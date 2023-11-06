延续A系列爆款潜质？轻薄机身加持，OPPO A2还有512GB超大内存

【天极网手机频道】11月6日，OPPO官方微博正式宣布OPPO A2新机将于11月11日开售，12GB+512GB售价1799元。作为A系列的重磅新品，OPPO A2延续了该系列一贯的旗舰质感、超大内存、亲民价格等多重特性，为消费者提供刷新同档位产品上限的用机体验。

OPPO A2共有三个配色，分别是冰晶紫、清波翠、静海黑三个时尚配色，均有独特设计，其中冰晶紫配色在特定的视角下可看见形似雪花状的冰晶纹理，看起来精致优雅;清波翠配色采用了类似湖泊水波纹的设计，更有光泽感和清新感;静海黑如同微风吹过夜晚的湖面，看起来更沉稳;三种不同风格的配色，可以满足不同人群的审美需求。

时尚个性的设计和配色之外，OPPO A2还延续了轻薄的设计，整机重量193g，厚度为7.99mm，加上经过精湛工艺细致打磨的后盖和直角边框处理，能够为用户带来轻盈舒适的握持手感。

核心配置上，OPPO A2提供了512GB的超大存储规格，12GB+512GB售价1799元，在当前的手机市场中，可能是最划算的512GB手机。毋庸置疑的是，更大的内存空间，用户可以存储更多的照片，OPPO A2可以存储超11万张照片，按照每日拍75张的频率，也可以轻松拍四年，无需担心内存不足的问题，美好回忆随时看。

电池的耐用程度很大程度上决定着手机的使用寿命，作为A系列的新品，此次OPPO A2也有望继承OPPO A2 Pro的手机电池四年包换权益，配合512GB的超大存储，为用户带来四年持久流畅耐用的可靠体验。

OPPO A系列一直致力于在亲民价格基础上给用户带来耐久体验，备受消费者青睐，相信OPPO A2也会秉持该理念，为大家提供更好的使用体验。OPPO A2已官宣将于11月11日正式开售，不妨一起期待。