慢了不止半拍！传闻称可折叠iPhone因屏幕测试不合格暂停开发

【天极网手机频道】去年年底左右外国博主就曝光一组可折叠iPhone的渲染图，虽然大家都知道苹果这款折叠iPhone并不会这么早就到，但是逼真的渲染图还是引起了不少网友的热议。不过近日又有传闻称，由于供应商的显示屏未能通过苹果公司自己的严格测试标准，苹果公司已暂停开发可折叠 iPhone，至于什么时候才能发布，消息称至少不在苹果公司2024年或2025年的量产计划之内，因此2026年是可能的最早上市时间。

据悉，苹果公司测试的可折叠手机中至少有一款使用了三星公司生产的显示屏，三星是苹果设备所用显示面板的主要供应商，过去曾向苹果提供过可折叠显示屏样品，但是这次三星的显示屏在苹果公司严格的内部测试下几天后就“崩溃”了，导致苹果将整个项目搁置，或许至少在开发出符合苹果高标准的显示屏之前都不会继续。

此前有消息称，苹果正在研发至少两款翻盖可折叠iPhone原型机，采用竖向折叠，跟安卓折叠屏比较流行的“小折叠”设计相似，后置模组与小屏放置在同一块区域，左边是后置三摄模组，右边则是外屏，外屏的大小跟手表屏幕差不多，这一块区域下面就是苹果logo。厚度看起来也跟目前的直板iPhone差不多，不过内屏并没有展示，尚不清楚内屏的设计，是否采用刘海屏还是灵动岛的设计，也尚未可知屏幕的折痕处理的如何。

早在2018年苹果就开始探索折叠屏iPhone项目，但到2020年左右折叠屏iPhone项目被搁置，苹果后又转而专注于研究与iPad mini差不多大小的向内折叠的iPad。而且在2022年的时候有数据分析公司预测苹果公司会在2024年首先推出一款可折叠iPad，而这款可折叠iPad将配备碳纤维材质的支撑架，可以让支撑架更轻、更耐用。

相比于安卓圈来说，苹果的折叠屏手机真的不止“慢半拍”了，除了苹果对自己的高要求之外，有业内人士指出苹果没有选择在这个时候推出折叠屏产品可能是因为消费者的接受度不高，苹果手机价格本来就已经比较高了，而折叠屏产品必须非常昂贵才能不蚕食现有iPhone机型的销售，所以折叠屏iPhone的手机起步价可能要在2500美元左右(约为人民币10791元)。相比之下，苹果目前最贵的iPhone 15 Pro Max顶配版1TB售价为13999元，如果苹果的可折叠手机出现任何技术问题，那么就会有一些用户会因为这些问题而疯狂“攻击”苹果。而且苹果第一代的折叠产品技术与安卓折叠屏相比可能并不完全成熟，消费者也没有必要花高价去购买一款不成熟的折叠屏产品，相反，安卓圈内的折叠屏历经多年技术累积，技术相对成熟，不管是屏幕折痕、应用适配等等问题都能与直板机无异，大家用起来烦心事也没这么多，所以苹果要么就先不推出折叠屏产品，要么就推出一款能与安卓折叠屏抗衡的产品。

对于这一传闻其实苹果并没有任何的表态，真实性有待考证。

另外还有一个传言就是iPhone 16 Pro Max 将内置一块4676mAh大电池，容量将比上一代产品大 5%，续航时间可能是有史以来最长的。作为参考，iPhone 15 Pro Max 的电池续航时间为 29 小时，iPhone 16 Pro Max 的电池续航时间可能会首次超过30小时。

不管怎么说，大过年的传出iPhone 16系列的电池容量增加也是一件喜事，但还是那句话，不到发布会结束都别太信网上的爆料，看看就行。