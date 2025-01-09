CES 2025：六大手机厂商缺席，一加和TCL成亮点

【天极网手机频道】备受瞩目的CES 2025已在美国拉斯维加斯盛大开幕。作为全球最具影响力的消费电子展会之一，CES吸引了来自世界各地的头部科技企业。然而，在智能手机领域，三星、苹果、小米、OPPO、vivo和传音六大手机厂商却集体缺席，使得本次CES上的智能手机新品发布显得相对冷清。

尽管六大手机厂商缺席，但一加和TCL却成为了本次CES上的亮点。一加通过一场线上直播活动向全球发布了一加13和一加13R，两款机型凭借创新的设计和强大的性能，荣获CES 2025创新奖，在美国市场主要通过线上和开放渠道进行销售，并将于印度和欧洲上市，这两个市场占一加2024年第三季度海外出货量份额的90%以上。

其实一加13此前已在国内亮相，而此次全球发布为国际市场带来了更强劲的硬件配置和价格上的调整。一加13搭载了高通最新的骁龙8至尊版移动平台，辅以最高24GB+1TB的超大存储组合，性能流畅方面放心;屏幕采用了BOE供应的6.82英寸2K分辨率LTPO OLED屏幕，好看又护眼，视觉体验依然在线;超光影旗舰三主摄影像系统新增了更强的长焦和超广角镜头，主打一个怎么拍都有氛围感;6000mAh的大电池让续航表现出色，给足用户续航安全感;一加13还获得了IP68/IP69认证，不仅防水防尘，还能抵御高压水流侵袭等场景。

TCL在展会上推出了TCL 60 XE NXTPAPER和TCL K32 5G两款全新智能手机。其中TCL 60 XE NXTPAPER是一款中端设备，采用了TCL独有的NXTPAPER 4.0显示技术，NXTPAPER 4.0技术专注于用户舒适度和增强的视觉清晰度，同时搭载了AI驱动的智能眼部舒适模式和个性化眼部舒适模式;而TCL K32 5G则是一款100美元以内的5G手机，能让更多消费者享受到5G带来的便利。这两款机型将于今年晚些时候在北美上市。

虽然这六大厂商的缺席让本次展会略显遗憾，不过消息称三星的Galaxy Unpacked 2025活动计划在CES两周后举行，苹果则预计将在第一季度推出其SE机型。