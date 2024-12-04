何刚现身门店交付华为Mate 70系列，首销线上线下火爆，盛况空前

【天极网手机频道】12月4日10:08，“史上最强大的Mate”华为Mate 70系列正式开售。据悉，新品一经开售便掀起了抢购热潮，在线上各大平台渠道销量迅速飙升，线下门店同样热闹，前来取机的消费者排起了长队，再现一机难求的火爆场面。

值得一提的是，在开售当天华为终端BG首席执行官何刚，现身深圳万象天地华为旗舰店主持华为Mate 70系列交付仪式，并与消费者分享了华为Mate 70系列的诸多功能卖点。要知道华为Mate系列已走过12年的风雨历程，12年来与消费者携手并肩，一路向前，凭借卫星通信、昆仑玻璃、灵犀通信、玄武架构等创新黑科技，赢得了亿万用户的信赖，而华为Mate 70系列依然是值得信赖的Mate、时刻陪伴你的Mate、更懂你的Mate。

出众产品实力，斩获空前热度

作为华为全新高端旗舰，华为Mate 70系列带来多项业界首发及创新技术，在AI功能、美学设计、影像体验、通信技术等多个维度全面升级，成为“史上最强大的Mate”手机，也正是凭借这全方位的产品实力迅速赢得了广大消费者的青睐。

事实上，华为Mate 70系列在亮相前就展现出了惊人的市场热度。相关数据显示，自11月18日正式开启预订以来，华为Mate 70系列一小时预订量突破百万大关，而线下门店同样火爆，众多消费者排队预订，多个城市的华为门店出现了排队长龙的盛况。

众所周知，今年的高端旗舰及中低端机型价格普遍上调，在此背景下，华为Mate 70系列华为不仅带来了全能旗舰的超强产品实力，还给出了诚意满满的价格，可以说是最值得入手的年度最强旗舰。华为Mate 70系列提供多个版本，Mate 70售价5499元起，Mate 70 Pro售价6499元起，Mate 70 Pro+售价8499元起，Mate 70 RS非凡大师售价11999元起。

全新高亮钛玄武架构，史上最精致可靠的Mate

华为Mate系列在美学设计上，始终走在行业的最前沿。华为Mate 70系列在美学设计上再度突破，其将标志性的“星环”设计将经典设计与现代工艺巧妙融合，再加入1440颗星光饰钉，细节感和辨识度直接拉满。Mate 70 Pro+更是别具一格，后盖采用「金丝锦纤」的新工艺，结合微纳米 3D 拓印技术，将金丝编织到银色丝绸之中，可呈现一种类似织物的纹路，尽显高级质感的同时，还凸显了尊贵属性。

在全新高亮钛玄武架构的加持下，华为Mate 70 Pro和华为Mate 70 RS实现了精致外观与可靠性兼得。其正面搭载第二代昆仑玻璃+业界首发的高亮钛玄武机身+背面采用的超耐用锦纤材质，三者共同构成全新的高亮钛玄武架构，让整机抗摔和耐磨能力的显著提升。这对喜欢裸机手感的朋友来说无疑利好，全方位的保护让你无惧手滑跌落、湿手进水等日常使用场景，还能最大程度感受华为Mate 70系列触感魅力。

性能与通信双重突破，史上最强悍的Mate

除了质感、可靠性都领先于行业之外，华为Mate 70系列还具备强悍的性能及卓越的通信能力。其搭载全新一代华为自研芯片――麒麟9020，搭配HarmonyOS NEXT、华为方舟引擎，使得整机性能大幅提升40%，系统操作流畅度提升 39%，从日常应用到重度游戏场景，都能带来无与伦比的流畅体验。可以说，麒麟9020芯片不仅代表了华为在芯片研发领域取得了新的突破，更代表了目前国产芯片的最高水平，而随着华为麒麟芯片的强势归来，未来还将有9030、9040……继续进行迭代升级。

一直以来，华为在终端卫星通信领域始终领先于业界，而华为Mate 70系列在终端卫星通信上再次升级，业界首发卫星寻呼功能，将手机与卫星连接后，无需对星也能接收卫星消息提醒，与外界安心畅联。同时，还对卫星与定位同步功能进行升级，做到了经纬度信息的实时更新，确保离线导航准确无误。得益于全新升级的第二代灵犀通信技术，华为Mate 70系列还拥有快人一步的5G-A速度体验，在高铁、地库等弱网环境中，依然能保持快速稳定的网络连接。

也就是说，华为Mate 70系列首次实现了从硬件到操作系统的全面自主研发，是真正意义上的“自研完全体”，而在通信能力方面也是全面进阶，为户外出行提供了更安全、更可靠的通信保障。

首发红枫原色摄像头，史上最出彩的Mate

华为Mate 70系列的影像能力也是让人期待的重点。其业界首发红枫原色摄像头，搭载150万多光谱通道，采用多点多光谱技术，在拍摄时可以对肤色、衣服以及背景颜色等色彩进行精准的捕捉并还原，带来还原人眼真实所见的色彩。

同时，华为Mate 70系列还配备了超聚光主摄，支持F1.4-F4.0可变光圈，Mate70 Pro+更是采用了RYYB超感光传感器，带来超大主摄进光量，暗光环境下也能拍出清晰明亮的照片;此外，华为Mate 70系列还拥有4800万超聚光微距长焦摄像头，拥有F2.1超大光圈，无论远近都可清晰定格。

不仅在拍摄照片上有所突破，视频拍摄能力也迎来了跨越式升级。华为Mate 70系列借助AI电影质感引擎、AI视频降噪、AI色彩引擎等技术，即便复杂场景下，拍出来的视频依然能做到画面纯净、色彩真实，为喜欢用手机记录生活的小伙伴提供了更大的发挥空间。

得益于红枫原色影像的真实色彩还原能力，华为Mate 70系列还带来了全新升级的XMAGE色彩风格，多种色彩风格让影像内容更有质感。因此，华为Mate 70系列也被称为史上最出彩的Mate。

九大AI功能，史上最智慧Mate

在当下非常火热的AI功能方面，华为Mate 70系列同样具备顶级表现。依托软硬端云协同的技术底座，华为Mate 70系列首发九大AI功能，例如对于投篮、跑步等拍摄场景，AI运动轨迹就可实现主角分身、凌波微步的效果，AI主角时刻功能则可以让背景“流动起来”，主体静止、背景流动，增强照片的故事感。

还有AI时空穿越、AI隔空传送、AI通话摘要、AI智控键、AI 消息随身、AI降噪通话、AI静谧通话等一系列AI功能。例如全新升级的AI 隔空传送，可实现截屏照片“一抓传送”，保持手势移至另一终端前放开，即可实现图片隔空传送，直接将科幻片中的情节变成现实。

华为从2017年就开启了Mobile AI时代，不断把AI引入到影像、翻译以及各种手机功能中。如今，华为Mate 70系列更是通过首发软硬端云协同的全栈AI技术，再次领了手机AI发展的新潮流。

史上最强大的Mate，销量或再创新高

华为Mate系列自2013年问世以来，便凭借卓越性能、创新科技、极致体验，在高端市场拥有无可比拟的市场热度，并逐步占据了无可撼动的领导者地位，而此次华为Mate 70系列的热销，无疑再一次验证了华为Mate系列在高端市场的地位。

总而言之，作为“史上最强大的Mate”，全新一代华为Mate 70系列既是华为前沿科技与突破创新的具体体现，更是搭载HarmonyOS NEXT与新一代麒麟芯片的“自研完全体”。2023年华为Mate 60系列的强势回归被视为“争气机”，如今华为Mate 70系列以“自研完全体”跨越技术壁垒，足以说明华为Mate系列的回归之路更为坚实和强悍。

最后，不难预见，华为Mate 70系列将会在市场销量上再创新高，成为年度最畅销的高端旗舰手机。因此，对华为Mate 70系列心动的小伙伴可要密切关注各大销售平台及线下门店，设置好闹钟，准备好手速和网速，祝愿大家早日将心仪的机型带回家。