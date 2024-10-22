高通骁龙8至尊版亮相：性能领先A18 Pro达到40%，更有多项首发

【天极网手机频道】北京时间10月22日凌晨，2024骁龙峰会上，高通正式发布新一代骁龙旗舰移动平台――骁龙8至尊版(骁龙8 Elite)。

再次改变产品命名方式也在“意料之中”，毕竟升级为高通定制Oryon CPU、全新架构Adreno GPU等一系列变化，让骁龙8至尊版完全不同于前几代产品。而且，高通似乎有意统一面向不同终端的芯片命名方式，Elite或将不仅代表手机、PC的旗舰级产品，还会覆盖XR、汽车等更多领域。

回到本次骁龙峰会的主角骁龙8至尊版。高通表示，面向智能手机，高通提供一整套全面的解决方案，包括超过40个不同组件，如射频、收发器、电源管理、超声波指纹识别以及处理器等。骁龙8至尊版的平台级提升让用户日常使用、游戏、多任务、生成式AI、拍摄、视频渲染及流媒体、连接等多个维度的体验得到加强。

高通Oryon CPU：4.32GHz超高频率，性能提升45%

作为首款集成Oryon CPU的移动平台，骁龙8至尊版CPU性能“挤爆牙膏”，并且这已经是第二代高通Oryon CPU，从第一代的4nm升级为台积电第二代3nm制程工艺。不同于面向PC平台的骁龙X Elite，高通基于对移动体验的深刻理解，面向智能手机定制了骁龙8至尊版的Oryon CPU，全新微架构能够兼顾高性能与能效。

骁龙8至尊版的Oryon CPU仍旧是8个核心，采用“2+6”架构――拥有2个超级内核以及6颗性能内核，取消了能效核(小核)。

此前第三代骁龙8采用的是“1+5+2”架构――1个超级内核、5个性能核以及2个能效核。而2022年发布的第二代骁龙8则是“1+5+3”架构。高通表示，取消能效核是因为性能核经过调优后可以提供出色能效。

对比第三代骁龙8，骁龙8至尊版的Oryon CPU单核性能、多核性能均有45%提升，且能效也有44%的优势。

不仅“全大核”设计，骁龙8至尊版的Oryon CPU还拥有移动平台最高的频率!其2颗超级内核频率从上代3.3GHz直接增加到4.32GHz，提升约31%;性能核频率也从3.2GHz提升到3.53GHz，提升约10%。要知道骁龙X Elite的Oryon CPU其12个高性能核心频率也只有3.8GHz，双核增强后频率为4.3GHz。而且重点来了，高通表示，这个频率还有提升空间!

除了核心架构变化外，缓存配置也与此前的Kryo CPU不同，2颗超级内核每颗拥有192KB的L1缓存，共享12MB L2缓存;6颗性能核每颗拥有128KB L1缓存，共享12MB L2缓存。骁龙8至尊版最大总缓存达到了24MB，并支持频率达5.3GHz的LPDDR5x内存。

缓存容量提升，提高数据传输效率的同时高通也对延迟进行优化，L1缓存延时小于1ns，L2缓存延时也控制在5ns以内。

所以说，第二代Oryon CPU微架构升级让日常体验更为流畅，提升多任务处理效率，特别是生成式AI、大模型、游戏等应用场景受益更多。高通表示，骁龙8至尊版在游戏场景下带来40%能效提升，保障长时间顺畅游戏体验。

根据高通公布的数据，对比苹果A18 Pro，第二代Oryon CPU性能领先可达40%;与上代Oryon CPU相比性能提升30%，同性能下功耗降低可达57%。甚至对比面向PC平台的英特尔、AMD处理器也能有性能与能效领先。

而且，得益于Oryon CPU处理复杂负载能力，游戏还能解锁更多玩法，并且针对游戏场景，Oryon CPU能够有50%的性能提升。

Oryon CPU强劲的性能也为游戏开发者提供了更大的发挥空间。据高通介绍，骁龙8至尊版支持Chaos Physics系统，得益于CPU提升，渲染环境中能够看到超过9000个独特物体，画面也能够包括上千个物体的碰撞及破坏场面，提升游戏的代入感。

全新切片架构Adreno GPU，性能与能效提升40%

骁龙8至尊版首次采用切片架构Adreno GPU，并面向现代图形负载处理调优、提供基于独立着色处理器内核，让GPU并发性能更出色且能够根据负载灵活调配。

具体来看全新Adreno GPU的切片架构，其内部渲染单元由三个频率为1.1GHz的独立GPU切片组成，每个切片都可以独立运行在对应的主频，因此可以根据负载动态调配资源，实现GPU能效提升。

另外，GPU拥有专属的12MB图形内存，面对复杂渲染场景处理等需求，可以减少对骁龙8至尊版系统LPDDR5内存的占用。

得益于这些创新，高通表示全新Adreno GPU性能提升40%，功耗降低40%，且光线追踪性能提升了35%。

游戏方面，高通不仅持续提升GPU性能，同时还带来了Snapdragon Elite Gaming特性，并与游戏开发者展开深度合作，将更多领先功能带入移动端，持续提升游戏体验。

例如，骁龙游戏工作室通过与Feral Interactive的深度持续合作，共同开发将在今年12月份推出的手游《超级房车赛：传奇(Grid Legends)》，支持Adaptive Performance Engine 4.0，可以在骁龙8至尊版上以2倍帧率运行，画面表现惊艳。

同时，骁龙8至尊版还首次在智能手机上支持虚幻引擎5.3的Nanite解决方案，让手机游戏有迈入电影级质量3D环境的潜力。

Nanite是虚幻引擎5全新引入的虚拟几何体系统(Virtualized Geometry System)，采用全新的内部网格体格式和渲染技术，可以渲染出像素级别的细节，以及海量的物体对象。且Nanite系统非常智能，可以只处理并渲染人眼能够观察到的细节，并采用高度压缩的数据格式，从而减轻渲染压力。

高通还介绍了骁龙游戏超分2.0(Snapdragon Game Super Resolution 2.0)Adreno图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)等新特性，可以带来游戏画面与帧数的大幅提升。

所以，骁龙移动平台“买GPU送CPU”的含金量还有提升空间，骁龙8至尊版性能升级与Snapdragon Elite Gaming特性双重加持，游戏潜力值得期待。骁龙峰会上，华硕发言人也提到搭载骁龙8至尊版的ROG 9游戏手机将于近期发布。

更智能!高通AI引擎进一步加强

作为端侧AI应用的佼佼者，尤其是在移动端高通携手软硬件合作伙伴带来了丰富AI用力，例如去年发布的第三代骁龙8，带来了全球首个端侧Stable Diffusio应用，让大模型、AIGC应用在智能手机落地，进一步完善了端侧AI个性化、安全定制等独特体验与优势。

随着骁龙8至尊版发布，高通从声音、文本、语音、图像、视频等多种交互方式来提升终端侧生成式AI体验。CPU、GPU与NPU均有提升的骁龙8至尊版也拥有更强大的高通AI引擎，完善包括生成式AI的多模态交互体验，增强智能助手的实用性、个人定制化。

由CPU、GPU、NPU、传感器中枢、内存共同构成的异构计算架构，让高通AI引擎的各个模块能够根据负载提供灵活的性能支撑。其第二代Oryon可以带来了更高的浮点和整数性能，更好地负责处理时延敏感型AI任务，并帮助将AI任务分配到其他更合适的模块上，比如传感器中枢(Qualcomm Sensing Hub)――由2个Micro NPU、2个始终感应ISP、DSP、内存共同组成，整体AI性能提升了多达60%，且内存增加了34%。

作为高通AI引擎核心的高通Hexagon NPU此次也迎来了一系列升级，拥有6个核心向量加速器，8个核心标量加速器，并且所有核心的吞吐能力都更强了。同时，高通也加强了Tensor张量加速器与其他功能，更好地支持大语言(LLM)和大视觉(LVM等AI模型、超长文本等应用。另外，高通提升了并发特性，AI与计算视觉负载可以共存在NPU内存。

高通还提到，通过升级LMM多模态大模型，AI能够直接理解用户语音指令，而不需要“语音转文本”，在与AI对话过程中可以做到实时，更接近真人交流。而且，通过骁龙8至尊版，AI助手首次可以完全在终端侧通过摄像头看到用户所看到的内容，让用户利用摄像头与AI助手实时互动，如拍摄吃饭收据时，AI推理后可以给出金额或者与好友AA的金额。

而且，AI通过历史数据学习用户使用习惯，能够给出更符合用户个人喜好和需求的智能建议。比如根据长期记录的账单信息，告诉用户有哪些控制消费的方式来减少开支。

另外，高通也与合作伙伴携手，在游戏领域发挥NPU的作用，带来体验升级。

与上代相比，骁龙8至尊版的NPU性能提升了45%，能效也有45%的提升。综合AI性能方面，通过MLPerf BenchMarks测试，对比第三代骁龙8，骁龙8至尊版提升更是最高达到104%(EDSR超分)。

AI助力影像拍摄，支持3.2亿像素照片

骁龙8至尊版集成高通Spectra ISP，内置三个AI ISP，零延迟快门吞吐量提升33%，每秒可以处理多达43亿像素，可支持三个4800万像素图像传感器同时进行30fps视频拍摄。同时，全新AI ISP从底层与Hexagon NPU协作，提升拍摄体验，特别是在拍摄中发挥端侧AI优势。

骁龙8至尊版能够支持3.2亿像素照片，以及拍摄4K 60fps视频可实时AI辅助增强。

通过在4K60fps拍摄中实时调用NPU，骁龙8至尊版将先进的AI算法直接引入图像和视频处理管线的核心，该技术称为“Insight AI”可支持无限语义分割(Limitless Segmentation)、实时皮肤与天空算法、AI实时补光让面部曝光更自然，还有在视频中消除路人等功能。

让视频拍摄、直播及后期等更轻松，如视频通话中通过AI实时补光保证背景不过曝的同时面部清晰自然。当然最重要的是，这些功能在终端侧就可以完成，更有效地保护用户隐私数据安全。

而且在影像创作版权维护、AI创作内容甄别等方面，骁龙8至尊版支持Truepic和C2PA。

5G与Wi-Fi创下多项首发

骁龙8至尊版是全球首个支持AI增强5G和Wi-Fi连接的移动平台。其采用骁龙X80 5G调制解调器及射频系统，首个支持下行6载波聚合、首个支持6个Rx接收器路径、首个支持AI/5G-A融合、首个支持AI多天线管理、首个支持CPE AI增强通信、首个支持NB-NTN(非地面网络)卫星通信。

骁龙8至尊版还采用高通FastConnect 7900移动连接系统，支持Wi-Fi 7并集成AI，实现40%以上功耗降低。首个单芯片集成Wi-Fi、蓝牙、UWB的方案，首个支持320MHz通道高频并发HBS多连接，峰值速度达到竞品2.4倍。通过高通XPAN，它可以支持更高级的24-bit、96kHz无损音频。

写在最后

随着骁龙8至尊版发布，包括华硕、小米、荣耀等合作伙伴也在骁龙峰会期间提到即将亮相的新品，其中小米15更将首发骁龙8至尊版。iQOO、摩托罗拉、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、真我realme、三星、vivo和ZTE等OEM厂商和智能手机品牌也将在未来几周发布搭载骁龙8至尊版的终端。