MWC 2024“黑科技”大赏：透明笔记本、AI“胸针”、卷轴屏手机...

【天极网手机频道】一年一度的MWC展会已经落下了帷幕，国内外厂商都趁此机会向世界展示了它们最尖端的技术和产品，其中不乏让人眼前一亮或者留下深刻印象的“黑科技”，今天笔者就来为大家来盘一盘。

极具未来感的透明屏幕笔记本

要说本届MWC 2024上给我留下印象最深的产品，那肯定是这款透明屏幕概念笔记本ThinkBook Transparent Display Laptop了。它配备一块17.3英寸Micro-LED透明显示屏，屏幕亮度可达1000尼特，720P分辨率。

最关键的是用户可以透过它看到屏幕另一侧的内容，极具科幻感。并且它有着将虚拟与现实智能融合的能力，利用AIGC技术，透明屏幕为工作协作和提高效率开辟了新途径，能够将物理对象与数字信息相结合，创造出独特的用户内容，让设备能够自然融入周围环境。它的C面也并非传统的实体键盘，而是一大块触控屏，还能切换为绘图板，搭配手写笔进行创意设计。

虽然是一款概念产品，但在设计理念上还是展现出了联想对PC未来的思考，它极具未来感的透明屏幕不只是为了看起来非常炫酷，而是有着其独特的应用场景，可以透过它将虚和实进行结合，搭配上C面的绘图板，为内容创作者提供独特的使用方式，让透明设计不仅中看，还能中用，是一次大胆的尝试和对未来的探索。当然，它还有很多地方需要去优化，并且需要一定的时间去验证其可行性和市场需求，距离正式落地还有比较长的路要走。

要取代智能手机的“胸针”

备受关注的Ai Pin也在本届MWC 2024上亮相，它是由国外初创公司Humane推出的一款AI无屏幕智能设备，正如它的名字一样，像一个胸针，非常的小巧，算上电池组只有约54g。它完全依靠语音和手势来完成交互，并搭载了GPT大型模型。

它以磁吸的形式佩戴在用户的衣服上，支持常规手机上的通话、音乐播放、拍照录像等功能。当用户需要语音提问时，只需单指按住触摸板便可激活内置的“Ai Mic”，双指按住触摸板则可启用翻译功能，支持50种语言。产品本身的触摸板也可以通过触摸、点击、滑动等操作来完成日常操作。

Ai Pin无需搭配手机使用，搭载了具备AI引擎的骁龙处理器，配有超宽RGB相机、深度感测器、运动传感器以及扬声器，它可以通过摄像头来“看到”这个世界，也可以扫描一些物品，例如扫秒食材帮你生成菜谱等等。虽然没有屏幕，但它配有一个投影装置，可以将信息投射到手心上，还可以用于手势识别，让使用者通过手势来控制显示内容。

在本届MWC 2024上有不少外媒在现场亲眼见识到了它的交互体验，有人认为它是人工智能革命中迈向勇敢新世界的第一步，有人则并没有透过它看到未来，还有人认为它只是一个炫酷的小玩意，只是一个工具，而不是一种生活方式。我个人觉得，从交互方式上来说，Ai Pin确实非常有趣，更加的简单和直接，就像在和一个私人“助理”那样去沟通，还能用“眼睛”观察世界，与传统手机有着非常大差别，并且有着大模型的加持，让它要比传统的AI助手更为智能。

作为一款小巧便携的随身AI智能设备，它确实很酷很有趣，但想要取代手机的难度还是非常大的，至少在短时间内时不太可能的，其目标是将用户从复杂的交互交互中拯救出来，而目前它的功能并无法替代手机在用户日常使用中所扮演的“角色”，无法覆盖到所有的使用场景，它有着美好的愿景，只不过可能也只会是一个愿景。

另外，我觉得它可以不仅仅作为一个独立设备去使用，而是可以和手机、手表甚至AR眼镜等设备进行联动，比如通过它可以调用手机去拨打电话，搭配AR眼镜可以将文字内容投射到AR眼镜上等等。虽然这款设备不一定能成为未来，但未来需要更多的尝试和探索。而随着AI等技术的不断进步，《钢铁侠》中贾维斯那样的人工智能助手并非只是科幻。

可穿戴市场新宠智能指环

其实智能指环并非是今年才出现的，国内外其实已经有不少产品在售了，而三星这样的大厂入局，对于这片市场的发展会起到带动和引领的作用。在本届MWC 2024展会上，它们首次展示了之前在Galaxy S24系列发布会上曾预告的智能指环Galaxy Ring，不过官方也表示这并非是最终版本，未来可能会发生变化。它预计会在下半年正式发布，具体发售日期和定价尚未公布，我个人感觉很可能会和Galaxy Z Fold/Flip新品一起登场。

据了解，Galaxy Ring非常的轻巧，提供5至13九种尺寸可供选择，并提供金色、白金银和陶瓷黑三种配色，重量为2.3-2.9g，电池容量从14.5mAh到21.5mAh，续航在5-9天。功能方面，可以监测心率、血氧饱和度、步数、锻炼和睡眠。不过，由于缺乏GPS，该设备可能无法跟踪户外锻炼情况。它还能通过三个传感器将通过监测心率、呼吸频率、睡眠运动和睡眠潜伏期(即入睡所需的时间)来帮助分析用户的睡眠。三星还在考虑为其增加非接触支付功能，让它拥有更丰富的使用场景。至于无创血糖监测，目前看还是有很远的路要走。

相比于智能手表和智能手环等产品，虽然功能和使用场景没有那么丰富，但智能指环的优势在于更小的体积和，更无感的佩戴体验，同时能够满足基本的健康和运动监测，对于那些侧重佩戴体验而非功能的用户来说是非常值得考虑的。就像我开头说的那样，尽管三星不是这类产品的先驱，但它这种级别的大厂商入局，势必会带动这片市场的发展。而关于未来的话，受限于产品形态，这类产品的功能肯定无法比肩手表或者手环等，所以我觉得无论是三星，还是其它厂商，最关键的就是握功能性和舒适性之间的平衡，让它既能更有用，还能很舒服。

能卷在手腕上的智能手机

除了透明屏幕笔记本外，联想这次MWC 2024还带来了它们曾在去年10月份展示的一个很有趣的智能手机概念设计：智(自)变柔性屏手机，它可以根据用户需求进行弯曲和塑造不同的形式。

据了解，它有着一块6.9英寸的柔性屏幕，背面覆盖着织物，展开状态下可以作为手机来使用，而不用时则可以弯曲，然后戴到手腕上，作为一块“智能手表，不过用户需要先在手腕上佩戴一个磁性表带，让手机可以吸附到上面。

而且，得益于这种可弯曲的特性，它还可以通过弯折成为自己的支架，立在桌子上。值得一提的是，除了硬件层面的支持外，软件层面同样需要进行优化和适配，才能让它发挥出最好的效果。

这款产品的设计理念还是很棒的，让一款产品既能作为手机，又能成为手表，与目前市面上的上下折叠产品相比，可玩性要更高一些。不过，毕竟它还是个概念产品，短时间内不会有相关的产品上市，但能够去探索和尝试总是好事情。就像很多年前，折叠屏手机还是大家想象中的产品，而如今它已经照进现实，并且成为市场中一股强大的力量，那么这样的智(自)变柔性屏手机为何不可以呢？

来自“非洲之王”的卷轴屏震撼

说到传音，想必有些人和我一样，都是既熟悉，又陌生，熟悉的是经常听到这个品牌的一些消息，而陌生的是并没用过它家的产品。这家主攻海外市场，被称为“非洲之王”的中国厂商，2023年全球手机出货量位列第五，实力上是不容小觑的。今年，传音带着旗下诸多产品亮相了本届MWC 2024，其中最引入瞩目的当属TECNO PHANTOM Ultimate卷轴屏概念机。

它采用了前后双屏设计，正面是一块6.55英寸的柔性屏幕，拥有一个单驱动电机系统，按下位于手机右上方的按钮后，秩序1.3秒内，即可展开为7.11英寸，攻克了卷轴屏打开速度相对缓慢的难题。而且软件层面，用户界面和应用程序会更具屏幕的扩展和缩小进行调整。

手机背面同时配备贴心副屏，在息屏显示下可轻松实现手机包括显示时间、读取通知、接挂电话等手机屏幕快捷功能，还可以作为使用主摄自拍时的取景器。其机身的厚度为9.93毫米，比目前很多折叠屏产品都要更薄，单手握持起来非常舒服。

就目前的消息来看，这款概念机已经有了不错的可用性，或者说验证了卷轴屏确实有可行性，但其内部的结构相较于折叠屏手机要更为复杂，如何保障它有着足够的耐用性应该还需要花一些时间，所以短时间内应该不会在市场上看到它。

除了卷轴屏手机外，传音在本届MWC还带来了创新仿生四足机器人TECNO Dynamic 1以及业内开创性AR游戏套组TECNO Pocket Go(Windows游戏掌机+Pocket Vision AR头显)等具有创新性的产品，就像它们本次的主题“Reach for the Future”一样，未来感和科技感十足，大秀了一波技术。而在手机这块，今年的卷轴屏，去年的变色龙着色技术(可改变后盖颜色)都非常炫酷，而当下非常火的折叠屏，它们同样已经在海外发布和布局了，“非洲之王”的力量超乎很多人的想象。

海外成绩斐然的传音应该短时间内不会进入国内市场，毕竟它本身走的就是“错位竞争”的道路，现在闯入激烈竞争的国内市场不仅可能会消耗很多精力，且无法取得理想的成绩，不如稳守基本盘，然后朝着中东、东南亚等新兴市场进攻，才是上策。

写在最后

除了上面我提到的这些外，本届MWC 2024上还有着很多令人惊喜的科技数码好物，我这里主要选择的是一些概念性或者未来将发售的产品，虽然有些可能永远不会出现在市场上，但它们展现了厂商对于某类产品未来的一种探索，这样“大胆”的想法在前进的路上还是很有必要的。