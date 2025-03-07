　　全面抗摔长续航，vivo Y300i发布将于3月14日正式开售

【天极网手机频道】vivo最近官宣推出Y300系列新成员―千元机 Y300i，这款手机聚焦入门级用户需求，在多方面进行优化，有望成为千元档的热门之选。天极网了解到，vivo Y300i 这一次提供雾凇蓝、墨玉黑、钛色三色可选。机身背部镜头 Deco 的双层钻石纹设计搭配星钻圈环的陶瓷釉感，精致美观，其后盖微弧四曲设计，握持舒适。

vivo Y300i 搭载 6.68 英寸 LCD 屏，具备 120Hz 高刷新率，最高亮度达 1000 尼特，强光下能自动触发 HBM 模式，屏幕内容清晰可见。同时，该屏幕通过莱茵低蓝光认证，还支持油手、湿手触控，方便长辈在各种场景下操作。

考虑到我们日常使用手机时易摔落、磕碰的情况，vivo Y300i 在耐用性上进行了特别优化。手机内部从屏幕边角到主板、电池仓等部位采用加强缓震设计，还与德国肖特联合研发旗舰级肖特玻璃盖板。此外，它具备优秀的环境适应能力，支持 IP6X 满级防尘和 IPX4 生活级防水。

影像性能上，Y300i 搭载 5000 万超光感影像系统，支持像素四合⼀技术和超级夜景算法，能满足日常拍摄需求。性能方面，它拥有至高 12 + 512GB 的组合，加上内存扩容和存储压缩技术，应用启动迅速，官方称支持 50 个月流畅抗老化，运行休闲游戏毫无压力，大型 3D 游戏也能运行。

Y300i 延续大音量特性，400% 双扬大音量和 200% 听筒大音量设计，解决长辈听力困扰。NFC 和红外功能齐全，支持近 1800 + 个品牌电器遥控，刷门禁、乘车、支付等操作便捷。续航上，6500mAh 大容量蓝海电池搭配 44W 快充及 PD 3.0 PPS 快充，电池经 1500 次充放电循环后健康度仍能保持在 80% 以上。全新 OriginOS 5 为 Y300i 带来丰富 AI 功能，如 AI 证件照背景替换、小 V 时光剪影定制音乐模板剪短视频、小 V 作业助手辅导作业等。

在天极网看来，vivo Y300i 精准定位长辈用机痛点，在抗跌耐摔、屏幕、续航等方面表现出色，在千元机市场竞争力十足。随着老龄化社会的发展，对适老化电子产品的需求不断增加，vivo Y300i 的出现，满足了入门级对手机性价比和耐用性的要求，或将引领千元机的新潮流。vivo Y300i将于3月14日正式开售，近期有购机需求的用户不妨多多关注。