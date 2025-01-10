CES2025 Zugu公司带来 “数字遗产守护者”：销毁用户浏览记录

【天极网手机频道】在2025年CES展会的第二天，Zugu公司引起了广泛关注，他们推出了一款极具创新性且别出心裁的产品。该产品旨在解决一个日益受到关注但常被忽略的问题――用户意外去世后，如何妥善处理其个人数字遗产。Zugu公司的产品是一套智能化的解决方案，提供隐私保护和某特发文等功能。

根据ZUGU的官网介绍，这款产品一共包含以下配件：一款M4 的iPad Pro、iPad Zugu 360限量版保护壳、智能戒指和官方的In Case of Death软件。当用户的心率突然停止，并且体温和血氧水平也急剧下降，智能戒指通过脉冲检测技术便会感知到用户死亡，并向安装的软件“In Case of Death”应用程序发送信号，触发用户设定的“死亡保护程序对应的功能。

该公司特别强调，这套系统拥有精确的传感和智能识别技术，能够有效判断佩戴的智能戒指是否从用户手指上取下。这样一来，即使在日常使用中需要为戒指充电，也不会因为短时间的取下操作而意外触发 iPad 的“自毁功能”，大大减少了用户的担忧和不便。此外，这种设计还结合了戒指佩戴状态与用户行为模式的分析，确保触发条件的安全性和准确性，真正实现了“智能保护”的理念。Zugu 在这款颇具黑色幽默色彩的产品上加入了一些趣味性设计，提供了多种“死亡保护”选项，用户可以选择单独或组合使用。

其死亡保护选项包括“销毁我的浏览器”(删除浏览器及其历史记录)、“核爆我的 iPad”(清除所有数据)、“恶搞我的亲友”(让 iPad 无限循环播放 Rick Astley 的经典视频)以及“向粉丝发送最后一条推文”。标准推文内容为：“永久下线了，朋友们。字面意义上的。别忘了点赞和订阅我的讣告。#最后一条 #无滤镜 #无心跳 #安息吧。”

这一新颖产品不仅展现了科技在人性化设计上的可能性，也回应了数字时代对个人数据处理和传承的迫切需求。Zugu的“In Case of Death”套装展示吸引了众多媒体和观众驻足，成为当天展会的最独特的展品之一。数字遗产管理领域的在未来究竟会如何发展，未来智能设备在管理数字遗产又充当怎样的身份。