折叠屏机皇降临？三星Galaxy全球新品发布会召开在即，新机新表还有戒指

【天极网手机频道】三星公司于今天官宣将于北京时间 7 月 10 日 21 点在法国巴黎举办 Galaxy 全球新品发布会，本次活动全程网络直播，将会发布 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 折叠屏手机、Galaxy Buds3 系列耳机、Galaxy Watch 7 系列智能手表，传闻已久的 Galaxy Ring 智能戒指或许也将正式亮相。接下来就跟着小编的视角，来看看这次新品发布会的看点吧!

折叠屏机皇-再升级

三星Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip折叠屏手机无疑是目前三星手机产品线中定位最高的存在，本次三星将会发布Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6。除了会搭载最强的第三代骁龙8 for Galaxy处理器之外，Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6在机身细节上还有诸多调整，比如采用更大更宽的屏幕，以及更加硬朗的机身设计，Galaxy Z Fold6的外屏大小甚至达到了7.6英寸，已经很接近小号平板了。

三星上一代Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5小编都体验过，相对来说Galaxy Z Fold5的完成度已经很高，这次希望Galaxy Z Fold6能进一步优化一下屏幕的折痕问题，并搭载新一代水滴铰链结构，提升屏幕展开后的一体性。Galaxy Z Flip5小编认为仍然存在很多升级的空间，希望Galaxy Z Flip6可以使用更新型的电池技术，让电池容量提升到主流水平，同时尽可能加强一下散热，来发挥第三代骁龙8 for Galaxy处理器的应有实力。

新手表-现已偷跑

三星 Galaxy Watch7 智能手表已经在国外电商网站偷跑，官方自营显示将于 7 月 16 日上市发售，支持蓝牙连接的 40 毫米表盘版本售价为 359 加元，折合人民币1912元左右。而作为对比，三星 Galaxy Watch6 智能手表首发起售价格为 299 加元，有较大程度的涨价。

除了常规的处理器和传感器升级之外，三星 Galaxy Watch7 较前代最大的改变就是内置了AI，三星 Galaxy Watch7系列或许是第一款内置AI的智能手表，可以通过机器学习让心率、ECG 心电图、血氧、身体成分、体温、睡眠检测等功能更加智能准确。

此外，这一次三星还将首次为Galaxy Watch带来Ultra型号，从Galaxy Watch7 Ultra的曝光图可以看到，这款手表采用了更加硬朗的设计和造型，其中橙色的技术表冠格外显眼，想必其中集成了额外的交互功能。

根据爆料，三星 Galaxy Watch7系列的处理器升级幅度也相当大，采用了3nm制程工艺打造，CPU拥有四个小核和一个大核，GPU也拥有两个核心，这样的配置对于一块手表来说是相当豪华的，看来三星为AI的引入做足了准备，Galaxy Watch7 系列的表现是本场发布会的一大看点。

三星新一代TWS耳机-设计更加大众

三星的Galaxy Buds系列也将迎来更新，除了更好的音质，更强的降噪以及续航提升之外，Galaxy Buds3被爆料采用了全新的设计，新增了耳机柄，而没有采用之前的豆状造型，相信这样的设计会更加符合大众需求，通用性会更好。

三星智能戒指-王炸登场

在预热了将近一年之后，三星 Galaxy Ring大概率将于7 月 10 日与我们正式见面。小编认为相比于智能手表和智能手环，智能戒指是体验最无感的智能穿戴设备，此前我收到了一家神秘厂商的智能戒指，虽然它的健康检测功能已经很完善了，但是因为没有生态加持，所以无法发挥最大的效果。

Galaxy Ring将为智能戒指这一品类注入生机，在三星强大的生态与AI加持下，三星智能戒指或许会是本场发布会最大的看点

写在最后

三星选择法国巴黎举办本次 Galaxy Unpacked 活动，其中一个重要原因是 2024 年夏季奥运会会在巴黎举办，而三星是主要赞助商之一。看来这次三星是有备而来，让我们一起期待吧。