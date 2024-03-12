iPhone降价成常规操作，网友：你不买我不买还能再降七八百

【天极网手机频道】不久前有数据显示2024年前6周苹果在中国的智能手机市场的份额已降至15.7%，同比下降24%，从去年的第一名降至第四名。分析指出iPhone之所以被国产品牌反超，缺失AI功能是重要原因。进入2024年苹果官方已经下场进行了多轮促销，降价已经成为苹果促销的常规手段。虽然苹果表现不佳，但分析师表示苹果在短期内还有更大的回旋余地，包括降价促销活动在内的多种营销手段或许能够改变出货量衰减的现状，不过解决不了产品力下滑这一核心问题，长期来看会损失品牌形象，打乱之前的定位与营销策略。



图来源于DTCHAT

从各电商平台Apple官方渠道可看到iPhone 15的售价已跌破5000元。其中，Apple产品京东自营旗舰店近期也连续降价，除了一些大促节点外，日常也有较大幅度的降价力度，让消费者随时都能在官方渠道买到更优惠的价格。目前优惠力度超千元，iPhone 15低至4949元，还可享6期免息，AppleCare+服务低至549元等福利;iPhone 15 Pro京东价6949元起，可享6期免息、AppleCare+服务低至749元等优惠。

还是那句话，在国产手机厂商疯狂“堆料”、疯狂内卷的时代下，苹果挤牙膏般的状态在国内的高端市场份额将会逐渐被国产厂商争夺过去。面临产品力下滑的诟病，苹果为了保住销量只能降价销售，但在业内观点看来，以苹果的体量不能藉此走的太远。

至于分析指出的苹果因缺失AI功能所以被国产品牌超越原因，其实除了AI还有更多原因，就像没有解决的信号问题、通话录音、应用双开等等，但凡这些问题解决或者多听听用户的声音也不存在降价销售。加上去年发布的iPhone 15系列相较于前代版本并没有显著的升级，像A17 Pro的性能和功耗表现不及预期，潜望长焦更是安卓旗舰上早已普及的特性。相比安卓阵营的竞争对手们在影像、大功率快充、AI、通信、折叠、系统等领域的技术创新，苹果在手机产品上的升级过于“保守”，创新乏力、诚意不足让消费者连换新机的想法都没有，怪不得网友辣评“你不买我不买苹果还能再降七八百”。

另外，根据最新消息称苹果计划在“3月底或4月左右”发布新款iPad Pro和iPad Air。据了解，新款iPad Pro系列将搭载M3芯片并换装OLED面板，同时提供11英寸和12.9英寸两款可选，设计上则不会有太大变化;而新款iPad Air除10.9英寸版之外还会新增12.9英寸版。其中10.9英寸版本仍为LCD面板，12.9英寸版本则采用全面屏“Oxide氧化物面板”，采用指纹解锁方案，背面的镜头模组则有所调整;至于处理器应该会搭载M2，并升级WiFi 6E和蓝牙5.3;配备USB-C接口以及起步8GB运存。

届时苹果还会为系列iPad附带iPadOS 17.4更新，适用于相关iPad的新款妙控键盘和Apple Pencil预计也会同时推出，而系列产品也有可能“通过新闻稿形式推出”。