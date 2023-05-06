欧盟警告苹果不得限制USB-C接口，iPhone 15系列或取消MFi认证

【天极网手机频道】今年下半年，苹果即将推出下一代旗舰手机iPhone 15系列，有消息称该系列机型将是近年来变化最大的一代iPhone。最近，又传出消息称，欧盟已经警告苹果不得限制USB-C线缆的功能。

众所周知，苹果一直以来都使用Lightning接口，但是随着充电技术的发展，苹果也在慢慢更替这一技术，眼下已有多款设备已经过渡到了Type-C接口，例如目前在售的MacBook系列，iPad系列以及Studio Display等。

苹果会在iPhone 15上全面更新为USB-C接口，其中一方面原因就是预计到2024年，欧盟区域的所有便携式电子设备充电口将统一为Type-C接口，而国内手机厂商的主流机型均已切换为Type-C接口，并在之后将统一国内的快充标准。

相比Lightning接口，USB-C接口的优势十分明显，比如支持最高100W的快充功率，而且兼容协议非常多，传输速率最高可以达到40GB/s。而苹果的Lightning技术老旧，延迟较高，充电速度更是无地自容，兼容性也比较差，因为只有苹果的设备才会有这个接口，需要买扩展坞实现更多功能。

同时苹果官方数据线高达145元一条，并且如今为了所谓的环保还取消了随机附送的充电器，充电器价格也高达149元，这都为苹果带来了高昂的利润。重点是苹果的数据线是出了名的容易坏，一旦使用不善就会损坏，那么用户就只能选择在官网购买原装数据线或是使用第三方的Lightning数据线。

第三方厂商要是想制造Lightning数据线，并取得官方的认证，就需要经过MFi授权，并且植入苹果的专用芯片，芯片价格为2美元一颗，除此之外还要向苹果交付专利费用。而苹果根据这项服务，每年就能额外收入十几亿美元，相比环保，这些利润可是实打实的利益所在。

因此，有爆料显示苹果自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年即将发布的iPhone 15机型与MFi认证产品中。不过该人士还补充称，这一做法大概率是为了让新机和新周边兼容之前的设备与iPhone，而不仅仅是为了限制新机使用MFi设备。但目前苹果在用的USB-C接口并没有强制性MFi认证，不清楚之后苹果是否会在旧设备上做出改变。

但欧盟专员最近致函苹果公司，警告该公司不允许限制USB-C线缆的功能，否则将阻止iPhone在法律生效后在欧盟销售，德国媒体报道称欧盟也在3月中旬的一次会议上警告了苹果公司。在法律约束下，苹果或将放弃在USB-C接口采用MFi认证的做法，iPhone 15系列也将采用通用USB-C线缆，不过在充电功率上依然维持原先的水准。但对于消费者而言，没有MFi认证已然是个不错的消息了。