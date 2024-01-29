2023年度IT影响中国：iQOO 12 Pro年度编辑金选推荐奖

【天极网手机频道】近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，凭借对消费者痛点需求的洞察和强大的数智化供应链整合能力，推动行业推出更多满足消费者个性化需求的新品和新品类，iQOO 12 Pro荣获本年度编辑金选推荐奖。

iQOO 12系列手机完美继承了iQOO一贯的高性能基因，同时在影像、外观上有了史诗级进化，让手机的综合性能和用户体验达到一个新的高度，堪称“内外出众”的年度最强旗舰。

iQOO 12 Pro具备天花板级别的硬件配置，搭载高通最新一代骁龙8 Gen 3移动平台以及满血版的LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，采用120W超快闪充以及全新的超极石墨电池，兼顾轻薄机身和长续航;屏幕更是国内首发搭载最顶级三星2K E7 144Hz全感屏，具有高清、高亮、高刷等特点，同时支持高频PWM调光，好看更护眼。

除了性能芯片外，iQOO作为电竞手机行业的先锋者，还在iQOO 12 Pro上加入了专属电竞芯片-Q1。这枚芯片通过iQOO的能力定制和自研算法实现了游戏真正意义上的低延时插帧超分技术。作为“超分超帧”功能的行业引领者，iQOO 12 Pro首发的自研电竞芯片Q1和自研电竞引擎能够软硬协同实现超分超帧并发，全新一代的超感触控技术能够实现更精准的游戏操控，配合iQOO史上尺寸最大的超宽幅震感马达和顶级扬声器，能够让玩家获得更沉浸的游戏体验。

在影像方面，iQOO 12系列更是全系实现了巨大的提升。主摄镜头采用定制的1/1.3英寸大底传感器，夜景感光能力大幅升级，能够手持拍摄星空大片。还在性能旗舰上首次突破性的搭载了行业领先的潜望式长焦镜头，可实现3X光学变焦以及10倍高清变焦，拍摄“地景月亮”照片更加真实生动。同时在全新NICE神经图像算法以及抓拍引擎的加持下，轻松实现全场景、全焦段的稳定抓拍。

除了强悍的硬件配置，iQOO 12系列在外观方面更具优雅质感，全新的相机模组设计做到“没有一个面是平面，没有一条线是直线”的惊艳效果。

无论是性能、屏幕、影像、还是颜值，iQOO 12 系列都做到了行业领先，超强性能以及专属电竞芯片Q1的加持也让iQOO 12 Pro无愧电竞旗舰之名，不愧是荣获年度编辑金选推荐奖的产品。