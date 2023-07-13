苹果推送 iOS 17 首个公测版本，iPhone X之前的老机型不再兼容新系统更新

【天极网手机频道】在经过三个 Beta 版本之后，苹果在今日凌晨向部分iPhone用户推送了iOS 17 首个公测版本，已经参与Apple Beta软件计划的尝鲜用户可以在软件更新中找到测试版更新。在秋季发布会正式发布之后，iOS 17将会支持包括iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone SE 2和iPhone SE 3在内的20款机型，更早之前的iPhone X、iPhone 8系列及更早的机型将不再兼容iOS 17的更新。



iOS 17支持20款机型



目前可知iOS 17的升级点体现在一些小细节上。例如在壁纸设置中，iOS 17新增了天文、万花筒、表情符号、收藏的分类，并且除了地球和月球，还新增了火星、木星、土星、天王星、海王星壁纸。

AirDrop可以进行无线续传，比如两部设备在进行AirDrop的时候离开了投送范围，但AirDrop传送的内容依旧可以通过网络继续传输。

在安全方面，iOS 17实现验证码自动清除，用户可以再设置-密码-密码选项中打开验证码自动清除，打开此功能之后，验证码会通过系统自动填充插入后便自动删除信息以及邮件中的验证码，安全性能大大提升。



iOS 17验证码自动清除

还有就是之前讨论广泛的“嘿Siri”缩减成了“Siri”，当然这个也是可以进行选择，系统提供“Siri或Hey Siri”、“Siri”、“Hey Siri”以及关闭选项。

另外，前两天苹果公告iOS 17 开放对运行LTE和5G(独立和非独立模式)专网的数据蜂窝网络的支持，这意味着大多数新的iPhone(13及更高版本)和iPad型号现在可以用作专网网络设置中的工作设备。这是苹果首次为iPhone/iPad提供独立5G(SA)支持，受到5G专网用户的高度关注，相较于公共5G网络，私有5G网络具有更高的安全性和更好的可控性，可以帮助企业更好地满足其特定的业务需求。目前该更新已提供测试版，并从8月开始作为商业条款提供。



iOS 17



iOS 17系统将会在秋季发布会中与iPhone 15系列一同发布并且正式推送给iPhone X之后的机型用户，其他的操作系统包括iPadOS 17、macOS Sonoma、Apple tvOS 17、HomePod 软件 v17 和 watchOS 10 等也会同步推出，不放一起期待一下。