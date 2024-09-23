本来上一代产品就难评，直到iPhone 16 Pro上手.......

【天极网手机频道】相信大家在20号已经陆续拿到iPhone16系列了，很快各大平台以及各个社交平台上都是对用户对iPhone 16系列的评价，虽然评风还是一如既往的不好，大部分都是外观有瑕疵或者是应用不适配。但似乎也能理解的，毕竟是首批产品，再加上iPhone在发售之前很多软件开发公司并不会提前知道详细信息，所以很多在社交平台说iPhone16系列应用不适配的用户可以再等几天，应用更新后就没什么问题了。

但这些都不是主要的，今天要讲的还是外观设计，我们以iPhone 16 Pro为主，不过还是说明一下，iPhone 16 Pro系列的两款机型外观上基本是一样的，除了Pro Max尺寸大点之外。

讲回正题，拿到并且体验了iPhone 16 Pro一个周末之后，还是觉得这个设计看一眼普通，再看一眼也还是普通。正面，苹果设计师对“无缝”的执着，在iPhone 16 Pro上得到了淋漓尽致的体现，边框四边确实收窄了，屏占比更高;背面巨大无比的三颗摄像头，从背面看跟iPhone15 Pro没有一点区别，但是尺寸上会有一点点差别，iPhone15 Pro是6.1英寸，iPhone 16 Pro是6.3英寸。

配色上拥有黑色钛金属，白色钛金属，原色钛金属，沙漠色钛金属4款配色，我们手上这款iPhone 16 Pro是沙漠色，但实际上上手来看跟iPhone8 Plus的玫瑰金特别像，在光线下看其实是偏粉色调的，如果是喜欢金色调的用户还是考虑换个别的颜色。

再来说说侧边，侧边的按键和设计也与上一代并无差别，静音拨片已经是改成按压式的了，音量键和开关机键没有改变，位置也没有变，只不过iPhone 16系列多了一个“相机控制键(也叫拍摄按键)”，这个按键设计挺“鸡肋”，官方称有了这个按键“拍摄更轻松”。它可以快速启动相机，好像确实比点亮屏幕按相机键来得快一些，轻按一下拍摄按键即可拍照，长按可以启动视频录制功能，半按启动对焦功能，半按左右滑动实现焦段的放大和缩小，这个按键是有重力感应的，轻一点都不行，必须得用点力，但这样一来小拇指更加吃力了。

作为一名女性用户，这个按键不管设计还是位置都非常尴尬，横拍竖拍都不方便，尤其是横拍影像的时候，一只手更难操控，两只手可以直接操作屏幕，根本就不需要用到拍摄按键。再加上单手操作的时候，手小的用户不但不太好触碰到按键，甚至对小拇指也是非常有压力，通常坚持不了一分钟，小拇指就会压出痕迹且很痛。可能苹果的这个设计出发点是好的，但它并不适用所有群体，所以在这里建议一下库克和苹果设计师没有创新就不要硬创新了。

另外，还需要考虑到的就是买手机壳的问题，注意看看侧边相机控制的开孔设计，当然你也可以买半包的手机壳或是苹果官网iPhone 16系列专用的手机壳，直接在侧边加入可触控的按键，直接与拍摄按键相贴合的，这就不影响这个按键的操作性，不过不管是专用 MagSafe 透明保护壳还是硅胶保护壳都需要399元。

以上就是iPhone 16 Pro的整体外观设计以及上手之后的体验了，说实话还是会有些失望，配色上没有太出彩，设计上也没有太大的变化，就连这一次的新卖点“拍摄按键”都成了大家吐槽的点。当然，这只是个人上手体验之后的感觉，其实在手感上还是很舒服的，但还是那句话，苹果在设计这些有用和“用处不大”的功能键之前结合一下全球用户的操作习惯会更好，创新可以有，但不能单方面创新，要用户真心觉得好用才行，比如已经取消了的经典Home键。