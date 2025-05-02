5月新机前瞻：多款中高端机型蓄势待发，骁龙8 Elite轻薄旗舰和小折叠亮相

【天极网手机频道】前段时间，市场调研机构Canalys发布2025年第一季度中国智能手机市场出货量数据，该季度中国智能手机市场出货量达7090万部，受国家补贴政策提振及消费复苏推动，同比增长5%。其中，小米出货量达1330万部，同比增长40%，占据19%的市场份额，时隔十年重回第一，华为则依旧保持着12%的增长，以1300万部紧随其后，OPPO、vivo分别以1060万部和1040万部的出货量位列第三和第四，苹果则同比下滑8%，出货量920万台，位列第五，市场竞争可谓是非常激烈。

而来到了五月份，虽然多家的旗舰机型都已系数登场，但各大厂商的脚步显然不会停歇，本月依旧会有不少新机登场，不仅有多款高端以及中端主流机型，还有追求极致轻薄的顶级旗舰和超强的小折叠新机，今天笔者就先带大家来抢先看一看。

华为nova 14系列

根据曝光，华为预计会在五月中下旬推出全新的nova 14系列新机，将包含标准版、Pro和Ultra三款机型。其中标准版搭载麒麟8000系列的新芯片，性能表现有望超越麒麟9010，Pro和Ultra版本将搭载更强大的麒麟9系旗舰芯片。Pro和Ultra版有望引入Mate 70系列的红枫原色影像技术，提升照片的自然色彩表现。

OPPO Reno 14系列

主打影像与设计‌的OPPO Reno系列也将在5月份迎来更新，该系列主要面向喜欢拍照和追求颜值的用户。根据曝光，OPPO Reno 14系列会采用全新炮筒镜头排列+Deco冷雕工艺，大R角设计，并使用铝合金边框，“果味”依旧很足。

OPPO Reno 14系列至少有两款机型，全系均为直屏，标准版是6.59英寸1.5K LTPS屏幕，Pro版是6.83英寸1.5K LTPS屏幕，并且都会采用金属中框和IP68/69防水，搭载天玑8350处理器，新硅电池将突破6000mAh。

荣耀400系列

按照之前的更新节奏，荣耀400系列会在五月份与消费者见面，包含荣耀400与荣耀400 Pro。其中标准版会配备一块1.5K的6.55英寸的直屏，搭载高通骁龙7 Gen4，对比前代性能提升有23%;荣耀400 Pro配备了一块1.5K的6.69英寸的等深四曲屏，搭载性能更强的高通骁龙8 Gen3处理器，还会有2亿像素的主摄。全系预计将标配新一代青海湖电池，容量能达到7000mAh，兼顾轻薄和续航。

moto razr 60系列

moto razr 60系列折叠屏目前已经定档5月8日了，依旧会包含标准版和Ultra版本。

其中Ultra版是全球首款搭载骁龙8至尊版小折叠手机。它配备一块7英寸1.5K LTPO AMOLED屏幕，最高4000尼特峰值亮度，支持LTPO 165Hz自适应高刷、123%DCI-P3广色域，有着很不错的素质。还有4英寸全功能大尺寸外屏，在闭合状态下依然可以完成浏览、自拍、聊天、导航等操作。

razr 60 Ultra 搭载骁龙8至尊版，配备16GB LPDDR5X内存+最高512GB UFS 4.0存储，内置4700mAh，支持68W有线快充+30W无线快充。影像方面，后置5000万像素是双摄方案，主摄支持OIS光学防抖，可实现2倍光学变焦，超广角兼具微距拍摄功能，前置同样为5000万像素。值得一提的是，这次会提供Pantone高奢定制色，包括意式奢绒、流金椴木和安可拉红，都有着非常独特的质感。它采用了3D打印钛合金铰链，更厚的“超薄玻璃”，折痕降低30%。机身支持IP48级别防尘防水。

标准版配备一块6.9英寸1.5K LTPO pOLED屏幕，120Hz刷新率，123%DCI-P3广色域。3.6英寸智感AI外屏，轻松应对日常需求。

它搭载联发科天玑7400处理器，至高12GB内存+512GB存储空间，4500mAh星海2.0 电池，33W有线快充，15W无线充电。影像方面，后置5000万像素主摄+1300万像素超广角，前置为3200万像素。同样提供Pantone独家定制配色，包括棉花糖白、冰淇淋绿、午夜苍蓝、马卡龙粉四款颜色可选，IP48级防尘抗水。

moto edge 60系列

除了小折叠外，moto还将带来edge 60系列产品。其中moto edge 60 Pro采用悬浮四曲机身，正面是一块1.5K 6.7英寸OLED屏幕，120Hz高刷新率，峰值亮度可达4500尼特，提供Pantone深度定制配色，包括谜香甘草和极光蓝莓。它有着国标军工Plus品质，通过GJB150A-2009国标认证，经过了14项严苛测试，还有IP68+IP69防尘抗水。

影像方面，它后置5000万像素主摄+5000万像素广角镜头+1000万像素3倍长焦镜头的组合，前置同样为5000万像素。核心配置上，它搭载了天玑8350 Extreme处理器，至高12GB内存和512GB储存，6000mAh星海电池2.0，支持90W有线快充和15W无线快充。

moto edge 60s同样是悬浮四曲机身，相同的6.7英寸OLED屏幕，Pantone深度定制配色，包含 薄雾鸢尾、冰川薄荷和极地蔷薇三款配色。国标军工Plus品质和IP68+IP69防尘抗水也没有缺席。

影像方面，它后置了5000万像素主摄+1300万像素超广角微距镜头的组合，前置为3200万像素。核心配置这块，搭载天玑7400处理器，至高12GB内存+512GB存储空间，5500mAh星海电池2.0，支持68W快充。

三星Galaxy S25 Edge

早在此前的Galaxy S25系列发布会上，这款超薄的旗舰产品就有亮相，而时隔多个月之后，它有望在五月中旬正式登场。根据曝光，Galaxy S25 Edge采用钛金属中框，厚度仅为5.8mm，重量163g，与目前动辄就要200g+的旗舰机相比要轻上很多。它会配备一块6.7英寸的屏幕，表面覆盖最新的康宁大猩猩玻璃陶瓷。

它会搭载骁龙 8至尊版处理器，12GB内存+256/512GB存储空间，配备2亿像素的主摄，预装 One UI 7.0 系统，内置 Galaxy AI功能。

写在最后

以上便是5月份将要登场的一些新机，其中有追求极致轻薄的顶级旗舰，也有小巧又强大的折叠屏，还有不少定价不会很高的中高端机型，大家可以先看一看，等到发布会后根据需求进行选择。