体事项和日常安排。我也可以让AI帮我生成一些新媒体平台的简单文案，短视频的拍摄脚本，甚至是生成图片。可以说，目前各家在AI功能“量”的普及上是非常积极的。

但是，这些功能真的提升了我的效率或者为我带来了额外的生产力吗？先看图片中的实际表现吧。AI小爱同学的确总结了我说的长对话中的具体事项，但当我要求小爱同学把这些具体事项添加到日常安排时，出现了很搞笑的一幕。

在内容生成方面也存在问题，比如我要求AI小艺助手为我写一篇荣耀Magic6 Pro的小红书种草文案时，它虽然给出了符合小红书流行元素的格式，但是对于产品内容的描述是有明显错误的，等等类似的问题还有很多。

写在最后

如果说AI在我们工作中的使命是帮助我们完成机械化的各种事项，让我们可以专注于创意，解放我们的创造力,那当前的AI手机显然还有很长的路要走。但不可否认的是，各家的端侧AI都在以肉眼可见的速度进步着，并且也涌现了像是OPPO的AIGC消除，小米的长焦AIGC细节生成等相对可用的技术。

相信今年会是AI手机大爆的一年,当各家的AI功能打磨完善之后，AI手机一定会为我们的生活带来改变，因此我很看好AI手机的发展。