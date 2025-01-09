CES 2025 创意新品：吹气猫“FuFu”帮你吹凉热饮

【天极网手机频道】在美国拉斯维加斯热闹非凡的CES 2025展会上，全球无数科技爱好者的目光聚焦于此。来自各大顶尖科技公司的前沿产品轮番亮相，不断点燃人们对未来科技的无限向往。其中，一家来自日本的公司――Yukai Engineering，推出了一款极具创意的新品，吸引了不少关注。这款名为“FuFu”的吹气猫，可以作为挂件放置在杯子边缘，通过内置风扇为用户快速冷却杯中的热饮。读到这里，不知道各位读者的感受如何？是不是觉得这个创意特别新颖？确实，在我们的日常生活中，某些场景下或许真的需要这样一款产品，帮忙迅速吹凉过烫的饮品，让生活更加便利。

据Yukai Engineering首席营销官Tominaga Tsubasa表示：“我们创造Nékojita FuFu是为了成为人们的小小用餐伙伴，随时随地解决’猫舌’问题。它不仅能帮助你享用热咖啡，还能让老年人更容易喝下热汤，并通过帮助孩子更轻松地进食来减轻父母的家务负担。”

很有意思的一点，FuFu 的名字“FuFu”实际上是一个拟声词，模仿了人们吹气的声音。这一命名不仅形象地传达了其功能特点，还增添了一丝俏皮与亲和力。这款机器人内置了一个风扇系统，能够模拟多种不同的“呼吸”模式，这些模式是随机触发的，旨在营造一种更接近真实生命体的动态效果。据悉，这些呼吸模式的设计灵感来自于日常生活中人类的情感和行为反应，目前已知的模式包括“公主模式”和“看看那个!”模式。

“公主模式”以优雅、缓慢且稳定的“呼吸”节奏开始，随后逐渐增强;而“看看那个!”模式则展现了另一种截然不同的动态情感，模拟了人被某种有趣的或吸引眼球的事物吸引时的反应，其“吹气”强度会随着时间逐渐增加，像是对目标事物产生越来越浓厚的兴趣。

该公司表示，这些模式不仅仅是为了让机器人显得更真实，同时也为用户提供了一种趣味性的互动体验。目前，这些模式仍处于开发和测试阶段，预计在正式发售前会根据用户反馈进行一定的优化与调整，进一步提升产品的表现力和个性化特点。

除此之外，在本次CES 2025展会上，该公司还发布了多款其他引人注目的产品，例如AI宠物机器人。Yukai Engineering 推出了一款独特的陪伴型机器人――Mirumi。这款毛茸茸的小机器人以模仿婴儿的好奇心和反应为特点，为用户带来了温馨而有趣的互动体验。当长时间没有与人互动时，Mirumi会天真地环顾四周，这些细腻的行为使它显得格外可爱生动。Yukai Engineering 的首席执行官青木俊介表示，Mirumi 不仅仅是一款陪伴型机器人，更是一种能为人们生活增添欢乐的存在。

这些机器人凭借先进的技术，甚至能够通过观察主人的表情来做出各种反应，进一步拉近人与科技之间的距离。本次介绍的用餐小伙伴“FuFu”吹气猫预计将于2025年中期在日本上市，售价约为25美元(约合183元人民币)。这款产品的到来，或许会为我们的日常生活增添一份独特的趣味与便利。