IT影响中国2023：vivo X100 Pro荣获年度影响力产品奖

【天极网手机频道】作为科技行业年度影响力活动，“IT影响中国”是科技行业盛典，共同见证了科技领域的变革、见证了科技如何改变中国和世界。在评选指导委员会的指导下，结合产品横评、大众投票、评选委员会进行综合评定后选出特色奖项，vivo X100 Pro以优异的表现脱颖而出，成功斩获2023年度影响力产品奖。

外观上，vivo X100 Pro采用了“日环云阶”的设计，以日环造型环抱镜头模组，不管是月环圈还是日环圈均采用了航空级镜面不锈钢，环抱着一体式切割的2.5D宝石质感镜片，不仅可以降低磨损镜片，还可耐磨耐高温耐腐蚀，更好的保护到整个后置模组;两款机型的太阳纹工艺搭配镜面不锈钢金属，让整个后置模组的设计更显精致。

正面是一块超视网膜8T护眼微曲屏，屏幕峰值亮度至高可达到3000nit，SDR画质增强引擎与XDR视频引擎2.0组成的“入戏”双引擎可在各种复杂环境下依旧展现高饱和细节与色彩，最大程度还原HDR视频制作时的播放效果。更有全新显示时序调控引擎以及全新夜猫护眼，让屏幕、芯片、算法深度联动，使得vivo X100 Pro这块屏幕超流畅、超护眼。

性能方面，vivo X100系列首发搭载联发科新一代旗舰芯天玑9300处理器，在自研V3芯片协同下，双芯游戏插帧将游戏帧数提升至90/120帧，提供双倍的运动估计和运动补偿。与普通高帧模式不同的是，V3利用其低功耗和低时延优势，实现了更低功耗和更流畅的游戏插帧，让高帧游戏更持久的运行。更有全新OriginOS 4系统加持，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。

作为影像旗舰的全新之作，vivo X100系列无疑具备着vivo目前最先进的影像实力。vivo X100 Pro后置配备了5000万像素索尼IMX989一英寸超大底主摄+5000万像素蔡司APO超级长焦镜头+5000万像素超视野超广角摄像头+激光对焦摄像头 dToF，与vivo X100标准版不同的是，vivo X100 Pro此次将自研芯片升级到了V3，全新设计的多并发AI感知-ISP架构和第二代FIT互联系统，可以在降低功耗的同时显著提升算法效果。

vivo X100 Pro的蔡司APO超级长焦有100mm焦段且满足各焦段的远距离拍摄需求，全新OIS防抖系统的加持可实现超远距离稳定拍摄。其中50mm(2.2X)经典人像焦段可以结合人像和环境，让画面更有层次感但又不复杂;85mm(3.7X)焦段就更聚焦人物肖像，如果想拍一些艺术照这类的效果样张可以选择这个焦段;100mm(4.3X)的焦段更适合拍特写，人物的面部特征细节和情绪都能看得见，通过“超感人像系统”的升级和全新”智能光影和谐技术”，让肤色更通透，影调更立体，逆光更自然，肤质更细腻。

vivo X100 Pro凭借着高素质的蔡司影像系统与全新的自研芯片V3，整体拍摄效果获得了不小的提升，再次突破vivo手机影像的边界，成为当下最具实力影像旗舰之一，为用户带来了前所未有的专业移动影像体验;首发采用联发科全新一代旗舰芯片天玑 9300，更有自研芯片V3加持，双芯联合实现性能CPU、GPU、ISP等全面升级;更有超强续航的蓝海电池、全新OriginOS系统等等软硬件的强势赋能，vivo X100 Pro荣获年度影响力产品奖是意料之内。